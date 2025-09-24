ΒΙΑΝΕΞ: Εξωστρέφεια και επενδύσεις σε νέα προϊόντα κόντρα στις πιέσεις του claw back
Η στρατηγική του ομίλου για να κρατήσει τον τζίρο στα επίπεδα του 2024
Η φαρμακοβιομηχανία ΒΙΑΝΕΞ βρίσκεται φέτος σε τροχιά διατήρησης του κύκλου εργασιών της, μετά την αφαίρεση του claw back και του rebate, κοντά στα 450 εκατ. επίπεδο που κατέκτησε το 2024 με ευρώ 8,55%. Παρά τις πιέσεις από τις συνεχείς μειώσεις τιμών φαρμάκων και τις υποχρεωτικές κρατήσεις, η διοίκηση υπό τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο εκτιμά ότι και το 2025 θα κινηθεί στο ίδιο εύρος, επιδιώκοντας να ενισχύσει την εξωστρέφεια και να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιό του ομίλου.
Στον πυρήνα της στρατηγικής ανάπτυξης βρίσκονται δύο κομβικές κινήσεις. Η πρώτη ήταν η συνεργασία με την Invicta Εμπορική Ε.Ε., στην οποία η ΒΙΑΝΕΞ απέκτησε πλειοψηφική συμμετοχή, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες σε ιατρικά αναλώσιμα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η δεύτερη είναι η νέα γραμμή παραγωγής ηπαρίνης στο εργοστάσιο Α, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη LEO Pharma Hellas. Η γραμμή αυτή, με τεχνολογία isolator και δυναμικότητα 7 εκατ. φιαλιδίων ετησίως, θα τροφοδοτήσει 23 χώρες, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και το positioning της εταιρείας σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε επενδύσεις άνω των 8,6 εκατ. ευρώ σε ενσώματα και άυλα πάγια, με το συνολικό ύψος των ενσωμάτων μετά αποσβέσεων να διαμορφωθεί σε 62,9 εκατ. ευρώ και των άυλων σε 6,7 εκατ. ευρώ.
