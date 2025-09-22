Associated Press για ΑΑΔΕ: Από την κρίση στην κορυφή – Πώς έγινε ο «κυνηγός» της φοροδιαφυγής
Associated Press για ΑΑΔΕ: Από την κρίση στην κορυφή – Πώς έγινε ο «κυνηγός» της φοροδιαφυγής
Από σύμβολο αναποτελεσματικότητας σε πρότυπο ψηφιοποίησης: η Ελλάδα αλλάζει ριζικά το φορολογικό της σύστημα με big data, drones και τεχνητή νοημοσύνη, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη
Αφιέρωμα στο υπερσύγχρονο ψηφιακό αρχηγείο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κάνει το Associated Press, όπου εκατοντάδες επιθεωρητές παρακολουθούν ζωντανά εκατομμύρια συναλλαγές, με τη βοήθεια drones, big data και τεχνητής νοημοσύνης.
Το σύστημα που κάποτε συνδεόταν με πελατειακές σχέσεις και αναποτελεσματικότητα, σήμερα θεωρείται υπόδειγμα ψηφιοποίησης. Τα στοιχεία το αποδεικνύουν: η Ελλάδα είναι πλέον μία από τις λίγες χώρες της ΕΕ με πρωτογενές πλεόνασμα, ενώ οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s και DBRS Morningstar επανέφεραν τα ελληνικά ομόλογα σε επενδυτική βαθμίδα.
Η πορεία δεν ήταν εύκολη. Τα χρόνια της κρίσης, οι διεθνείς δανειστές επέβαλαν σκληρά μέτρα λιτότητας και τρία μνημόνια. Όμως η πίεση λειτούργησε ως καταλύτης: τα fax και τα χαρτοκιβώτια αντικαταστάθηκαν από αλγόριθμους, ενώ οι ταμειακές μηχανές και τα POS συνδέθηκαν σε πραγματικό χρόνο με την ΑΑΔΕ.
Τα νέα εργαλεία κάνουν τη διαφορά. Ελεγκτές με smartphones μεταδίδουν εικόνα και ήχο απευθείας στο κέντρο επιχειρήσεων, ενώ drones «σαρώνουν» από μπαρ και λιμάνια μέχρι αποθήκες σιτηρών. Σε πρόσφατο έλεγχο με την κωδική ονομασία «Saturday Night Fever», η ΑΑΔΕ εντόπισε νυχτερινά κέντρα που δήλωναν λιγότερες αποδείξεις από τις πραγματικές παραγγελίες — μέσα σε λίγες ημέρες, οι επίσημες εισπράξεις τους διπλασιάστηκαν.
«Εργαστήκαμε συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια, με αφοσίωση», δήλωσε στο Associated Press ο Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ. «Ξεκινήσαμε από μια κατάσταση χωρίς δεδομένα και φτάσαμε σε μια κατάσταση με big data».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το σύστημα που κάποτε συνδεόταν με πελατειακές σχέσεις και αναποτελεσματικότητα, σήμερα θεωρείται υπόδειγμα ψηφιοποίησης. Τα στοιχεία το αποδεικνύουν: η Ελλάδα είναι πλέον μία από τις λίγες χώρες της ΕΕ με πρωτογενές πλεόνασμα, ενώ οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s και DBRS Morningstar επανέφεραν τα ελληνικά ομόλογα σε επενδυτική βαθμίδα.
Η πορεία δεν ήταν εύκολη. Τα χρόνια της κρίσης, οι διεθνείς δανειστές επέβαλαν σκληρά μέτρα λιτότητας και τρία μνημόνια. Όμως η πίεση λειτούργησε ως καταλύτης: τα fax και τα χαρτοκιβώτια αντικαταστάθηκαν από αλγόριθμους, ενώ οι ταμειακές μηχανές και τα POS συνδέθηκαν σε πραγματικό χρόνο με την ΑΑΔΕ.
Τα νέα εργαλεία κάνουν τη διαφορά. Ελεγκτές με smartphones μεταδίδουν εικόνα και ήχο απευθείας στο κέντρο επιχειρήσεων, ενώ drones «σαρώνουν» από μπαρ και λιμάνια μέχρι αποθήκες σιτηρών. Σε πρόσφατο έλεγχο με την κωδική ονομασία «Saturday Night Fever», η ΑΑΔΕ εντόπισε νυχτερινά κέντρα που δήλωναν λιγότερες αποδείξεις από τις πραγματικές παραγγελίες — μέσα σε λίγες ημέρες, οι επίσημες εισπράξεις τους διπλασιάστηκαν.
«Εργαστήκαμε συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια, με αφοσίωση», δήλωσε στο Associated Press ο Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής της ΑΑΔΕ. «Ξεκινήσαμε από μια κατάσταση χωρίς δεδομένα και φτάσαμε σε μια κατάσταση με big data».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα