Συντάξεις: Ποιοι θα δουν αυξήσεις το 2026 και ποιοι θα περιμένουν το 2027
Αυξήσεις 2,35% στις συντάξεις προβλέπονται για το 2026, με σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Το όφελος διαφέρει ανά κατηγορία, ενώ πρόσθετα μέτρα φέρνουν ενίσχυση και επιδόματα σε 1,3 εκατ. συνταξιούχους
Αυξήσεις της τάξης του 2,35% προβλέπονται για τις συντάξεις το 2026, με το δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται σε €467 εκατ.
Η νέα πρόβλεψη διαφοροποιείται από τις αρχικές εκτιμήσεις για αύξηση 2,7%, καθώς η ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο του 2025 υποχώρησε από 2,4% στο 1,9%–2%.
-Οι χαμηλές συντάξεις έως €850 θα ενισχυθούν έως €20 τον μήνα.
-Οι μεσαίες συντάξεις (€1.300–€1.500) θα έχουν όφελος έως €35 τον μήνα ή περίπου €450 τον χρόνο.
-Οι υψηλές συντάξεις, πάνω από €2.700, θα δουν αύξηση έως €70 τον μήνα ή €780 τον χρόνο.
Παρά τα οφέλη, οι αυξήσεις παραμένουν χαμηλότερες του πληθωρισμού, με αποτέλεσμα να μην αρκούν για την πλήρη αντιστάθμιση της ακρίβειας.
Το 45% αυτών, δηλαδή περίπου 300.000 άτομα, θα δει το 100% της αύξησης.
Οι υπόλοιποι, με υψηλή προσωπική διαφορά, θα λάβουν το 50%.
Ειδική κατηγορία αποτελούν περίπου 2.725 συνταξιούχοι του πρώην ΟΑΕΕ, με προσωπική διαφορά έως €500, που πλέον θα μπουν στον κύκλο αυξήσεων πολύ νωρίτερα από τα 10 χρόνια που θα χρειάζονταν με το παλιό καθεστώς.
Προσωπική διαφορά και νέοι δικαιούχοιΗ εξαγγελία για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δύο δόσεις επεκτείνει τον αριθμό των ωφελούμενων. Στους 1,9 εκατ. που ήδη επρόκειτο να λάβουν αυξήσεις, προστίθενται άλλοι 671.000 συνταξιούχοι.
