Συντάξεις: Ποιοι θα δουν αυξήσεις το 2026 και ποιοι θα περιμένουν το 2027

Αυξήσεις 2,35% στις συντάξεις προβλέπονται για το 2026, με σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Το όφελος διαφέρει ανά κατηγορία, ενώ πρόσθετα μέτρα φέρνουν ενίσχυση και επιδόματα σε 1,3 εκατ. συνταξιούχους