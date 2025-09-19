Λήγει η προθεσμία για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
Λήγει η προθεσμία για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
Τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις - Μέχρι και σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν αίτηση στην αρχική προθεσμία έχουν μια τελευταία ευκαιρία μέσω της πλατφόρμας stegastiko.minedu.gov.gr
Τελευταία ευκαιρία για τους φοιτητές να υποβάλουν αίτηση για το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.
Η προθεσμία λήγει σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2025, δίνοντας μια δεύτερη δυνατότητα σε όσους δεν πρόλαβαν την αρχική φάση να εξασφαλίσουν το οικονομικό βοήθημα που φτάνει έως και τα 2.500 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης.
Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται, ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας στεγαστικού επιδόματος του υπουργείου.
Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχους που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν αίτηση στην αρχική προθεσμία (30 Ιουνίου – 31 Ιουλίου 2025). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην πλατφόρμα stegastiko.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.
Η προθεσμία λήγει σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2025, δίνοντας μια δεύτερη δυνατότητα σε όσους δεν πρόλαβαν την αρχική φάση να εξασφαλίσουν το οικονομικό βοήθημα που φτάνει έως και τα 2.500 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης.
Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται, ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας στεγαστικού επιδόματος του υπουργείου.
Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχους που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν αίτηση στην αρχική προθεσμία (30 Ιουνίου – 31 Ιουλίου 2025). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην πλατφόρμα stegastiko.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Αφρενάριστο έπεσε το ΙΧ στο αυτοκίνητο της 64χρονης
Daily Mail: Στη δικαιοσύνη η οικογένεια Λεμού για τον θάνατο της κόρης τους Μαρίσσας - Καταγγέλλουν αμέλεια των γιατρών στο Λονδίνο
Βίντεο: Διασκέδασε σε ελληνικό εστιατόριο στο Μαρμάρι ο Σενγκούν - Ο Έλληνας ιδιοκτήτης του έσπασε πιάτο στο κεφάλι
Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Αφρενάριστο έπεσε το ΙΧ στο αυτοκίνητο της 64χρονης
Daily Mail: Στη δικαιοσύνη η οικογένεια Λεμού για τον θάνατο της κόρης τους Μαρίσσας - Καταγγέλλουν αμέλεια των γιατρών στο Λονδίνο
Βίντεο: Διασκέδασε σε ελληνικό εστιατόριο στο Μαρμάρι ο Σενγκούν - Ο Έλληνας ιδιοκτήτης του έσπασε πιάτο στο κεφάλι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα