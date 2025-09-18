Η Ελλάδα κινδυνεύει με απώλεια ευρωπαϊκών πόρων για τα τη διαχείριση των απορριμμάτων
Η Ελλάδα κινδυνεύει με απώλεια ευρωπαϊκών πόρων για τα τη διαχείριση των απορριμμάτων
Παγωμένη η πρόσκληση ύψους 800 εκατ. για τη μετατροπή των μονάδων σε εργοστάσια ανάκτησης και ανακύκλωσης –Πρώτο «όχι» σε μονάδα καύσης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτ. Μακεδονίας - Στην πυρά... η καύση και από περιβαλλοντικές οργανώσεις που βλέπουν αύξηση έως 28% στα δημοτικά τέλη
Η διαχείριση απορριμμάτων εξελίσσεται σε «ωρολογιακή βόμβα» για τη χώρα, καθώς η πολυαναμενόμενη πρόσκληση του ΕΣΠΑ 2021-2027 ύψους 800 εκατ. ευρώ, που αφορά τη μετατροπή των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων σε εργοστάσια ανάκτησης και ανακύκλωσης παραμένει «παγωμένη».
Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση προωθεί έξι νέες μονάδες καύσης απορριμμάτων σε Αττική, Δυτική Μακεδονία, Ροδόπη, Πελοπόννησο, Βοιωτία και Κρήτη, με στόχο την ενεργειακή αξιοποίηση υπολειμμάτων για την παραγωγή ενέργειας και θερμότητας αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει να σηκώνει στο πόδι τις τοπικές κοινωνίες, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διαβούλευση.
Η καθυστέρηση στην υλοποίηση του σχεδιασμού σύμφωνα με στελέχη της αγοράς σημαίνει ότι ακόμη κι αν η πρόσκληση για τις μονάδες βγει άμεσα, η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και υλοποίησης οδηγεί σε ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που φτάνει στα μέσα του 2026. Με δεδομένο ότι ο χρόνος κατασκευής χρειάζεται 2–3 χρόνια, ο κίνδυνος απώλειας ευρωπαϊκών πόρων είναι ορατός με ότι αυτό συνεπάγεται για τις μονάδες διαχείρισης αποβλήτων που έχουν ξεκινήσει να αναπτύσσονται ή είναι υπό κατασκευή σε όλη τη χώρα.
Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν πως «ο ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι η πρωτεύουσα που για την διαχείριση των οικιακών στερεών αποβλήτων δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδο τα τελευταία χρόνια παρά το γεγονός ότι παράγει το 40% των απορριμμάτων της χώρας. Το έλλειμμα αυτό οδηγεί σε πλάνο για απευθείας μετάβαση στην καύση σκουπιδιών, σχέδιο που εκτιμάται ότι παρακάμπτει τον βασικό στόχο της ανακύκλωσης και της χωριστής συλλογής.
Προτεραιότητα σύμφωνα με κορυφαία στελέχη της αγοράς πρέπει να δοθεί στην επεξεργασία και στον διαχωρισμό, με την ενεργειακή αξιοποίηση να αποτελεί το τελικό στάδιο για το υπόλειμμα. Εάν η διαδικασία ξεκινά απευθείας από την καύση, επισημαίνεται ότι χάνεται η δυνατότητα ανάκτησης πολύτιμων πρώτων υλών – μετάλλων, πλαστικού και χαρτιού.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης: Νεκρή μια 64χρονη, τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα
«Πόλεμος» για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο στο Ουίνδσορ - Τα σχόλια στα social media
Έξαλλος ο Τζίμι Κίμελ με την απόφαση του ABC να κόψει την εκπομπή του μετά τα σχόλια για τον δολοφόνο του Κερκ - Πανηγυρίζει ο Τραμπ
Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση προωθεί έξι νέες μονάδες καύσης απορριμμάτων σε Αττική, Δυτική Μακεδονία, Ροδόπη, Πελοπόννησο, Βοιωτία και Κρήτη, με στόχο την ενεργειακή αξιοποίηση υπολειμμάτων για την παραγωγή ενέργειας και θερμότητας αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει να σηκώνει στο πόδι τις τοπικές κοινωνίες, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διαβούλευση.
Η καθυστέρηση στην υλοποίηση του σχεδιασμού σύμφωνα με στελέχη της αγοράς σημαίνει ότι ακόμη κι αν η πρόσκληση για τις μονάδες βγει άμεσα, η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και υλοποίησης οδηγεί σε ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που φτάνει στα μέσα του 2026. Με δεδομένο ότι ο χρόνος κατασκευής χρειάζεται 2–3 χρόνια, ο κίνδυνος απώλειας ευρωπαϊκών πόρων είναι ορατός με ότι αυτό συνεπάγεται για τις μονάδες διαχείρισης αποβλήτων που έχουν ξεκινήσει να αναπτύσσονται ή είναι υπό κατασκευή σε όλη τη χώρα.
Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»: Η ΑττικήΗ Αττική παράγει το 40% των απορριμμάτων της χώρας αλλά παραμένει χωρίς ουσιαστικό σχέδιο. Το αδιέξοδο οδηγεί σε σχεδιασμό απευθείας μετάβασης στην καύση, λύση που έχει προβλεφθεί με υπουργική απόφαση ως προσωρινή προβλέποντας την καύση ακόμη και σύμμεικτων απορριμμάτων.
Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν πως «ο ελέφαντας στο δωμάτιο» είναι η πρωτεύουσα που για την διαχείριση των οικιακών στερεών αποβλήτων δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδο τα τελευταία χρόνια παρά το γεγονός ότι παράγει το 40% των απορριμμάτων της χώρας. Το έλλειμμα αυτό οδηγεί σε πλάνο για απευθείας μετάβαση στην καύση σκουπιδιών, σχέδιο που εκτιμάται ότι παρακάμπτει τον βασικό στόχο της ανακύκλωσης και της χωριστής συλλογής.
Προτεραιότητα σύμφωνα με κορυφαία στελέχη της αγοράς πρέπει να δοθεί στην επεξεργασία και στον διαχωρισμό, με την ενεργειακή αξιοποίηση να αποτελεί το τελικό στάδιο για το υπόλειμμα. Εάν η διαδικασία ξεκινά απευθείας από την καύση, επισημαίνεται ότι χάνεται η δυνατότητα ανάκτησης πολύτιμων πρώτων υλών – μετάλλων, πλαστικού και χαρτιού.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης: Νεκρή μια 64χρονη, τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα
«Πόλεμος» για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο στο Ουίνδσορ - Τα σχόλια στα social media
Έξαλλος ο Τζίμι Κίμελ με την απόφαση του ABC να κόψει την εκπομπή του μετά τα σχόλια για τον δολοφόνο του Κερκ - Πανηγυρίζει ο Τραμπ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα