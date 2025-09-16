Εθνική Τράπεζα: Μοχλοί για την ανάπτυξη της οικονομίας οι επενδύσεις και οι εξαγωγές
Η επιτάχυνση των επενδύσεων (με ανάκαμψη κατασκευών), η ισχυρή τουριστική δραστηριότητα και η αξιοσημείωτη άνοδος στις εξαγωγές αγαθών οδήγησαν σε βελτιωμένο αναπτυξιακό μείγμα και επιτάχυνση, σε τριμηνιαία βάση, του ΑΕΠ το 2ο τρίμηνο
Η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα επιταχύνθηκε σε τριμηνιαία βάση το 2o τρίμηνο του 2025, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 0,6% σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία), έναντι μεταβολής 0,1% το προηγούμενο τρίμηνο, επιτυγχάνοντας τον πέμπτο ισχυρότερο τριμηνιαίο ρυθμό μεταβολής στην ευρωζώνη, σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας.
Σε ετήσια βάση, η αύξηση του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε στο 1,7% (πολύ κοντά στην εκτίμηση της ΕΤΕ για αύξηση 1,6% ετησίως τον περασμένο Ιούνιο), κυρίως λόγω της δυσμενούς επίδρασης από τη σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του 2024. Στο εν λόγω τρίμηνο, η ισχυρή άνοδος του ΑΕΠ κατά 1,1% σε τριμηνιαία βάση, είχε τροφοδοτηθεί από την εξαιρετικά υψηλή συσσώρευση αποθεμάτων.
Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου («ΑΣΠΚ») ανέκαμψε δυναμικά, σημειώνοντας αύξηση 6,5% σε ετήσια βάση και 7,4% σε τριμηνιαία βάση (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία), συμβάλλοντας κατά 1 ποσοστιαία μονάδα στην ετήσια αύξηση του ΑΕΠ. Ο ΑΣΠΚ ανήλθε σε υψηλό 15 ετών, στο 16,6% του ΑΕΠ, αποτυπώνοντας τη συνδυαστική βελτίωση όλων σχεδόν των επιμέρους επενδυτικών κατηγοριών, σε σταθερές τιμές, με πρωταγωνιστή την κατασκευαστική δραστηριότητα που είχε υστερήσει τα προηγούμενα 2 τρίμηνα.
