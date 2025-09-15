Η Revoil εξαγοράζει την Μαλτέζος ΑΕ – Μεταξύ €2,85 εκατ. και €3,3 εκατ. το τίμημα
Η Revoil εξαγοράζει την Μαλτέζος ΑΕ – Μεταξύ €2,85 εκατ. και €3,3 εκατ. το τίμημα
Πρόκειται για εταιρεία με παρουσία στον τομέα των ηλιακών θερμοσιφώνων και συλλεκτών - Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2025
Την κατάρτιση SPA για την εξαγορά της εταιρείας Μαλτέζος ΑΕ ανακοίνωσε η Revoil, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του dark room.
Ειδικότερα, η Εταιρεία ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. ανακοίνωσε ότι έγινε αποδεκτή η δεσμευτική προσφορά της, για την εξαγορά του 96,88% του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Ε., εταιρείας με μακρά ιστορία και κορυφαία παρουσία στον τομέα των ηλιακών θερμοσιφώνων και συλλεκτών και ήδη βρίσκεται στη διαδικασία κατάρτισης SPA (Sale and Purchase Agreement) με τα συμβαλλόμενα μέρη.
Το ύψος του τιμήματος θα οριστικοποιηθεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής η οποία αναμένεται έως την 31.12.2025 και θα εξαρτηθεί κυρίως από το ύψος του κεφαλαίου κίνησης και του καθαρού δανεισμού της υπό εξαγορά εταιρείας.
Σε κάθε περίπτωση το τίμημα δεν θα είναι μικρότερο από 2,85 εκατ. ευρώ ενώ εκτιμάται ότι η μέγιστη τιμή του δεν θα υπερβεί τα 3,3 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότησή του θα γίνει κατά βάση με ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.
