Η Revoil εξαγοράζει την Μαλτέζος ΑΕ – Μεταξύ €2,85 εκατ. και €3,3 εκατ. το τίμημα

Πρόκειται για εταιρεία με παρουσία στον τομέα των ηλιακών θερμοσιφώνων και συλλεκτών - Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2025