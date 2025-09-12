Wall Street: Κοντά στα υψηλά τους παρέμειναν οι δείκτες – Ένα ακόμη ρεκόρ για τον Nasdaq
Κύμα ρευστοποιήσεων οδήγησε σε αρνητικό έδαφος Dow και S&P 500, χωρίς όμως να αλλάξει ριζικά το καλό κλίμα, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν σε επανεκκίνηση της νομισματικής χαλάρωσης από τη Fed, την ερχόμενη εβδομάδα
Με ήπιες μεταβολές στους δείκτες ολοκληρώθηκε μια ιδιαίτερα ισχυρή εβδομάδα στη Wall Street. Μάλιστα, ο Nasdaq κατάφερε να διευρύνει περαιτέρω τα υψηλά του, καθώς τα νέα στοιχεία για το καταναλωτικό κλίμα δεν άλλαξαν τις προσδοκίες ότι η Fed θα επιστρέψει στο μονοπάτι της νομισματικής χαλάρωσης από την ερχόμενη εβδομάδα.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones δέχτηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις υποχωρώντας κατά 0,59% στις 45.834 μονάδες και ο S&P 500 βρέθηκε οριακά σε αρνητικό έδαφος στο -0,05% και τις 6.584 μονάδες. Αντιθέτως ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,45% φτάνοντας σε νέο ρεκόρ στις 22.141 μονάδες.
Σε κάθε περίπτωση, ο πενθήμερος απολογισμός ήταν θετικός για όλους τους δείκτες. Ο S&P 500, που πρόσθεσε 1,7% από την αρχή της εβδομάδας, κατέγραψε την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση από τις αρχές Αυγούστου και την πέμπτη ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες έξι. Ο Nasdaq κέρδισε περίπου 2% και ο Dow είχε την πρώτη του θετική εβδομάδα ύστερα από τρεις, σημειώνοντας άνοδο περίπου 1%.
Στην αγορά ομολόγων, μια ελαφρά κάμψη στους κρατικούς τίτλους περιόρισε τα πενθήμερα κέρδη, ωστόσο η αγορά συμπλήρωσε την τέταρτη ανοδική εβδομάδα. Σήμερα, πάντως, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,06% και του 2ετούς έφτασε το 3,55%.
Στα μάκρο της ημέρας κυριάρχησαν τα στοιχεία του καταναλωτικού κλίματος που υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάιο, ενώ οι μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες των νοικοκυριών αυξήθηκαν. Όμως, όπως και οι αυξημένες μετρήσεις από τον δείκτη τιμών καταναλωτή, που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, δεν φάνηκαν να επηρεάζουν διόλου τα προγνωστικά για τα επόμενα βήματα της Fed, δεδομένης της επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας.
Τα σημάδια αδυναμίας στην αγορά εργασίας θα είναι το κομβικό στοιχείο που θα ωθήσει τη Fed να υλοποιήσει μια σειρά μειώσεων των επιτοκίων, αρχής γενομένης από την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg. Η διάμεση εκτίμηση της έρευνας κάνει λόγο για δύο περικοπές ως το τέλος του έτους, αλλά πάνω από το 40% των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι προβλέπει τρεις μειώσεις.
Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, ελάχιστοι αναλυτές θεωρούν ότι υπάρχουν τα περιθώρια για μια «jumbo» περικοπή 50 μονάδων βάσης, ειδικά αυτό το μήνα, καθώς ο δείκτης της ανεργίας παραμένει σχετικά χαμηλός.
«Η Fed βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις: από τη μία ο αυξανόμενος πληθωρισμός και από την άλλη μια αδύναμη αγορά εργασίας», εξήγησε ο Μπιλ Άνταμς της Comerica Bank. Έτσι, λοιπόν, «η Fed αναμένεται να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια τους επόμενους μήνες, αλλά το ερώτημα είναι πόσο, όχι αν».
Αντιστοίχως, ο Ίαν Λίνγκεν της BMO Capital Markets τόνισε ότι αναμένει μείωση κατά 25 μονάδες βάσης την ερχόμενη εβδομάδα και μετριοπαθή τόνο στις δηλώσεις του Τζερόμ Πάουελ, με την καμπύλη των επιτοκίων να προσαρμόζεται. Εκτίμησε δε, ότι το περίφημο dot plot ης Fed θα αναθεωρηθεί, ώστε να αντικατοπτρίζει νέες πιθανές μειώσεις τόσο τον Οκτώβριο όσο και τον Δεκέμβριο.
Αναλόγως τόσο οι οικονομολόγοι της Morgan Stanley όσο και της Deutsche Bank προχώρησαν, σε νέες αναλύσεις τους, σε επί τα βελτίω αναθεώρηση των εκτιμήσεων τους όσο αφορά την χάραξη της νομισματικής πολιτικής.
Η Deutsche Bank πρόσθεσε και τρίτη μείωση στην πρόβλεψή της για το 2025, ενώ μέχρι τώρα προέβλεπε μόνο δύο. Και η Morgan Stanley ανακοίνωσε ότι περιμένει συνολικά τέσσερις συνεχόμενες μειώσεις, στις αντίστοιχες συνεδριάσεις της κεντρικής τράπεζας, μέχρι τον Ιανουάριο, στις οποίες θα ακολουθήσει μια περίοδο παύσης πριν την επανεκκίνηση της νομισματικής χαλάρωσης από τον Απρίλιο του 2026.
Σε επίπεδο μετοχών, το αγοραστικό ενδιαφέρον κράτησε κερδισμένο τον τεχνολογικό κλάδο τροφοδοτώντας το ρεκόρ του Nasdaq. Ξεχώρισε η Tesla με άλμα άνω του 7%, με τους επενδυτές να εκτιμούν ότι η επικείμενη μείωση επιτοκίων θα διευκολύνει τη χρηματοδότηση των πωλήσεων και θα στηρίξει τη ζήτηση για EV.
Στις μεγάλες κερδισμένες και η Warner Bros Discovery που εκτοξεύτηκε σχεδόν κατά 17%, καθώς η αγορά αντέδρασε σε δημοσιεύματα για πιθανή εξαγορά από την Paramount Skydance, εξέλιξη που ενίσχυσε τις προσδοκίες για αναδιάταξη στον χώρο των media.
Ανάλογα θετικά κινήθηκε και η IonQ, μετά την έγκριση από το Ηνωμένο Βασίλειο της εξαγοράς της Oxford Ionics, ενισχύοντας τη θέση της στον τομέα της κβαντικής τεχνολογίας, αλλά και η Super Micro Computer, που ευνοείται από την αυξημένη ζήτηση για τα νέα προϊόντα μικροτσίπ.
Στην αντίθετη όχθη, μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων συγκαταλέγεται η Oracle, η οποία υποχώρησε κατά πάνω από 4%, με τους επενδυτές να κατοχυρώνουν κέρδη μετά το πρόσφατο ανοδικό ράλι της τεχνολογικής.
Πολύ ισχυρή πίεση δέχτηκαν και οι μετοχές των φαρμακευτικών εταιρειών εμβολίων, όπως η Pfizer και η Moderna, μετά τις πληροφορίες της Washington Post πως αξιωματούχοι υγείας της κυβέρνησης Τραμπ σχεδιάζουν, σε επικείμενη συνεδρίαση υγειονομικής επιτροπής, να συνδέσουν τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού με τον θάνατο 25 παιδιών.
Πτωτικά κινήθηκαν, επίσης, οι εταιρείες επίπλων RH και Williams-Sonoma, καθώς η αγορά αμφισβητεί την ανθεκτικότητα της καταναλωτικής δαπάνης απέναντι στα υψηλά κόστη που δημιουργούν οι δασμοί στον κλάδο.
