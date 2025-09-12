Wall Street: Κοντά στα υψηλά τους παρέμειναν οι δείκτες – Ένα ακόμη ρεκόρ για τον Nasdaq

Κύμα ρευστοποιήσεων οδήγησε σε αρνητικό έδαφος Dow και S&P 500, χωρίς όμως να αλλάξει ριζικά το καλό κλίμα, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν σε επανεκκίνηση της νομισματικής χαλάρωσης από τη Fed, την ερχόμενη εβδομάδα