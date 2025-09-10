Οι «φάλαινες» των cryptos ταράζουν τα νερά: Sell-off τριετίας, ρευστοποίησαν σε έναν μήνα 115.000 bitcoins
Μέσα σε μόλις 30 ημέρες οι μεγαλο-επενδυτές «ξεφορτώθηκαν» BΤC αξίας $12,75 δισ. - Αναλυτές προειδοποιούν για πτώση κάτω από τα $100.000 – Πώς συνδέουν το sell off με τη «ματωμένη σελήνη» της 7ης Σεπτεμβρίου - H Fed, o στασιμοπληθωρισμός και τι σημαίνει για την πορεία του Bitcoin
Αντιμέτωπο με αυξημένες πιέσεις είναι το Bitcoin, καθώς οι λεγόμενες «φάλαινες» – οι μεγαλοεπενδυτές δηλαδή – ξεφορτώθηκαν BTC αξίας 12,75 δισ. δολαρίων μόνο τον τελευταίο μήνα. Οι μεγάλοι επενδυτές, που κατέχουν από 1.000 έως 10.000 bitcoin, μείωσαν τα αποθεματικά τους κατά 114.920 bitcoin, καταγράφοντας το μεγαλύτερο μηνιαίο sell-off από τον Ιούλιο του 2022.
Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η συνεχής ρευστοποίηση, σε συνδυασμό με αρνητικά ιστορικά σήματα, θα μπορούσε να ρίξει την τιμή κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100.000 δολαρίων τις επόμενες εβδομάδες.
Γνωστός αναλυτής στην κοινότητα των crypto-fans συνέδεσε αυτή την απαισιοδοξία με τη «ματωμένη σελήνη» της Κυριακής, μια σπάνια αστρονομική συγκυρία που, όπως επισημαίνει, έχει οδηγήσει σε πτώση της αγοράς και στις τέσσερις προηγούμενες εμφανίσεις της από τον Μάιο του 2021. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι τόσο το Bitcoin όσο και άλλα κορυφαία κρυπτονομίσματα μπορεί να υποστούν περαιτέρω απώλειες.
