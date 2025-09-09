Η άνοδος των neobanks στην Ελλάδα – Snappi, Revolut και Big Tech πρόκληση για τις παραδοσιακές τράπεζες

Αλλάζει ριζικά το τραπεζικό τοπίο στη χώρα μας - Τι σηματοδοτεί η έναρξη λειτουργίας της Snappi, της πρώτης ελληνικής neobank - Νέα δεδομένα στις πληρωμές