Η άνοδος των neobanks στην Ελλάδα – Snappi, Revolut και Big Tech πρόκληση για τις παραδοσιακές τράπεζες
Αλλάζει ριζικά το τραπεζικό τοπίο στη χώρα μας - Τι σηματοδοτεί η έναρξη λειτουργίας της Snappi, της πρώτης ελληνικής neobank - Νέα δεδομένα στις πληρωμές
Αλλάζει πλήρως το τραπεζικό τοπίο. Σε πολύ λίγα χρόνια από σήμερα οι εκτιμήσεις είναι πως το μεγάλο πακέτο των τραπεζικών εργασιών θα μετατοπισθεί σε εναλλακτικούς παρόχους υπηρεσιών και ασφαλώς στις neobanks.
Η Snappi, θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, άνοιξε τις ηλεκτρονικές της πύλες. Η έναρξη λειτουργίας της πρώτης ελληνικής neobank, Snappi, σηματοδοτεί μια νέα πιο ξεκάθαρη φάση ανταγωνισμού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας. Η ψηφιακή τράπεζα, με πλήρη αδειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εισάγει τον καταναλωτή σε μια τραπεζική εμπειρία αποκλειστικά μέσω κινητού, αλλά η σημασία της εκτείνεται πέρα από τα όρια μιας μεμονωμένης neobank.
Το τραπεζικό οικοσύστημα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη αντιμετωπίζει πλέον πολλαπλές προκλήσεις. Οι παραδοσιακές τράπεζες, παρόλο που συγκεντρώνουν μεγάλο όγκο κεφαλαίων και καταθέσεων, καλούνται να ανταγωνιστούν όχι μόνο neobanks αλλά και εταιρείες πληρωμών και τους servicers.
