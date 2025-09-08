Ποια ΑμεΑ μπορούν να λάβουν επίδομα 165 ευρώ - Δεν φορολογείται
Ποια άτομα με αναπηρία δικαιούνται μηνιαίο επίδομα 165 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ
Στήριξη σε άτομα με σοβαρές κινητικές δυσκολίες παρέχει το επίδομα κίνησης του ΟΠΕΚΑ, το οποίο αποσκοπεί στην κάλυψη των αυξημένων εξόδων μετακίνησής τους.
Το μηνιαίο ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 165 ευρώ, ενώ δεν φορολογείται, ούτε υπόκειται σε κρατήσεις ή άλλες εισφορές.
Σημαντικό είναι ότι η χορήγηση του επιδόματος δεν εξαρτάται από το αν οι δικαιούχοι είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες επιβατικού οχήματος ιδιωτικής χρήσης. Στόχος του μέτρου είναι να διευκολύνει την καθημερινότητα των δικαιούχων, καλύπτοντας μέρος των εξόδων που απαιτούνται για τις μετακινήσεις τους.
-ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
-ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
-παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος ή παραπληγία-παραπάρεση, με ΠΑ 80% και άνω ή τετραπληγία- τετραπάρεση, με ΠΑ 80% και άνω, καθώς οι ανωτέρω όροι αντιστοιχούν με τον όρο παράλυση των δύο κάτω άκρων με ΠΑ 80%
-Δεν λαμβάνουν επίδομα κίνησης από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
-Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην χώρα και έχουν, πέραν των Ελλήνων πολιτών, την ιθαγένεια (υπηκοότητα) κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ε.Ε.Ο.Χ. ή κράτους που περιλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ή είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ή:
είναι πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε ή
είναι δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή
Οι δικαιούχοιΤο επίδομα κίνησης χορηγείται σε ανασφάλιστα και ασφαλισμένα πρόσωπα τα οποία κρίθηκαν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν:
Οι ανωτέρω θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:-Δεν περιθάλπονται σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παραμένουν εσωτερικά σε προνοιακή δομή, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 3μήνου και
Πού γίνονται οι αιτήσειςΗ αίτηση υποβάλλεται από τον αιτούντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του μέσω εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προνοιακών Αναπηρικών Παροχών σε Χρήμα.
Λόγοι διακοπής ή αναστολήςΣε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου διακόπτεται η καταβολή του επιδόματος. Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται στις περιπτώσεις απουσίας στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 4μήνου ή περίθαλψης σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παραμονή του αναπήρου ατόμου εσωτερικά σε προνοιακή δομή, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 3μήνου.
