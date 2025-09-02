Νέα άνοδος 2% στις τιμές του πετρελαίου - Στο επίκεντρο Ρωσία, Ινδία και οι αποφάσεις του ΟΠΕΚ+

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι πιέσεις των ΗΠΑ σε Ρωσία και Ινδία, οι αναμενόμενες αποφάσεις του ΟΠΕΚ+ και οι προσδοκίες μείωσης επιτοκίων από τη Fed έφεραν νέα άνοδο στις τιμές του αργού