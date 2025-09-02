Νέα άνοδος 2% στις τιμές του πετρελαίου - Στο επίκεντρο Ρωσία, Ινδία και οι αποφάσεις του ΟΠΕΚ+
Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι πιέσεις των ΗΠΑ σε Ρωσία και Ινδία, οι αναμενόμενες αποφάσεις του ΟΠΕΚ+ και οι προσδοκίες μείωσης επιτοκίων από τη Fed έφεραν νέα άνοδο στις τιμές του αργού
Οι τιμές του αργού πετρελαίου ενισχύθηκαν την Τρίτη, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία τροφοδότησε ανησυχίες για την ανθεκτικότητα των ρωσικών προμηθειών, ενώ η αβεβαιότητα παραμένει για τις πολιτικές της Ουάσινγκτον απέναντι σε βασικούς καταναλωτές.
Τα συμβόλαια Brent με λήξη τον Νοέμβριο έκλεισαν στα 69,14 δολάρια το βαρέλι, αυξημένα κατά 0,99 δολάρια ή 1,45%. Το συμβόλαιο WTI Οκτωβρίου διαμορφώθηκε στα 65,59 δολάρια, ενισχυμένο κατά 2,47% ή 1,58 δολάρια. Τη Δευτέρα δεν υπήρξε διακανονισμός λόγω της αργίας της Ημέρας Εργασίας στις ΗΠΑ.
Η πίεση από τον πόλεμο στην Ουκρανία
Οι μάχες Ρωσίας–Ουκρανίας συνεχίζονται για τέταρτη χρονιά, με υπολογισμούς του Reuters να δείχνουν ότι επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας έχουν θέσει εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεις που αντιστοιχούν στο 17% της ρωσικής διυλιστικής ικανότητας.
Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεσμεύτηκε σε «νέα, βαθιά πλήγματα» κατά της Ρωσίας, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Οι δηλώσεις του γίνονται ενώ οι προσπάθειες ΗΠΑ και Ευρώπης να πιέσουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε διμερείς συνομιλίες εκεχειρίας παραμένουν άκαρπες.
Η Ουάσινγκτον εντείνει παράλληλα την πίεση σε καταναλωτές ρωσικού πετρελαίου, επιβάλλοντας νέους δασμούς σε εισαγωγές ινδικών προϊόντων λόγω της συνέχισης των αγορών από τη Μόσχα. Η Ινδία απάντησε χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις «άδικες και αδικαιολόγητες». Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τις επιθέσεις του, αποκαλώντας τις εμπορικές σχέσεις με την Ινδία «εντελώς μονόπλευρη καταστροφή».
Προς το παρόν, οι ΗΠΑ δεν έχουν κινηθεί κατά της Κίνας, του μεγαλύτερου εισαγωγέα αργού στον κόσμο και κορυφαίου αγοραστή ρωσικού πετρελαίου μετά τις κυρώσεις της G7. Ο Πούτιν, ο Σι Τζινπίνγκ και ο Ναρέντρα Μόντι συναντήθηκαν στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), παρουσιάζοντας εικόνα ενότητας του «Παγκόσμιου Νότου».
Το βλέμμα στον OPEC+
Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις κινήσεις ενός οκταμελούς υπο-ομίλου του ΟΠΕΚ+, όπου συμμετέχουν Ρωσία και Σαουδική Αραβία μαζί με Αλγερία, Ιράκ, Καζακστάν, Κουβέιτ, Ομάν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το γκρουπ θα συνεδριάσει στις 7 Σεπτεμβρίου για πιθανές αλλαγές στην παραγωγή. Έχοντας πρόσφατα επιταχύνει το «ξεδίπλωμα» περικοπής 2,2 εκατ. βαρελιών ημερησίως, αναλυτές της ING εκτιμούν ότι η στρατηγική δεν θα αλλάξει για τον Οκτώβριο. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να αποφασιστεί εκ νέου περικοπή παραγωγής, εξαιτίας των ανησυχιών για πλεόνασμα προσφοράς το 2026.
Οι αγορές και η Fed
Στις ΗΠΑ, η προσοχή στρέφεται στην ανακοίνωση της έκθεσης για την απασχόληση του Αυγούστου, που θα ληφθεί υπόψη στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Fed στις 16–17 Σεπτεμβρίου. Η αγορά αναμένει πλέον μείωση επιτοκίων, εξέλιξη που θα μπορούσε να αποδυναμώσει το δολάριο και να ενισχύσει τη ζήτηση για εμπορεύματα που τιμολογούνται σε δολάρια, όπως το πετρέλαιο.
