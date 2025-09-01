Καθοριστικής σημασίας η παρουσία της Ελληνικής ECOSHIFT στην AUTO THESSALONIKI 2025

Mια πορεία με έντονη εξωστρέφεια, αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του ελληνικού κράτους και προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η επένδυση που υλοποιήθηκε με ίδια κεφάλαια και με στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν δημιουργεί μόνο νέα προϊόντα, αλλά και νέες προοπτικές για την ελληνική βιομηχανία, δείχνοντας τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν και άλλοι.

Τα δύο πρώτα προϊόντα της ECOSHIFT έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από Έλληνες μηχανικούς, πολλοί από τους οποίους επέστρεψαν στη χώρα μετά από χρόνια στο εξωτερικό, επαναπατριζόμενοι με αφορμή αυτό το project.

Το NOOS®, το πρώτο ελληνικό ηλεκτρικό δίκυκλο, έρχεται σε δύο εκδόσεις, επιβατική και επαγγελματική (cargo), προσφέροντας λύσεις στην καθημερινή μετακίνηση και στις ανάγκες του σύγχρονου αστικού logistics. Παράλληλα, το BES 1.0, το πλήρως modular και ευέλικτο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, έρχεται να δώσει πρακτικές λύσεις στη διαχείριση της πράσινης ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η καινοτομία δεν περιορίζεται στα προϊόντα. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Μεταμόρφωση, που εγκαινιάστηκαν τον Μάιο του 2025, αποτελούν τη βάση μιας νέας παραγωγικής πραγματικότητας για την Ελλάδα. Μια πραγματικότητα που στηρίζεται σε ελληνικά χέρια, σε ελληνικά μυαλά και στην ικανότητα της χώρας να επενδύει σε βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας.

Η παρουσία της ECOSHIFT στην AUTO THESSALONIKI 2025, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, είναι καθοριστικής σημασίας.



Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμα εταιρική συμμετοχή, αλλά για ένα ηχηρό μήνυμα του ελληνικού επιχειρείν: ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να σταθούν ισότιμα στο διεθνές περιβάλλον, να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά προϊόντα και να επενδύσουν στο μέλλον με στρατηγικό σχεδιασμό.

Η Ελληνική ECOSHIFT είναι ο ορισμός της νέας προσπάθειας που κάνει η ελληνική επιχειρηματικότητα. Με εξωστρέφεια, αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που παρέχει πλέον το κράτος και με όραμα για ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον, η Πέτρος Πετρόπουλος δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί όχι μόνο να ακολουθήσει τις διεθνείς τάσεις, αλλά και να τις καθορίσει με δικά της προϊόντα και δικές της λύσεις.