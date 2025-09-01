ΔΕΘ: Το κυβερνητικό σχέδιο σε τρεις άξονες για το Στεγαστικό

Ενα από τα πιο επιθετικά… σοκ προσφοράς των τελευταίων δεκαετιών ετοιμάζεται να δεχτεί η αγορά ακινήτων. Με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) να επικεντρώνεται και στο στεγαστικό πρόβλημα της χώρας, η κυβέρνηση σχεδιάζει να ανοίξει κάθε διαθέσιμο παράθυρο ώστε να πέσουν στην αγορά χιλιάδες κατοικίες που σήμερα παραμένουν κλειστές ή αναξιοποίητες.



Από σχολάζουσες κληρονομιές που λιμνάζουν σε δικαστικά συρτάρια μέχρι ακίνητα τα οποία κρατούν δεσμευμένα οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης δανείων, από δωρεές και ιδρύματα που διαθέτουν κτίρια-φαντάσματα μέχρι ιδιοκτήτες που αποφεύγουν να τα μισθώνουν για λόγους φορολογικούς ή γραφειοκρατικούς, όλα μπαίνουν στο τραπέζι.



Στόχος είναι να αυξηθεί άμεσα η προσφορά στέγης, να συγκρατηθούν οι τιμές και να ανακουφιστούν χιλιάδες νοικοκυριά, κυρίως νέοι που σήμερα ασφυκτιούν στην προσπάθειά τους να βρουν ένα προσιτό σπίτι.



Το κυβερνητικό σχέδιο έχει τρεις βασικούς άξονες: ενεργοποίηση αδρανών ακινήτων που μέχρι σήμερα έμεναν στο σκοτάδι, παροχή κινήτρων και φορολογικών ελαφρύνσεων στους ιδιοκτήτες ώστε να διαθέσουν τα ακίνητά τους στην αγορά και, τέλος, ένα πακέτο κοινωνικής στέγασης που θα κατευθύνει ακίνητα του Δημοσίου και των ιδρυμάτων σε ευάλωτες ομάδες. Ουσιαστικά, επιχειρείται ένα restart στο στεγαστικό τοπίο με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης στέγης.

