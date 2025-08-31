Τουρισμός: Αυξημένες οι αφίξεις και οι εισπράξεις, την ώρα που τα αθηναϊκά ξενοδοχεία πιέζονται

Υποχώρησε η μέση πληρότητα στα αθηναϊκά ξενοδοχεία τους καλοκαιρινούς μήνες - Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, κατέγραψαν άνοδο κατά 11% σε σχέση με πέρσι