Alpha Bank: Θετική πορεία για τον ελληνικό τουρισμό – Αύξηση 11% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις
Ο ελληνικός τουρισμός κατέγραψε άνοδο 11% σε εισπράξεις το α’ εξάμηνο 2025, με αυξημένη μέση δαπάνη ανά ταξίδι και ισχυρή ζήτηση από ΗΠΑ και Ρωσία, παρά την πτώση αφίξεων από ΕΕ
Η τουριστική κίνηση από το εξωτερικό παρέμεινε σε ανοδική τροχιά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις (συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας) να έχουν αυξηθεί κατά 11% σε ετήσια βάση και τις αντίστοιχες αφίξεις να είναι οριακά περισσότερες από τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου του 2024 και κατά 24,3% αυξημένες σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2019, το οποίο μέχρι το ξέσπασμα της πανδημίας κρατούσε συνολικά το ρεκόρ αφίξεων για τον ελληνικό τουρισμό.
Τα κυριότερα συμπεράσματα από την ανάλυση των στοιχείων για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με το δελτίο οικονομικών εξελίξεων της Alpha Bank είναι τα ακόλουθα:
• η αύξηση των διεθνών ταξιδιωτικών αφίξεων αποδίδεται στις καλές επιδόσεις του πρώτου τετραμήνου, ενώ οι αφίξεις το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με πέρυσι (-2,7% και -1,7%, αντίστοιχα). Η εξέλιξη αυτή ενδεχομένως αποτελεί ένδειξη για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η οποία παραδοσιακά στην Ελλάδα ξεκινάει τον Μάιο. Μία τέτοια αλλαγή στην κατανομή των τουριστικών αφίξεων ωστόσο θα πρέπει να επιβεβαιωθεί μεσοπρόθεσμα.
• η μέση δαπάνη ανά ταξίδι των μη κατοίκων στην Ελλάδα, η οποία κατέγραψε πτώση την τελευταία τριετία, αυξήθηκε σημαντικά το πρώτο εξάμηνο σε ετήσια βάση (+10,1%, Γράφημα 1β) και
• η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης συνοδεύτηκε από ήπια αλλαγή του μίγματος, με κριτήριο την προέλευση των ταξιδιωτών, με πτώση των αφίξεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-27) και άνοδο από λοιπές χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ αλλά και η Ρωσία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι εισπράξεις (εξαιρουμένης της κρουαζιέρας) ανήλθαν σε 7,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 11% σε σχέση με το 2024 (Ευρώ 6,6 δισ.). Η άνοδος αυτή αποδίδεται πρωτίστως στην αυξημένη μέση δαπάνη ανά ταξίδι που διαμορφώθηκε σε Ευρώ 622,7, έναντι Ευρώ 565,4 το πρώτο εξάμηνο του 2024 (Γράφημα 1β) και δευτερευόντως στην άνοδο των τουριστικών αφίξεων, οι οποίες ανήλθαν σε 11,7 εκατ. και ήταν αυξημένες κατά μόλις 67 χιλ., ή 0,6% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρυσι (Γράφημα 1α). Συνολικά οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-27 μειώθηκαν κατά 6,3% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του έτους -με την πτώση αυτή να προέρχεται από χώρες εκτός Ευρωζώνης (-27,5%)- ενώ οι τουριστικές αφίξεις από τις λοιπές χώρες ενισχύθηκαν κατά 10,5% (Γράφημα 2). Έντονα ανοδικά συνέχισαν να κινούνται και οι εισπράξεις από κρουαζιέρες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 16,3% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο.
Οι επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού το πρώτο εξάμηνο του 2025 και οι σημαντικές αγορές
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι εισπράξεις (εξαιρουμένης της κρουαζιέρας) ανήλθαν σε 7,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 11% σε σχέση με το 2024 (Ευρώ 6,6 δισ.). Η άνοδος αυτή αποδίδεται πρωτίστως στην αυξημένη μέση δαπάνη ανά ταξίδι που διαμορφώθηκε σε Ευρώ 622,7, έναντι Ευρώ 565,4 το πρώτο εξάμηνο του 2024 (Γράφημα 1β) και δευτερευόντως στην άνοδο των τουριστικών αφίξεων, οι οποίες ανήλθαν σε 11,7 εκατ. και ήταν αυξημένες κατά μόλις 67 χιλ., ή 0,6% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρυσι (Γράφημα 1α). Συνολικά οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ-27 μειώθηκαν κατά 6,3% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του έτους -με την πτώση αυτή να προέρχεται από χώρες εκτός Ευρωζώνης (-27,5%)- ενώ οι τουριστικές αφίξεις από τις λοιπές χώρες ενισχύθηκαν κατά 10,5% (Γράφημα 2). Έντονα ανοδικά συνέχισαν να κινούνται και οι εισπράξεις από κρουαζιέρες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 16,3% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο.
