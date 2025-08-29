Alpha Bank: Θετική πορεία για τον ελληνικό τουρισμό – Αύξηση 11% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις

Ο ελληνικός τουρισμός κατέγραψε άνοδο 11% σε εισπράξεις το α’ εξάμηνο 2025, με αυξημένη μέση δαπάνη ανά ταξίδι και ισχυρή ζήτηση από ΗΠΑ και Ρωσία, παρά την πτώση αφίξεων από ΕΕ