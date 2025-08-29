Lamda – ION: Τι λέει ο ιταλικός Τύπος για το deal στο Ελληνικό
Η μεγάλη συμφωνία κυριαρχεί στα δημοσιεύματα των ιταλικών εφημερίδων
Η επένδυση της ION Group στο Ελληνικό και η συμφωνία Πινιατάρο με τη Lamda Development μέσα από δημοσιεύματα στις ιταλικές εφημερίδες
Σε δημοσίευμά της η Corriere della Sera αναφέρει ότι η ION Group, συμφερόντων του Ιταλού επιχειρηματία Αντρέα Πινιατάρο, επενδύει 450 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου campus καινοτομίας στο Ελληνικό, στο πλαίσιο του έργου της Lamda Development. Η επένδυση καλύπτει έκταση 250.000 τ.μ. και περιλαμβάνει γραφεία, αμφιθέατρο 1.000 θέσεων και 200.000 τ.μ. κατοικιών, με δυνατότητα φιλοξενίας 15.000 επαγγελματιών από 44 χώρες. Η συνολική παρουσία της ION στην περιοχή εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ έως το 2030. Παράλληλα, ο Πινιατάρο αποκτά το 2% της Lamda, ενισχύοντας τη στρατηγική μετατροπής της Αθήνας σε ευρωπαϊκό κόμβο Τεχνητής Νοημοσύνης και ψηφιοποίησης, με στόχο τη σύνδεση τεχνολογίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης.
Η ION Group, ο χρηματοοικονομικός όμιλος του Αντρέα Πινιατάρο από την Μπολόνια, επενδύει 450 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση 250 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα, που προορίζονται να φιλοξενήσουν ένα campus καινοτομίας εντός του «The Ellinikon», του έργου αστικής ανάπλασης που ξεκίνησε από τη Lamda Development, η οποία δραστηριοποιείται στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Η επιχείρηση αποτελεί το πρώτο βήμα μιας συνολικής επένδυσης στην περιοχή, η οποία μέχρι το 2030 θα ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά η σημασία της υπερβαίνει την απλή συναλλαγή ακινήτων. Ο όμιλος Πινιατάρο εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda, αποκτώντας το 2% των μετοχών της της εταιρείας των Αθηνών.
Πινιατάρο, η ION επενδύει 450 εκατομμύρια στην έρευνα στην Αθήνα – Η δημιουργία ενός campusΓεννημένος στην Μπολόνια το 1970, ο Αντρέα Πινιατάρο είναι σύμφωνα με το Forbes ένας από τους πλουσιότερους άνδρες της Ιταλίας. Το στυλ ζωής του είναι εσωστρεφές. Έχει εξαγοράσει πολλές εταιρείες όπως οι Cedacri, Cerved και Prelios.
