Ελεύθερη Παλαιστίνια διεθνής ποδοσφαιρίστρια μετά τη σύλληψή της για ρίψη αντικειμένων σε διαδηλωτές

Η Ραντ Χαλαουάνι αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, ενώ η ισραηλινή αστυνομία δηλώνει ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη





Η μητέρα της ποδοσφαιρίστριας, Ουισάμ Χαλαουάνι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι η κόρη της επέστρεψε στο σπίτι μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την οικογένεια.











Κατ’ οίκον περιορισμός για πέντε ημέρες Εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας επιβεβαίωσε στο AFP ότι το δικαστήριο διέταξε την παραμονή της 20χρονης σε κατ’ οίκον περιορισμό.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν προδικάζει την έκβαση τυχόν μελλοντικών δικαστικών διαδικασιών.



«Το δικαστήριο διέταξε να παραμείνει η ύποπτη σε κατ’ οίκον περιορισμό. Η απόφαση αυτή δεν υποδεικνύει ούτε καθορίζει το αποτέλεσμα οποιασδήποτε μελλοντικής νομικής διαδικασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Κλείσιμο Η υπόθεση που οδήγησε στη σύλληψη Η ισραηλινή αστυνομία είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι η Ραντ Χαλαουάνι συνελήφθη μαζί με έναν 18χρονο άνδρα στο πλαίσιο έρευνας για περιστατικό στην Ιερουσαλήμ.



Σύμφωνα με τις αρχές, αντικείμενα φέρονται να εκτοξεύθηκαν από μπαλκόνι προς διαδηλωτές που συμμετείχαν σε πορεία σε δρόμο κάτω από το κτίριο.



Όπως διευκρίνισε η αστυνομία, η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.



«Η έρευνα συνεχίζεται και αποδεικτικό υλικό εξακολουθεί να συλλέγεται και να αξιολογείται», ανέφεραν οι ισραηλινές αρχές.



Οι ισραηλινές αρχές απελευθέρωσαν τη Ραντ Χαλαουάνι, μέλος της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών της Παλαιστίνης , έπειτα από έξι ημέρες κράτησης στην Ιερουσαλήμ. Η 20χρονη αθλήτρια αφέθηκε ελεύθερη το βράδυ της Κυριακής, με δικαστική εντολή που προβλέπει κατ’ οίκον περιορισμό για πέντε ημέρες, σύμφωνα με την οικογένειά της και την ισραηλινή αστυνομία.Η μητέρα της ποδοσφαιρίστριας, Ουισάμ Χαλαουάνι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι η κόρη της επέστρεψε στο σπίτι μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την οικογένεια.«Πέρασα πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες ημέρες μετά τη σύλληψη της κόρης μου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αισθάνεται πλέον «απέραντη χαρά» για την επιστροφή της.Εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας επιβεβαίωσε στο AFP ότι το δικαστήριο διέταξε την παραμονή της 20χρονης σε κατ’ οίκον περιορισμό.Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν προδικάζει την έκβαση τυχόν μελλοντικών δικαστικών διαδικασιών.«Το δικαστήριο διέταξε να παραμείνει η ύποπτη σε κατ’ οίκον περιορισμό. Η απόφαση αυτή δεν υποδεικνύει ούτε καθορίζει το αποτέλεσμα οποιασδήποτε μελλοντικής νομικής διαδικασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.Η ισραηλινή αστυνομία είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι η Ραντ Χαλαουάνι συνελήφθη μαζί με έναν 18χρονο άνδρα στο πλαίσιο έρευνας για περιστατικό στην Ιερουσαλήμ.Σύμφωνα με τις αρχές, αντικείμενα φέρονται να εκτοξεύθηκαν από μπαλκόνι προς διαδηλωτές που συμμετείχαν σε πορεία σε δρόμο κάτω από το κτίριο.Όπως διευκρίνισε η αστυνομία, η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.«Η έρευνα συνεχίζεται και αποδεικτικό υλικό εξακολουθεί να συλλέγεται και να αξιολογείται», ανέφεραν οι ισραηλινές αρχές.

Η αντίδραση της Παλαιστινιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία χαιρέτισε την απελευθέρωση της διεθνούς ποδοσφαιρίστριας με ανακοίνωση που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



«Η Ραντ Χαλαουάνι αναπνέει ελεύθερη», ανέφερε η Ομοσπονδία σε ανάρτησή της, η οποία συνοδευόταν από φωτογραφία της αθλήτριας να φορά τη κόκκινη φανέλα της εθνικής ομάδας γυναικών της Παλαιστίνης.