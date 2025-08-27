ΕΛΣΤΑΤ: Aλμα 31,6% στις οικοδομικές άδειες τον Μάιο του 2025 – Πτώση 17,4% στο πεντάμηνο
Αύξηση στις άδειες τον Μάιο 2025, αλλά έντονη πτώση στη συνολική οικοδομική δραστηριότητα στο πεντάμηνο - Συνεχίζεται η υποχώρηση στον όγκο ιδιωτικών κατασκευών σε ετήσια βάση
Αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας παρατηρήθηκε τον Μάιο του 2025 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, παρά τη γενική κάμψη των επιδόσεων για το διάστημα Ιανουαρίου–Μαΐου.
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας για τον Μάιο 2025, δείχνοντας αξιοσημείωτη ενίσχυση της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας για τον μήνα. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 2.717 οικοδομικές άδειες πανελλαδικά, οι οποίες αντιστοιχούν σε 569.587 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 2.598.199 κυβικά μέτρα όγκου. Σε σχέση με τον Μάιο 2024, σημειώθηκε αύξηση 31,6% στις άδειες, 23,5% στην επιφάνεια και 15,7% στον όγκο.
Η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα για τον ίδιο μήνα, αριθμεί 2.690 άδειες, με 559.910 τ.μ. επιφάνειας και 2.546.487 κ.μ. όγκου, παρουσιάζοντας άνοδο 30,9% στις άδειες, 22,4% στην επιφάνεια και 14,4% στον όγκο, συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.
Όσον αφορά στη Δημόσια Οικοδομική Δραστηριότητα, εκδόθηκαν 27 άδειες, αντιστοιχούσες σε 9.677 τ.μ. επιφάνειας και 51.712 κ.μ. όγκου, με ποσοστό συμμετοχής 2,0% στον συνολικό οικοδομικό όγκο για τον μήνα Μάιο.
