ΕΛΣΤΑΤ: Aλμα 31,6% στις οικοδομικές άδειες τον Μάιο του 2025 – Πτώση 17,4% στο πεντάμηνο

Αύξηση στις άδειες τον Μάιο 2025, αλλά έντονη πτώση στη συνολική οικοδομική δραστηριότητα στο πεντάμηνο - Συνεχίζεται η υποχώρηση στον όγκο ιδιωτικών κατασκευών σε ετήσια βάση