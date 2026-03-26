Μη χάσετε το νέο τεύχος του Cantina: Πάσχα στην Αρκαδία με τον Αθηναγόρα Κωστάκο
Μη χάσετε το νέο τεύχος του Cantina: Πάσχα στην Αρκαδία με τον Αθηναγόρα Κωστάκο

Στο νέο τεύχος του Cantina που κυκλοφορεί την Κυριακή 29 Μαρτίου με το Θέμα

Μη χάσετε το νέο τεύχος του Cantina: Πάσχα στην Αρκαδία με τον Αθηναγόρα Κωστάκο
Ενα ταξιδι στην αυθεντικότητα του Μοριά και τη βαθιά νοστιμιά μιας ισχυρής παράδοσης με οδηγό τον σεφ που αγαπούν σε όλον τον κόσμο.

Το περιοδικό Cantina ταξιδεύει στα βουνά της Αρκαδίας και παρουσιάζει την Πασχαλινή εμπειρία σαν μια πολυαισθητηριακή γιορτή της φωτιάς και έντονων γεύσεων.
Μη χάσετε το νέο τεύχος του Cantina: Πάσχα στην Αρκαδία με τον Αθηναγόρα Κωστάκο
50 συνταγές. Σούβλες, πίτες, μαγειρευτά και γαλατένια γλυκά

7 χωριά, 7 ταβέρνες και οι συνταγές τους.

Το μαγικό δάσος. Τρούφες και άγρια σπαράγγια στο Μαίναλο
Μη χάσετε το νέο τεύχος του Cantina: Πάσχα στην Αρκαδία με τον Αθηναγόρα Κωστάκο

Τα κρασιά της Λαμπρής. 20 κορυφαίες ετικέτες της Πελοποννήσου

Το πασχαλινό τεύχος του Cantina διαμορφώθηκε με την δημιουργική συμμετοχή του σεφ Αθηναγόρα Κωστάκου με σκοπό να εστιάσει στις συνταγές και τεχνικές της ορεινής Πελοποννήσου.
Μη χάσετε το νέο τεύχος του Cantina: Πάσχα στην Αρκαδία με τον Αθηναγόρα Κωστάκο

Η ομάδα του Cantina περιηγήθηκε σε ένα γαστρονομικό οδοιπορικό στο Μαίναλο, ανακαλύπτοντας τους ανθρώπους, την τοπική κουζίνα, τις ντόπιες πρώτες ύλες, τα κρασιά και τις συνταγές που χορταίνουν σώμα και ψυχή.

Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και ανακαλύψτε:

Οι συνταγές
Λαμπριάτικο γλέντι με ανοιχτές φωτιές και πιάτα βασισμένα στην παράδοση.
Σαλάτα με γλυκοπατάτες & φέτα Τραχειάς, Άγρια σπαράγγια σχάρας, Αγκινάρες φρικασέ, Λαμπροκουλούρα (πασχαλινό ψωμί), Baby πατάτες φούρνου με μυρωδικά, Γαρδουμπάκια στον φούρνο, Αρνί σουβλιστό, Κοκορέτσι σούβλας, Γλυκιά μπομπότα με σταφίδες & πορτοκάλι
Μη χάσετε το νέο τεύχος του Cantina: Πάσχα στην Αρκαδία με τον Αθηναγόρα Κωστάκο
Μη χάσετε το νέο τεύχος του Cantina: Πάσχα στην Αρκαδία με τον Αθηναγόρα Κωστάκο
Μη χάσετε το νέο τεύχος του Cantina: Πάσχα στην Αρκαδία με τον Αθηναγόρα Κωστάκο
Μη χάσετε το νέο τεύχος του Cantina: Πάσχα στην Αρκαδία με τον Αθηναγόρα Κωστάκο
Μη χάσετε το νέο τεύχος του Cantina: Πάσχα στην Αρκαδία με τον Αθηναγόρα Κωστάκο



Αρκαδικές γεύσεις
Τα γιορτινά τραπέζια στα ορεινά χωριά στρώνονται όλες τις ημέρες του Πάσχα, τα μαγειρέματα γίνονται με πρώτες ύλες της εποχής και το γλέντι καλά κρατεί.

Τραχανόπιτα με φέτα, Ντολμαδάκια φούρνου με λεμονάτη σάλτσα, Πιταρούδια με χόρτα, Μαγειρίτσα με τραχανά, Αρνάκι στη λαδόκολλα με σφέλα Μεσσηνίας, Αρνάκι καπαμά, Γαλοκούλουρα πασχαλινά,
Γαλακτομπούρεκο, Ρυζόγαλο ανοιξιάτικο, Γαλόπιτα.
Μη χάσετε το νέο τεύχος του Cantina: Πάσχα στην Αρκαδία με τον Αθηναγόρα Κωστάκο
Μη χάσετε το νέο τεύχος του Cantina: Πάσχα στην Αρκαδία με τον Αθηναγόρα Κωστάκο
Μη χάσετε το νέο τεύχος του Cantina: Πάσχα στην Αρκαδία με τον Αθηναγόρα Κωστάκο
Μη χάσετε το νέο τεύχος του Cantina: Πάσχα στην Αρκαδία με τον Αθηναγόρα Κωστάκο
Μοραΐτικο φαγοπότι
Σαλάτα με αγκινάρες, μαλακή μυζήθρα Αρκαδίας, μάραθο & λεμόνι, «Γιορτινά» χόρτα τσιγαριστά, Πίτα με λάχανα περιβολίσια, Μαγειρίτσα με μάραθα από την Αρκαδία, Κατσικάκι με αγκινάρες & μάραθο, Αμυγδαλωτά, Γιαουρτίνη με πρόβειο γιαούρτι, Καρυδοκουραμπιέδες
Μη χάσετε το νέο τεύχος του Cantina: Πάσχα στην Αρκαδία με τον Αθηναγόρα Κωστάκο

Μαγειρικές της ταβέρνας
Στην ορεινή Αρκαδία, οι ταβέρνες Κληματαριά στη Βυτίνα, Ιωσήφ στα Μαγούλιανα, Τευθίς στη Δημητσάνα, Τσιαχτάι στα Λαγκάδια, Κουμπούρης στο Λεβίδι και Βασιλικός στο Βαλτεσίνικο μας έδωσαν τις συνταγές τους, για να μεταφέρουμε στο πασχαλινό τραπέζι μας τη γευστική αυθεντικότητα των χωριών τους.
Μη χάσετε το νέο τεύχος του Cantina: Πάσχα στην Αρκαδία με τον Αθηναγόρα Κωστάκο

Από Xοιρινό παστό και Kόκορα κοκκινιστό μέχρι Aρνί με πατάτες στη γάστρα, Tουτουμάκια με καμένο βούτυρο, Συκωταριά λαδορίγανη, Χοιρινό φρικασέ, Καγιανά με παστό και άλλα πολλά και νόστιμα!

Μη χάσετε το νέο τεύχος του Cantina: Πάσχα στην Αρκαδία με τον Αθηναγόρα Κωστάκο

Μαζί και ο υπέροχος Μπακλαβάς με λάδι της Κανέλλας Μουρούτσου
από το “Γεύσεις Κανέλλας”, στα Λαγκάδια.

Νέο Cantina
Μη χάσετε το νέο τεύχος του Cantina: Πάσχα στην Αρκαδία με τον Αθηναγόρα Κωστάκο

Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα.
Μην το χάσετε!

