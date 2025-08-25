UniCredit: Αυξάνει στο 26% τη συμμετοχή της στην Commerzbank
UniCredit: Αυξάνει στο 26% τη συμμετοχή της στην Commerzbank
Η επένδυση αξίας 10,7 δισ. ευρώ αποφέρει απόδοση 20%, παρά την αντίθεση της γερμανικής κυβέρνησης σε πιθανή εξαγορά
Η UniCredit αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στην Commerzbank AG σε περίπου 26%, εδραιώνοντας τη θέση της ως ο μεγαλύτερος μέτοχος της γερμανικής τράπεζας.
Η ιταλική τράπεζα επανέλαβε το σχέδιο που είχε ήδη ανακοινώσει για συνέχιση της μετατροπής της «συνθετικής θέσης» της στην Commerzbank σε φυσικές μετοχές. Αυτό θα αυξήσει τα δικαιώματα ψήφου μέσω μετοχών σε περίπου 29% «εν ευθέτω χρόνω», όπως ανέφερε σε ανακοίνωση τη Δευτέρα.
Η UniCredit τόνισε ότι ενισχύει τη θέση της «ως ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος της Commerzbank», αλλά προς το παρόν δεν θα επιδιώξει θέση στο εποπτικό συμβούλιο. Θα συνεχίσει, ωστόσο, να παρακολουθεί στενά την πρόοδο της Commerzbank στην ενίσχυση της δραστηριότητάς της.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι ειδήσεις σήμερα
Πώς έγινε η άγρια ληστεία μεταξύ Ρομά που είχαν βεντέτα στο Ζεφύρι - Δύο τραυματίες και ένα καμένο αυτοκίνητο
Έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν και τον πρίγκιπα Άντριου - Το χειρόγραφο που άφησε η Βιρτζίνια Τζιουφρέ πριν αυτοκτονήσει
Ποιες τηλεοπτικές εκπομπές ξεκινούν αυτή την εβδομάδα - Οι ηχηρές μεταγραφές και η ενημέρωση που πρωτοστατεί
Η ιταλική τράπεζα επανέλαβε το σχέδιο που είχε ήδη ανακοινώσει για συνέχιση της μετατροπής της «συνθετικής θέσης» της στην Commerzbank σε φυσικές μετοχές. Αυτό θα αυξήσει τα δικαιώματα ψήφου μέσω μετοχών σε περίπου 29% «εν ευθέτω χρόνω», όπως ανέφερε σε ανακοίνωση τη Δευτέρα.
Η UniCredit τόνισε ότι ενισχύει τη θέση της «ως ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος της Commerzbank», αλλά προς το παρόν δεν θα επιδιώξει θέση στο εποπτικό συμβούλιο. Θα συνεχίσει, ωστόσο, να παρακολουθεί στενά την πρόοδο της Commerzbank στην ενίσχυση της δραστηριότητάς της.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι ειδήσεις σήμερα
Πώς έγινε η άγρια ληστεία μεταξύ Ρομά που είχαν βεντέτα στο Ζεφύρι - Δύο τραυματίες και ένα καμένο αυτοκίνητο
Έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν και τον πρίγκιπα Άντριου - Το χειρόγραφο που άφησε η Βιρτζίνια Τζιουφρέ πριν αυτοκτονήσει
Ποιες τηλεοπτικές εκπομπές ξεκινούν αυτή την εβδομάδα - Οι ηχηρές μεταγραφές και η ενημέρωση που πρωτοστατεί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα