Πακέτο €1,5 δισ. για φοροελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη - Τι θα περιλαμβάνει το «καλάθι» της ΔΕΘ
Πακέτο €1,5 δισ. για φοροελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη - Τι θα περιλαμβάνει το «καλάθι» της ΔΕΘ
Οι αλλαγές στον τομέα της φορολογίας θα έχουν άμεσο αντίκτυπο σε μισθωτούς και συνταξιούχους από τον Ιανουάριο, λόγω μειωμένης παρακράτησης φόρου - Επιπλέον bonus ελαφρύνσεων από το πρώτο παιδί - Εισηγήσεις και για επιλεκτικές μειώσεις έμμεσων φόρων
Σε συσκέψεις που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα, τουλάχιστον δύο με το οικονομικό επιτελείο και με το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης, αναμένεται να κλειδώσουν οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εν όψει της ανόδου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θα βρεθεί η μεσαία τάξη και ειδικά οι μισθωτοί που βλέπουν το διαθέσιμο εισόδημά τους να ροκανίζεται, αφενός λόγω της ακρίβειας, αφετέρου λόγω των αμετακίνητων άμεσων φορολογικών συντελεστών.
«Το πρωτογενές πλεόνασμα για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου είναι υψηλότερο από τον στόχο που είχαμε θέσει κατά 1,2 δισ. ευρώ. Αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας» ανέφερε την Κυριακή ο πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση, «δείχνοντας» ουσιαστικά το πακέτο που προετοιμάζει η κυβέρνηση για τη ΔΕΘ.
Σήμερα, Δευτέρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, επανέλαβε, μιλώντας στο ΕΡΤNews, ότι «η βάση πάνω στην οποία συζητάμε είναι το 1,5 δισ.» και ότι στόχος είναι τα μέτρα να έχουν μόνιμο και δίκαιο χαρακτήρα, μακριά από επιδοματικές λογικές, με έμφαση στη μείωση φόρων.
Πιο αναλυτικά, ο κ. Τσάπαλος τόνισε πως η μεσαία τάξη που ορίζεται εισοδηματικά μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ ετησίως, με την πιθανότητα αλλαγής στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης να θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά σενάρια. Εφόσον προχωρήσει, θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε μισθωτούς και συνταξιούχους, μέσω μικρότερης παρακράτησης φόρου από τον Ιανουάριο του 2026.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dcb9e4hwvkx5)
Παράλληλα, αναμένονται μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα, με συνέχιση και ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τον Νοέμβριο θα ενεργοποιηθεί η επιστροφή ενοικίου. Στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει πρόσθετες παρεμβάσεις για νοικοκυριά που δαπανούν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους στο ενοίκιο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο δημογραφικό, με στοχευμένα κίνητρα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», ουσιαστική ελάφρυνση βαρών θα πρέπει να περιμένουν οι οικογένειες με παιδιά με δεδομένο και συνεχώς επιδεινούμενο το μείζον θέμα του Δημογραφικού που αντιμετωπίζει η χώρα. Όσα περισσότερα παιδιά (προστατευόμενα μέλη) έχει μια οικογένεια (μονογονεϊκή ή μη) τόσο μεγαλύτερη μείωση φόρου θα απολαμβάνει από το πρώτο παιδί. Με πιθανότητες οι πολύτεκνοι, δηλαδή μία οικογένεια με τέσσερα παιδιά, να μην πληρώνει καθόλου φόρο. Οπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, από τη λογική ότι τα παιδιά είναι τεκμήριο διαβίωσης, η κυβέρνηση θέλει να περάσει στην «πίστα» ότι το παιδί είναι λόγος φορολογικής ελάφρυνσης.
Όπως έχει γράψει το «ΘΕΜΑ», στην προμετωπίδα των ανακοινώσεων θα είναι οι σημαντικές παρεμβάσεις στη φορολογική κλίμακα, με την καθιέρωση περισσότερων συντελεστών και τη μείωση των υφισταμένων. Κυβερνητική πηγή με την οποία συνομιλεί το «Πρώτο Θέμα» κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη μείωση φορολογίας που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία για τη μεσαία τάξη. Ήδη ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, αλλά και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς ετοιμάζουν εδώ και δύο μήνες διάφορα εναλλακτικά σενάρια, αλλά πάντα σε αυτό το πνεύμα της μείωσης φόρων με στόχευση την οικογένεια προκειμένου να τα εγκρίνει το ερχόμενο δεκαήμερο ο κ. Μητσοτάκης.
Στο πρωθυπουργικό targeting και οι συνταξιούχοι, καθώς κλείδωσε η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, μαζί με την επιδότηση ενοικίου. Επίσης, το κυβερνητικό επιτελείο στρέφει την προσοχή του και στους νέους, όπου το ποσοστό της Ν.Δ. σε όλες τις μετρήσεις της τελευταίας περιόδου είναι αρκετά χαμηλό. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες και παρά το γεγονός ότι οι μειώσεις εστιάζονται στους άμεσους φόρους, υπάρχουν εισηγήσεις και για επιλεκτική παρέμβαση σε έμμεσους φόρους.
Στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θα βρεθεί η μεσαία τάξη και ειδικά οι μισθωτοί που βλέπουν το διαθέσιμο εισόδημά τους να ροκανίζεται, αφενός λόγω της ακρίβειας, αφετέρου λόγω των αμετακίνητων άμεσων φορολογικών συντελεστών.
«Το πρωτογενές πλεόνασμα για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου είναι υψηλότερο από τον στόχο που είχαμε θέσει κατά 1,2 δισ. ευρώ. Αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας» ανέφερε την Κυριακή ο πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση, «δείχνοντας» ουσιαστικά το πακέτο που προετοιμάζει η κυβέρνηση για τη ΔΕΘ.
Σήμερα, Δευτέρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, επανέλαβε, μιλώντας στο ΕΡΤNews, ότι «η βάση πάνω στην οποία συζητάμε είναι το 1,5 δισ.» και ότι στόχος είναι τα μέτρα να έχουν μόνιμο και δίκαιο χαρακτήρα, μακριά από επιδοματικές λογικές, με έμφαση στη μείωση φόρων.
Πιο αναλυτικά, ο κ. Τσάπαλος τόνισε πως η μεσαία τάξη που ορίζεται εισοδηματικά μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ ετησίως, με την πιθανότητα αλλαγής στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης να θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά σενάρια. Εφόσον προχωρήσει, θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε μισθωτούς και συνταξιούχους, μέσω μικρότερης παρακράτησης φόρου από τον Ιανουάριο του 2026.
Παράλληλα, αναμένονται μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα, με συνέχιση και ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τον Νοέμβριο θα ενεργοποιηθεί η επιστροφή ενοικίου. Στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει πρόσθετες παρεμβάσεις για νοικοκυριά που δαπανούν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους στο ενοίκιο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο δημογραφικό, με στοχευμένα κίνητρα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», ουσιαστική ελάφρυνση βαρών θα πρέπει να περιμένουν οι οικογένειες με παιδιά με δεδομένο και συνεχώς επιδεινούμενο το μείζον θέμα του Δημογραφικού που αντιμετωπίζει η χώρα. Όσα περισσότερα παιδιά (προστατευόμενα μέλη) έχει μια οικογένεια (μονογονεϊκή ή μη) τόσο μεγαλύτερη μείωση φόρου θα απολαμβάνει από το πρώτο παιδί. Με πιθανότητες οι πολύτεκνοι, δηλαδή μία οικογένεια με τέσσερα παιδιά, να μην πληρώνει καθόλου φόρο. Οπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, από τη λογική ότι τα παιδιά είναι τεκμήριο διαβίωσης, η κυβέρνηση θέλει να περάσει στην «πίστα» ότι το παιδί είναι λόγος φορολογικής ελάφρυνσης.
Όπως έχει γράψει το «ΘΕΜΑ», στην προμετωπίδα των ανακοινώσεων θα είναι οι σημαντικές παρεμβάσεις στη φορολογική κλίμακα, με την καθιέρωση περισσότερων συντελεστών και τη μείωση των υφισταμένων. Κυβερνητική πηγή με την οποία συνομιλεί το «Πρώτο Θέμα» κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη μείωση φορολογίας που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία για τη μεσαία τάξη. Ήδη ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, αλλά και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς ετοιμάζουν εδώ και δύο μήνες διάφορα εναλλακτικά σενάρια, αλλά πάντα σε αυτό το πνεύμα της μείωσης φόρων με στόχευση την οικογένεια προκειμένου να τα εγκρίνει το ερχόμενο δεκαήμερο ο κ. Μητσοτάκης.
Στο πρωθυπουργικό targeting και οι συνταξιούχοι, καθώς κλείδωσε η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, μαζί με την επιδότηση ενοικίου. Επίσης, το κυβερνητικό επιτελείο στρέφει την προσοχή του και στους νέους, όπου το ποσοστό της Ν.Δ. σε όλες τις μετρήσεις της τελευταίας περιόδου είναι αρκετά χαμηλό. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες και παρά το γεγονός ότι οι μειώσεις εστιάζονται στους άμεσους φόρους, υπάρχουν εισηγήσεις και για επιλεκτική παρέμβαση σε έμμεσους φόρους.
Αλλαγές με άμεσο αντίκτυπο, μέσω μειωμένης παρακράτησης φόρου
Στις αλλαγές που αναμένεται να ανακοινωθούν στον τομέα της φορολογίας, από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε σήμερα η φοροτεχνικός Φιλοθέη Μακριδάκη, μιλώντας στο ΕΡΤΝews.
Όπως δήλωσε «κάποια πράγματα ήδη έχουν δοθεί στη δημοσιότητα όσον αφορά τις αλλαγές και βεβαίως στηρίζονται πάνω στα αποτελέσματα που είχαμε και από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, αλλά και εν γένει από την πορεία της οικονομίας το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Έτσι λοιπόν, προκειμένου να δοθούν κάποιες φοροελαφρύνσεις, αρχικά το νέο φορολογικό σύστημα αλλάζει βλέποντας διαφοροποιήσεις στην κλίμακα, που θα αφορά και θα αφορούν αυτές οι αλλαγές φυσικά μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, επαγγελματίες και έχει παραμείνει αμετάβλητη, να τονίσουμε εδώ ότι η φορολογική κλίμακα από το 2020. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε μια αλλαγή που θα είναι προς τα κάτω είναι πάντα ευνοϊκή με βάση όλες τις καταστάσεις που ισχύουν.
Βλέπουμε λοιπόν ότι για την κλίμακα εισοδήματος, ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει τώρα για μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ στο 9%., τα πρώτα χρόνια είναι στο 4% για τους νέους επαγγελματίες, από 10.001€ μέχρι 20.000 ευρώ είναι στο 22% η κλίμακα, από 20 έως 30.000 ευρώ στο 28, από 30 40.000 ευρώ στο 36% και άνω από 40.000 ευρώ είναι ουσιαστικά στο 44%. Όπως αντιλαμβάνεστε, βλέπουμε ότι το μισό εισόδημα επιστρέφει στο κράτος.
Και ερχόμαστε εδώ να δούμε τη σημαντική αλλαγή που περιμένουμε για τα εισοδήματα. Μπορεί να μην είναι ακριβώς όπως τα παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή, να έχουν κάποιες ελάχιστες διαφοροποιήσεις, αν και θεωρώ ότι αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε αυτά τα οποία λέμε τώρα, θα είναι πιο θετικές, για να μπορέσει να βοηθηθεί κι άλλο η οικονομία.
Περιμένουμε να έχουμε μια διάσπαση σε δύο διαφορετικές κλίμακες και συγκεκριμένα περιμένουμε να φτάσει και το 15%. Αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ ευνοϊκό, γιατί ουσιαστικά τι θα γίνει για παράδειγμα στους μισθωτούς; Θα μειωθεί το ποσό της παρακράτησης φόρου. Άρα ουσιαστικά μέσα στον μήνα ο κάθε μισθωτός θα βλέπει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του.
Εν συνεχεία οι αλλαγές θα αφορούν τα εισοδήματα, ουσιαστικά από το 2026 και το 2025 έχει φύγει πλέον και οι παρακρατήσεις και όλα αυτά έχουν συμβεί. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα έχουν μειωμένη παρακράτηση φόρου. Θα έχουμε αύξηση των καθαρών αποδοχών και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν το πλεονέκτημα στη φορολογική δήλωση που θα καταθέσουν».
Συνέχισε λέγοντας πως: «Η παρακράτηση στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους ουσιαστικά θα φανεί και μέσα στη χρονιά γιατί κάθε μήνα θα είναι μικρότερη. Εν συνεχεία βέβαια και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν την εύνοια εφόσον θα μειωθεί η φορολογική κλίμακα».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dcb96w1hilnd)
Όπως δήλωσε «κάποια πράγματα ήδη έχουν δοθεί στη δημοσιότητα όσον αφορά τις αλλαγές και βεβαίως στηρίζονται πάνω στα αποτελέσματα που είχαμε και από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, αλλά και εν γένει από την πορεία της οικονομίας το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Έτσι λοιπόν, προκειμένου να δοθούν κάποιες φοροελαφρύνσεις, αρχικά το νέο φορολογικό σύστημα αλλάζει βλέποντας διαφοροποιήσεις στην κλίμακα, που θα αφορά και θα αφορούν αυτές οι αλλαγές φυσικά μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, επαγγελματίες και έχει παραμείνει αμετάβλητη, να τονίσουμε εδώ ότι η φορολογική κλίμακα από το 2020. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε μια αλλαγή που θα είναι προς τα κάτω είναι πάντα ευνοϊκή με βάση όλες τις καταστάσεις που ισχύουν.
Βλέπουμε λοιπόν ότι για την κλίμακα εισοδήματος, ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει τώρα για μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ στο 9%., τα πρώτα χρόνια είναι στο 4% για τους νέους επαγγελματίες, από 10.001€ μέχρι 20.000 ευρώ είναι στο 22% η κλίμακα, από 20 έως 30.000 ευρώ στο 28, από 30 40.000 ευρώ στο 36% και άνω από 40.000 ευρώ είναι ουσιαστικά στο 44%. Όπως αντιλαμβάνεστε, βλέπουμε ότι το μισό εισόδημα επιστρέφει στο κράτος.
Και ερχόμαστε εδώ να δούμε τη σημαντική αλλαγή που περιμένουμε για τα εισοδήματα. Μπορεί να μην είναι ακριβώς όπως τα παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή, να έχουν κάποιες ελάχιστες διαφοροποιήσεις, αν και θεωρώ ότι αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε αυτά τα οποία λέμε τώρα, θα είναι πιο θετικές, για να μπορέσει να βοηθηθεί κι άλλο η οικονομία.
Περιμένουμε να έχουμε μια διάσπαση σε δύο διαφορετικές κλίμακες και συγκεκριμένα περιμένουμε να φτάσει και το 15%. Αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ ευνοϊκό, γιατί ουσιαστικά τι θα γίνει για παράδειγμα στους μισθωτούς; Θα μειωθεί το ποσό της παρακράτησης φόρου. Άρα ουσιαστικά μέσα στον μήνα ο κάθε μισθωτός θα βλέπει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του.
Εν συνεχεία οι αλλαγές θα αφορούν τα εισοδήματα, ουσιαστικά από το 2026 και το 2025 έχει φύγει πλέον και οι παρακρατήσεις και όλα αυτά έχουν συμβεί. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα έχουν μειωμένη παρακράτηση φόρου. Θα έχουμε αύξηση των καθαρών αποδοχών και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν το πλεονέκτημα στη φορολογική δήλωση που θα καταθέσουν».
Συνέχισε λέγοντας πως: «Η παρακράτηση στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους ουσιαστικά θα φανεί και μέσα στη χρονιά γιατί κάθε μήνα θα είναι μικρότερη. Εν συνεχεία βέβαια και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν την εύνοια εφόσον θα μειωθεί η φορολογική κλίμακα».
Οι ειδήσεις σήμερα
Οπλισμένοι πλέον οι στρατιώτες που ανέπτυξε ο Τραμπ στην Ουάσινγκτον - «Φουντώνει» η κόντρα για την παρουσία τους σε άλλες πόλεις
Έρχονται αλλαγές στα στεγαστικά προγράμματα
Σερίφης στην Φλόριντα εμφανίστηκε σαν... ράπερ μετά από τη σύλληψη βαρόνου των ναρκωτικών - Φόρεσε αλυσίδα $50.000 στο λαιμό
Οπλισμένοι πλέον οι στρατιώτες που ανέπτυξε ο Τραμπ στην Ουάσινγκτον - «Φουντώνει» η κόντρα για την παρουσία τους σε άλλες πόλεις
Έρχονται αλλαγές στα στεγαστικά προγράμματα
Σερίφης στην Φλόριντα εμφανίστηκε σαν... ράπερ μετά από τη σύλληψη βαρόνου των ναρκωτικών - Φόρεσε αλυσίδα $50.000 στο λαιμό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα