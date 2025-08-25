Πακέτο €1,5 δισ. για φοροελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη - Τι θα περιλαμβάνει το «καλάθι» της ΔΕΘ

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dcb96w1hilnd)

Στις αλλαγές που αναμένεται να ανακοινωθούν στον τομέα της φορολογίας, από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε σήμερα η φοροτεχνικός Φιλοθέη Μακριδάκη, μιλώντας στο ΕΡΤΝews.Όπως δήλωσε «κάποια πράγματα ήδη έχουν δοθεί στη δημοσιότητα όσον αφορά τις αλλαγές και βεβαίως στηρίζονται πάνω στα αποτελέσματα που είχαμε και από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, αλλά και εν γένει από την πορεία της οικονομίας το τελευταίο χρονικό διάστημα.Έτσι λοιπόν, προκειμένου να δοθούν κάποιες φοροελαφρύνσεις, αρχικά το νέο φορολογικό σύστημα αλλάζει βλέποντας διαφοροποιήσεις στην κλίμακα, που θα αφορά και θα αφορούν αυτές οι αλλαγές φυσικά μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, επαγγελματίες και έχει παραμείνει αμετάβλητη, να τονίσουμε εδώ ότι η φορολογική κλίμακα από το 2020. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε μια αλλαγή που θα είναι προς τα κάτω είναι πάντα ευνοϊκή με βάση όλες τις καταστάσεις που ισχύουν.Βλέπουμε λοιπόν ότι για την κλίμακα εισοδήματος, ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει τώρα για μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ στο 9%., τα πρώτα χρόνια είναι στο 4% για τους νέους επαγγελματίες, από 10.001€ μέχρι 20.000 ευρώ είναι στο 22% η κλίμακα, από 20 έως 30.000 ευρώ στο 28, από 30 40.000 ευρώ στο 36% και άνω από 40.000 ευρώ είναι ουσιαστικά στο 44%. Όπως αντιλαμβάνεστε, βλέπουμε ότι το μισό εισόδημα επιστρέφει στο κράτος.Και ερχόμαστε εδώ να δούμε τη σημαντική αλλαγή που περιμένουμε για τα εισοδήματα. Μπορεί να μην είναι ακριβώς όπως τα παρουσιάζουμε αυτή τη στιγμή, να έχουν κάποιες ελάχιστες διαφοροποιήσεις, αν και θεωρώ ότι αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε αυτά τα οποία λέμε τώρα, θα είναι πιο θετικές, για να μπορέσει να βοηθηθεί κι άλλο η οικονομία.Περιμένουμε να έχουμε μια διάσπαση σεκαι συγκεκριμένα περιμένουμε να φτάσει και το 15%. Αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ ευνοϊκό, γιατί ουσιαστικά τι θα γίνει για παράδειγμα στους μισθωτούς; Θα μειωθεί το ποσό της παρακράτησης φόρου. Άρα ουσιαστικά μέσα στον μήνα ο κάθε μισθωτός θα βλέπει περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του.Εν συνεχεία οι αλλαγές θα αφορούν τα εισοδήματα, ουσιαστικά από το 2026 και το 2025 έχει φύγει πλέον και οικαι όλα αυτά έχουν συμβεί. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα έχουν μειωμένη παρακράτηση φόρου. Θα έχουμε αύξηση των καθαρών αποδοχών και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν το πλεονέκτημα στη φορολογική δήλωση που θα καταθέσουν».Συνέχισε λέγοντας πως: «Η παρακράτηση στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους ουσιαστικά θα φανεί και μέσα στη χρονιά γιατί κάθε μήνα θα είναι μικρότερη. Εν συνεχεία βέβαια και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν την εύνοια εφόσον θα μειωθεί η φορολογική κλίμακα».