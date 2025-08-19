Τεχνολογικό sell-off στη Wall Street με οδηγό τη Nvidia

Ισχυρές ρευστοποιήσεις στις Big Tech - Η Home Depot και οι αλυσίδες λιανικής βοήθησαν τον Dow να ισορροπήσει - Το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στην κρίσιμη ομιλία του Τζερόμ Πάουελ, στο Τζάκσον Χολ, την Παρασκευή