Τεχνολογικό sell-off στη Wall Street με οδηγό τη Nvidia
Ισχυρές ρευστοποιήσεις στις Big Tech - Η Home Depot και οι αλυσίδες λιανικής βοήθησαν τον Dow να ισορροπήσει - Το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στην κρίσιμη ομιλία του Τζερόμ Πάουελ, στο Τζάκσον Χολ, την Παρασκευή
Η καλοκαιρινή ηρεμία στη Wall Street διαταράχθηκε, καθώς η βουτιά στις μετοχές των Big Tech με οδηγό την Nvidia οδήγησε σε πτώση τους δύο βασικούς δείκτες, αναδεικνύοντας την εύθραυστη εξάρτηση της αμερικανικής αγοράς από μια… χούφτα τεχνολογικών γιγάντων. Πάντως, ο Dow Jones, ο οποίος κατέγραψε και νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό, κατάφερε τελικά να αντισταθεί στις πιέσεις και να ολοκληρώσει την ημέρα, έστω και οριακά, σε θετικό έδαφος.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones «έκλεισε» ελαφρά αυξημένος κατά 0,02% στις 44.922 μονάδες, ο S&P 500 διολίσθησε σε ποσοστό 0.59% και τις 6.411 μονάδες και ο Nasdaq έκανε «βουτιά» 1,46% στις 21.314 μονάδες.
Για τον τεχνολογικό δείκτη ήταν η δεύτερη χειρότερη πτώση από το σοκ των δασμών Τραμπ τον Απρίλιο, με επίκεντρο τη μετοχή της Nvidia.
Στις αγορές ομολόγων οι αποδόσεις έχασαν έδαφος περιμένοντας να πάρουν κατεύθυνση από την ομιλία του Τζερόμ Πάουελ στο Τζάκσον Χολ την Παρασκευή, με το 10ετές να πέφτει στο 4,302% και το 2ετές να κατεβαίνει στο 3,752%.
Ευρύτερα η αγορά είχε φανεί από χθες να μπαίνει στο… ρελαντί αποτιμώντας τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών Τραμπ για επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία και μετρώντας αντίστροφα για το καλοκαιρινό οικονομικό συμπόσιο της Fed και δη, για την κεντρική ομιλία του Πάουελ, θέλοντας να διαπιστώσει τις προθέσεις του για τα επόμενα βήματα της κεντρικής τράπεζας.
Οι traders, βέβαια, εξακολουθούν να δίνουν υψηλές πιθανότητες στην επανεκκίνηση της νομισματικής χαλάρωσης τον ερχόμενο μήνα, με μια μετριοπαθή περικοπή κατά 25 μονάδες βάσης. Εύλογα, ωστόσο, προσβλέπουν σε ένα θετικό σήμα από τον συνήθως επιφυλακτικό Τζερόμ Πάουελ, κατά την ομιλία που θα δώσει στο συμπόσιο την Παρασκευή, δεδομένων των τελευταίων στοιχείων από το μέτωπο του πληθωρισμού και της αγοράς εργασίας.
«Η αγορά τιμολογεί σχεδόν με βεβαιότητα την μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο και συμφωνούμε με τις προσδοκίες. Οι μειώσεις δικαιολογούνται, καθώς οι χρηματοοικονομικές συνθήκες είναι υπερβολικά σφιχτές σε σχέση με την εξασθένηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό και τις πρώτες ρωγμές που βλέπουμε στην αγορά εργασίας» σχολίασε ο Στίβεν Σβάρτς της Pioneer Financial
Ωστόσο, οι στρατηγικοί αναλυτές της Bank of America, σε νέο σημείωμα τους, δεν φάνηκαν τόσο αισιόδοξοι, εκφράζοντας την εκτίμηση πως ο Πάουελ δεν θα εμφανιστεί στο συμπόσιο τόσο μετριοπαθής και ενθαρρυντικός όσο αναμένει και ελπίζει η αγορά.
Σε κάθε περίπτωση τα σενάρια για τη Fed πέρασαν σήμερα σε δεύτερη μοίρα, καθώς το κλίμα στην αγορά επηρεάστηκε από τις μαζικές ρευστοποιήσεις στις Big Tech με την Nvidia να ξεχωρίζει.
Η μεγαλύτερη σε αξία αμερικανική εταιρεία έχασε πάνω από 3% λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων. Πληροφορίες ανέφεραν ότι η εταιρεία ετοιμάζει ένα νέο μικροτσίπ ΑΙ για την κινεζική αγορά — πιο ισχυρό από το H20 — αλλά η υπόθεση εγείρει ανησυχίες για ρυθμιστικά εμπόδια, μετά την ιδιότυπη συμφωνία στην οποία κατέληξε πρόσφατα με την αμερικανική κυβέρνηση. Τα ερωτηματικά αυτά αυξήθηκαν, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται όλο και πιο νευρικοί για το περιεχόμενο των αποτελεσμάτων τριμήνου που θα ανακοινώσει ο γίγαντας της τεχνητής νοημοσύνης, στις 27 Αυγούστου.
Μάλιστα, στο κύμα ρευστοποιήσεων συνέβαλε και η είδηση πως ο CEO Τζενσεν Χουάνγκ πούλησε νέο μεγάλο πακέτο μετοχών ύψους 27,1 εκατ. δολαρίων.
Μαζί με την Nvidia σημαντικές απώλειες κατέγραψαν επίσης η Advanced Micro Devices και η Broadcom, ενώ η Palantir, που είχε εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες, κατρακύλησε σχεδόν 9%, αποσπώντας τον τίτλο της μετοχής με τη χειρότερη επίδοση σήμερα στον S&P 500. Υπό πίεση βρέθηκαν επίσης και άλλα μεγάλα τεχνολογικά ονόματα, όπως η Tesla, η Meta Platforms και η Netflix.
«Το trade γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μην καταρρέει, αλλά φαίνεται πως παίρνει μια ανάσα. Μετά από μια άνοδο άνω του 40% για τον Nasdaq από τον Απρίλιο, ιστορικά μια παύση είναι φυσιολογική, καθώς η αγορά επαναπροσδιορίζεται γύρω από τα τελευταία οικονομικά δεδομένα και την αναμενόμενη πολιτική της Fed», υποστήριξε ο Τζέισον Μπρονκέτι, επικεφαλής επενδύσεων της Lincoln Financial.
Αντίθετα, τα καλά αποτελέσματα της Home Depot Inc. που «άνοιξε» με θετικό σήμα τις ανακοινώσεις για τις επιδόσεις του κλάδου του λιανεμπορίου, σε ένα διάστημα που υπάρχει ανησυχία για τις αντοχές των καταναλωτών απέναντι στους δασμούς και τις ανατιμήσεις, βοήθησαν τον Dow Jones να απωθήσει τις αρνητικές πιέσεις.
Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται, εξάλλου, τα αποτελέσματα τριμήνου της Lowe’s, της Target και κυρίως του κολοσσού του κλάδου, της Walmart, συνθέτοντας έτσι συνολικά μια καλύτερη εικόνα για την πορεία της κατανάλωσης.
Στις κερδισμένες της ημέρας και η Intel με ισχυρή άνοδο, καθώς η SoftBank ανακοίνωσε επένδυση ύψους 2 δισ. δολαρίων στον απόηχο των δημοσιευμάτων που «βλέπουν» είσοδο του αμερικανικού κράτους στην εταιρεία ημιαγωγών με μετοχικό μερίδιο της τάξεως του 10%.
Επίσης οι καλές επιδόσεις τριμήνου βοήθησαν την Palo Alto Networks και την XPeng να κινηθούν κόντρα στο καθοδικό ρεύμα της ημέρας, ενώ κέρδη αποκόμισε η μετοχή της Tegna μετά τη συμφωνία εξαγοράς της από την Nexstar Media έναντι 6,2 δισ. δολαρίων σε μετρητά.
