Χρηματιστήριο Αθηνών: Επικράτησαν στο «νήμα» οι αγοραστές – Εβδομη σερί άνοδος και νέο ρεκόρ 15ετίας
Ατάραχη η Metlen, η οποία συνέχισε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα - Διόρθωσαν οι συστημικές τράπεζες με εξαίρεση τη Eurobank - Νέο «άλμα» για την CrediaBank πιάνοντας τα 2 δισ. ευρώ σε όρους αποτίμησης
Σε «μάχη» μεταξύ αγοραστών και πωλητών μετατράπηκε η σημερινή συνεδρίαση του ελληνικού χρηματιστηρίου, με τα πρώτα σημάδια κόπωσης να κάνουν την εμφάνισή τους έπειτα από έξι ημέρες ανόδου. Τα αρχικά κέρδη χάθηκαν και ο Γενικός Δείκτης έκλεισε πιο κοντά στα χαμηλά ημέρας. Παρ’ όλα αυτά, το θετικό πρόσημο διατηρήθηκε για έβδομη μέρα -οι αγοραστές επικράτησαν στις δημοπρασίες- και το ΧΑ παρέμεινε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών (Μάρτιος 2010).
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (12/8), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 3,42 μονάδες ή +0,16% και έκλεισε στις 2.109,66 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης του δείκτη καθορίστηκε στις 19 μονάδες, με υψηλό ημέρας τις 2.121,60 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.102,28 μονάδες. Τα κέρδη του τελευταίου 7ημέρου διαμορφώνονται σε +7,63%. Επόμενο ορόσημο αποτελούν οι 2.137,37 μονάδες (κλείσιμο 29ης Μαρτίου 2010).
Η Αθήνα «τρέχει» με ρυθμό +5,77% τον Αύγουστο, ο οποίος θα είναι ο 10ος σερί ανοδικός μήνας σε περίπτωση που διατηρηθεί η εξαιρετική εικόνα της εγχώριας αγοράς. Η φετινή απόδοση ανέρχεται σε +43,55%. Ισχυρή παραμένει η συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς ο κινητός μέσος όρος 100 ημερών ξεπερνά τα 220 εκατ. ευρώ, με τους επενδυτές να παραμένουν στις επάλξεις παρόλο που διανύουμε τον παραδοσιακά υποτονικό Αύγουστο.
Οι τράπεζες ηγήθηκαν της σημερινής διόρθωσης, βάζοντας «φρένο» στις απανωτές υπερβάσεις σε επίπεδα που έχουν να δουν από τον Νοέμβριο του 2015. Εξαίρεση αποτέλεσε η Eurobank, η οποία διεύρυνε το ρεκόρ 10ετίας. Σε υψηλές «πτήσεις» συνέχισε η CrediaBank, η οποία έπιασε ενδοσυνεδριακά το 1,3 ευρώ για πρώτη φορά από την ΑΜΚ του περασμένου Νοεμβρίου, με την κεφαλαιοποίησή της να υπερβαίνει πλέον τα 2 δισ. ευρώ. Ακάθεκτη στον «δρόμο» των ρεκόρ συνεχίζει η Metlen, κλείνοντας πάνω από τα 56 ευρώ και σε νέο ιστορικό υψηλό. Από τις μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ξεχώρισε η Κρι Κρι, η οποία βρέθηκε πάνω από τα 19 ευρώ για πρώτη φορά στα χρονικά.
Ράλι στη Wall Street ελέω πληθωρισμού – Μεικτή εικόνα στην Ευρώπη
Ευνοϊκό είναι το κλίμα στις διεθνείς αγορές, καθώς θεωρείται πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να μπει τέλος στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας. Ευεργετικά λειτουργεί και η τρίμηνη παράταση στην εμπορική εκεχειρία ΗΠΑ – Κίνας. Κοντά στα ιστορικά υψηλά τους διατηρούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street, παρά την χθεσινή μίνι διόρθωση. Τα καλύτερα των προβλέψεων στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ δίνουν νέα ώθηση, με τον Dow Jones να κερδίζει περίπου +1%, ήτοι πάνω από 400 μονάδες. Στο +0,5% ακολουθούν ο S&P 500 και ο Nasdaq.
Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία λαμβάνουν στήριξη από την απόφαση των ΗΠΑ να παρατείνουν την αναστολή των δασμών προς την Κίνα για άλλες 90 ημέρες. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 παραμένει σχεδόν αμετάβλητος και διαπραγματεύεται στις 546 μονάδες. Ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά +0,5%, ενώ αντίθετα ο βρετανικός FTSE 100 κινείται πτωτικά κατά -0,1% και ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά -0,3%. Στις ασιατικές αγορές, «εκρηκτικό» ράλι έκανε ο ιαπωνικός Nikkei, κερδίζοντας +2,1% ήτοι περίπου 900 μονάδες και σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.
