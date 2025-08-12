Χρηματιστήριο Αθηνών: Επικράτησαν στο «νήμα» οι αγοραστές – Εβδομη σερί άνοδος και νέο ρεκόρ 15ετίας

Ατάραχη η Metlen, η οποία συνέχισε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα - Διόρθωσαν οι συστημικές τράπεζες με εξαίρεση τη Eurobank - Νέο «άλμα» για την CrediaBank πιάνοντας τα 2 δισ. ευρώ σε όρους αποτίμησης