Παπασταύρου: Η Ευρώπη δεν πρέπει να κάνει εκπτώσεις στα ισχυρά δίκτυα που εξασφαλίζουν προσιτές τιμές ενέργειας για πολίτες και επιχειρήσεις
Παπασταύρου: Η Ευρώπη δεν πρέπει να κάνει εκπτώσεις στα ισχυρά δίκτυα που εξασφαλίζουν προσιτές τιμές ενέργειας για πολίτες και επιχειρήσεις
Ήρθε η ώρα των αποφάσεων από την Ευρώπη, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Την ανάγκη η Ευρώπη να προχωρήσει γρήγορα σε έναν κεντρικό σχεδιασμό όσον αφορά τα δίκτυα και τις διασυνδέσεις τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο.
Όπως τόνισε «τα δίκτυα και οι διασυνδέσεις δεν είναι τεχνικό ζήτημα. Μας αφορά όλους. Είναι ζήτημα που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή της Ευρώπης, καθώς θα επιτρέψει να περιοριστούν οι αποκλίσεις στις τιμές μεταξύ των κρατών μελών».
Υπενθυμίζοντας, τέλος, τις επενδύσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη από το 2019 στους δύο αυτούς τομείς, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Και σε αυτό η Ευρώπη μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να κάνει εκπτώσεις».
Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επενδύει σταθερά από το 2019 στα δίκτυα και τις διασυνδέσεις. Μόλις πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, που θα του επιτρέψει να ολοκληρώσει το φιλόδοξο επενδυτικό του πρόγραμμα. Όταν ολοκληρωθούν οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με την Κρήτη, το Βόρειο Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, αυτό θα αποφέρει όφελος ενός δισ. ευρώ στον Έλληνα καταναλωτή. Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Και σε αυτό η Ευρώπη μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να κάνει εκπτώσεις».
Όπως τόνισε «τα δίκτυα και οι διασυνδέσεις δεν είναι τεχνικό ζήτημα. Μας αφορά όλους. Είναι ζήτημα που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή της Ευρώπης, καθώς θα επιτρέψει να περιοριστούν οι αποκλίσεις στις τιμές μεταξύ των κρατών μελών».
Υπενθυμίζοντας, τέλος, τις επενδύσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη από το 2019 στους δύο αυτούς τομείς, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Και σε αυτό η Ευρώπη μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να κάνει εκπτώσεις».
Όλη η δήλωση του Σταύρου Παπασταύρου«Σήμερα έχουμε μια σημαντική συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα δίκτυα και οι διασυνδέσεις. Ήρθε επιτέλους η ώρα των αποφάσεων. Στην πραγματικότητα, η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε έναν κεντρικό σχεδιασμό. Έναν σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και όχι 27 κατακερματισμένες αγορές. Τα δίκτυα και οι διασυνδέσεις δεν είναι τεχνικό ζήτημα. Μας αφορά όλους. Είναι ζήτημα που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή της Ευρώπης, καθώς θα επιτρέψει να περιοριστούν οι αποκλίσεις στις τιμές μεταξύ των κρατών μελών.
Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επενδύει σταθερά από το 2019 στα δίκτυα και τις διασυνδέσεις. Μόλις πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, που θα του επιτρέψει να ολοκληρώσει το φιλόδοξο επενδυτικό του πρόγραμμα. Όταν ολοκληρωθούν οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με την Κρήτη, το Βόρειο Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, αυτό θα αποφέρει όφελος ενός δισ. ευρώ στον Έλληνα καταναλωτή. Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Και σε αυτό η Ευρώπη μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να κάνει εκπτώσεις».
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