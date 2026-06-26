Χρηματιστήριο: Επικράτησαν οι πωλητές για τέταρτη σερί συνεδρίαση - Εβδομαδιαία πτώση άνω του 1%

Τέταρτη συνεχόμενη μέρα απωλειών για τον Γενικό Δείκτη, αλλά παραμένει κοντά στις κορυφές του - Κέρδη άνω του 3% εντός του Ιουνίου - Στο 15,5% η φετινή απόδοση