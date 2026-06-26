Χρηματιστήριο: Επικράτησαν οι πωλητές για τέταρτη σερί συνεδρίαση - Εβδομαδιαία πτώση άνω του 1%
Χρηματιστήριο: Επικράτησαν οι πωλητές για τέταρτη σερί συνεδρίαση - Εβδομαδιαία πτώση άνω του 1%
Τέταρτη συνεχόμενη μέρα απωλειών για τον Γενικό Δείκτη, αλλά παραμένει κοντά στις κορυφές του - Κέρδη άνω του 3% εντός του Ιουνίου - Στο 15,5% η φετινή απόδοση
Σε χαμηλό τέμπο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι πωλητές επικράτησαν οριακά, διατηρώντας τα ηνία για τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Εύλογη χαρακτηρίζεται η διόρθωση από τους αναλυτές, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται πλέον κάτω από το πρώτο σημείο αντίστασης (2.450 μονάδες), λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση των 2.500 μονάδων (ρεκόρ 17 ετών – επίπεδα Νοεμβρίου 2009). Ωστόσο, διατηρεί κοντινή απόσταση από τις πρόσφατες κορυφές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (26/6), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 2,33 μονάδες ή -0,09% και έκλεισε στις 2.449,29 μονάδες. Σε περίπου 15 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.438,97 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.454,01 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση, ο ΓΔ κατέγραψε απώλειες -1,08%. Αντίθετα, ενισχύεται κατά +3,23% τον Ιούνιο, με άλλες δύο συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σε +15,49% ανέρχεται η φετινή απόδοση.
Παραμένει στο επίκεντρο η Aktor – Ολοκληρώθηκε το IPO της Attica
Σε πτωτικό έδαφος κινούνται οι διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Το κλίμα επιβαρύνεται από τις νέες πιέσεις που δέχεται ο τεχνολογικός κλάδος, ως απόρροια των ισχυρών ρευστοποιήσεων στη μετοχή της Apple, αλλά και των πληροφοριών που θέλουν την OpenAI να μεταθέτει χρονικά την είσοδό της στο χρηματιστήριο. Η διολίσθηση των τιμών του πετρελαίου προσφέρει μεν κάποιες «ανάσες», ωστόσο δεν αποδεικνύεται ικανή να ανατρέψει τη γενικότερη επιφυλακτικότητα και να τονώσει το αγοραστικό ενδιαφέρον.
Στο μέτωπο των εισηγμένων, η Aktor προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ, με το βιβλίο προσφορών να αναμένεται ότι θα ανοίξει στις 21 Ιουλίου, κατόπιν της σχετικής έγκρισης από τη γενική συνέλευση. Παράλληλα, σχεδιάζεται η έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Οι βασικοί μέτοχοι έχουν δεσμευτεί να δώσουν 300 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ, γεγονός που συνεπάγεται μεν αλλαγή των ποσοστών (dilution), αλλά όχι αλλαγή στον έλεγχο της εταιρείας.
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό πλάνο ύψους 3 δισ. ευρώ της Aktor στους κλάδους των κατασκευών, της ενέργειας, του LNG και των παραχωρήσεων. Περίπου 300 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στις κατασκευές, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα υποστηρίξει ευκαιρίες στον τομέα του LNG/FSRU, την καθετοποίηση της ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών στη Βουλγαρία και την ανάπτυξη των παραχωρήσεων, κυρίως στη Ρουμανία. Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, η διοίκηση στοχεύει στη διεύρυνση της μακροπρόθεσμης επενδυτικής της βάσης μέσω roadshows σε Λονδίνο και ΗΠΑ, με την αύξηση κεφαλαίου και την έκδοση του ομολόγου να αναμένεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του καλοκαιριού.
Σήμερα ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για την είσοδο της Attica Πολυκαταστήματα στο ΧΑ, με τα βιβλία να έχουν κλείσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Η τιμολόγηση αναμένεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των 60,16 εκατ. μετοχών της εταιρείας στη Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου.
Η Motor Oil διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο τελικό μέρισμα ύψους 1,427 ευρώ ανά μετοχή (απόδοση 3,6%), με το καθαρό ποσό να διαμορφώνεται στα 1,356 ευρώ ανά μετοχή. Μετά το προσωρινό μέρισμα ύψους 0,35 ευρώ ανά μετοχή που καταβλήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2026, η συνολική μικτή διανομή ανέρχεται σε 1,777 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του τελικού μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 3 Ιουλίου.
Μετά τη Motor Oil σειρά έχει η Fourlis, η οποία θα διαπραγματεύεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,1425 ευρώ ανά μετοχή, μερισματική απόδοση 3,3%). Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 3 Ιουλίου.
Τέλος, από σήμερα η Interwood-Ξυλεμπορία διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 0,24572540689517 νέα μετοχή για κάθε 1 παλαιά, σε τιμή διάθεσης 0,25 ευρώ ανά μετοχή. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 1η Ιουλίου έως και τις 14 Ιουλίου και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από την 1η Ιουλίου έως και τις 9 Ιουλίου. Τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη σημερινή συνεδρίαση ορίστηκαν ως εξής: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης (25/6): 0,269 ευρώ & 0,42 ευρώ και -30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: 0,265 ευρώ & 0,416 ευρώ.
Σημάδια αντίδρασης στη Wall Street – Απώλειες στην Ευρώπη
Εντείνεται η παγκόσμια πτώση των τεχνολογικών μετοχών, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για το αυξανόμενο κόστος των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Η Apple υποχώρησε κατά 6% μετά τις ανατιμήσεις σε iPads και MacBooks, ενώ η Microsoft έχασε άνω του 3% αυξάνοντας τις τιμές των Xbox λόγω ακριβότερων εξαρτημάτων. Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street, απορροφώντας τους αρχικούς κραδασμούς. Ο Dow Jones και ο S&P 500 ενισχύονται κατά +0,1%, ενώ ο Nasdaq κινείται πτωτικά κατά -0,2%. Οι ασιατικές αγορές δέχθηκαν το ισχυρό πλήγμα, με τον Kospi στη Νότια Κορέα να κατακρημνίζεται κατά -5,8% και τον Nikkei στην Ιαπωνία να χάνει πάνω από -4%.
Απώλειες καταγράφουν τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, επηρεασμένα από το παγκόσμιο sell off στον κλάδο της τεχνολογίας. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,8%, ο γερμανικός DAX χάνει -1,3%, ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει πτώση -0,4% και ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί κατά -0,7%. Το κύμα ρευστοποιήσεων έχει πλήξει τις ευρωπαϊκές τεχνολογικές μετοχές, με τον σχετικό κλαδικό δείκτη του Stoxx 600 να ηγείται των απωλειών, καταγράφοντας πτώση άνω του -1%. Η μετοχή της γερμανικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Zalando σημειώνει ισχυρές απώλειες άνω του -7%, μετά την ανακοίνωση της ρυθμιστικής αρχής της Γερμανίας (BaFin) ότι ξεκινά έρευνα για πιθανές λογιστικές παραβάσεις.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (26/6), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 2,33 μονάδες ή -0,09% και έκλεισε στις 2.449,29 μονάδες. Σε περίπου 15 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.438,97 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.454,01 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση, ο ΓΔ κατέγραψε απώλειες -1,08%. Αντίθετα, ενισχύεται κατά +3,23% τον Ιούνιο, με άλλες δύο συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σε +15,49% ανέρχεται η φετινή απόδοση.
Παραμένει στο επίκεντρο η Aktor – Ολοκληρώθηκε το IPO της Attica
Σε πτωτικό έδαφος κινούνται οι διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Το κλίμα επιβαρύνεται από τις νέες πιέσεις που δέχεται ο τεχνολογικός κλάδος, ως απόρροια των ισχυρών ρευστοποιήσεων στη μετοχή της Apple, αλλά και των πληροφοριών που θέλουν την OpenAI να μεταθέτει χρονικά την είσοδό της στο χρηματιστήριο. Η διολίσθηση των τιμών του πετρελαίου προσφέρει μεν κάποιες «ανάσες», ωστόσο δεν αποδεικνύεται ικανή να ανατρέψει τη γενικότερη επιφυλακτικότητα και να τονώσει το αγοραστικό ενδιαφέρον.
Στο μέτωπο των εισηγμένων, η Aktor προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ, με το βιβλίο προσφορών να αναμένεται ότι θα ανοίξει στις 21 Ιουλίου, κατόπιν της σχετικής έγκρισης από τη γενική συνέλευση. Παράλληλα, σχεδιάζεται η έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Οι βασικοί μέτοχοι έχουν δεσμευτεί να δώσουν 300 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ, γεγονός που συνεπάγεται μεν αλλαγή των ποσοστών (dilution), αλλά όχι αλλαγή στον έλεγχο της εταιρείας.
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό πλάνο ύψους 3 δισ. ευρώ της Aktor στους κλάδους των κατασκευών, της ενέργειας, του LNG και των παραχωρήσεων. Περίπου 300 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στις κατασκευές, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα υποστηρίξει ευκαιρίες στον τομέα του LNG/FSRU, την καθετοποίηση της ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών στη Βουλγαρία και την ανάπτυξη των παραχωρήσεων, κυρίως στη Ρουμανία. Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, η διοίκηση στοχεύει στη διεύρυνση της μακροπρόθεσμης επενδυτικής της βάσης μέσω roadshows σε Λονδίνο και ΗΠΑ, με την αύξηση κεφαλαίου και την έκδοση του ομολόγου να αναμένεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του καλοκαιριού.
Σήμερα ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για την είσοδο της Attica Πολυκαταστήματα στο ΧΑ, με τα βιβλία να έχουν κλείσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Η τιμολόγηση αναμένεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των 60,16 εκατ. μετοχών της εταιρείας στη Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου.
Η Motor Oil διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο τελικό μέρισμα ύψους 1,427 ευρώ ανά μετοχή (απόδοση 3,6%), με το καθαρό ποσό να διαμορφώνεται στα 1,356 ευρώ ανά μετοχή. Μετά το προσωρινό μέρισμα ύψους 0,35 ευρώ ανά μετοχή που καταβλήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2026, η συνολική μικτή διανομή ανέρχεται σε 1,777 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του τελικού μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 3 Ιουλίου.
Μετά τη Motor Oil σειρά έχει η Fourlis, η οποία θα διαπραγματεύεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,1425 ευρώ ανά μετοχή, μερισματική απόδοση 3,3%). Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 3 Ιουλίου.
Τέλος, από σήμερα η Interwood-Ξυλεμπορία διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 0,24572540689517 νέα μετοχή για κάθε 1 παλαιά, σε τιμή διάθεσης 0,25 ευρώ ανά μετοχή. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 1η Ιουλίου έως και τις 14 Ιουλίου και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από την 1η Ιουλίου έως και τις 9 Ιουλίου. Τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη σημερινή συνεδρίαση ορίστηκαν ως εξής: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης (25/6): 0,269 ευρώ & 0,42 ευρώ και -30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: 0,265 ευρώ & 0,416 ευρώ.
Σημάδια αντίδρασης στη Wall Street – Απώλειες στην Ευρώπη
Εντείνεται η παγκόσμια πτώση των τεχνολογικών μετοχών, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για το αυξανόμενο κόστος των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Η Apple υποχώρησε κατά 6% μετά τις ανατιμήσεις σε iPads και MacBooks, ενώ η Microsoft έχασε άνω του 3% αυξάνοντας τις τιμές των Xbox λόγω ακριβότερων εξαρτημάτων. Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street, απορροφώντας τους αρχικούς κραδασμούς. Ο Dow Jones και ο S&P 500 ενισχύονται κατά +0,1%, ενώ ο Nasdaq κινείται πτωτικά κατά -0,2%. Οι ασιατικές αγορές δέχθηκαν το ισχυρό πλήγμα, με τον Kospi στη Νότια Κορέα να κατακρημνίζεται κατά -5,8% και τον Nikkei στην Ιαπωνία να χάνει πάνω από -4%.
Απώλειες καταγράφουν τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, επηρεασμένα από το παγκόσμιο sell off στον κλάδο της τεχνολογίας. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,8%, ο γερμανικός DAX χάνει -1,3%, ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει πτώση -0,4% και ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί κατά -0,7%. Το κύμα ρευστοποιήσεων έχει πλήξει τις ευρωπαϊκές τεχνολογικές μετοχές, με τον σχετικό κλαδικό δείκτη του Stoxx 600 να ηγείται των απωλειών, καταγράφοντας πτώση άνω του -1%. Η μετοχή της γερμανικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Zalando σημειώνει ισχυρές απώλειες άνω του -7%, μετά την ανακοίνωση της ρυθμιστικής αρχής της Γερμανίας (BaFin) ότι ξεκινά έρευνα για πιθανές λογιστικές παραβάσεις.
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