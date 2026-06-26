Πετρέλαιο: Εβδομαδιαία βουτιά 10% στις τιμές καθώς επιστρέφουν οι ροές από το Ορμούζ - Στα $71,99 το Brent

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Οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή πτώση την Παρασκευή, ολοκληρώνοντας μία εβδομάδα έντονων απωλειών, καθώς αυξάνονται οι ροές δεξαμενόπλοιων μέσω τωνκαι περιορίζονται οι ανησυχίες για διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό. Παρά το νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο που επλήγη κοντά στις ακτές του, η αγορά εκτιμά ότι η διακίνηση αργού συνεχίζεται με αυξανόμενο ρυθμό.Το Brent υποχώρησε κατά 4,34%, κλείνοντας στα 71,99 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI έχασε 3,74%, διαμορφούμενο στα 69,23 δολάρια. Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent κατέγραψε απώλειες 10,86% και το WTI 9,62%, καθώς οι επενδυτές εγκαταλείπουν τα σενάρια σοβαρής έλλειψης προσφοράς μετά τη συμφωνία για 60ήμερη κατάπαυση του πυρός.«Υπάρχει αυξανόμενη αίσθηση ότι το πετρέλαιο θα συνεχίσει να διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Phil Flynn της Price Futures Group. Όπως σημείωσε, πριν από τη συμφωνία εκεχειρίας οι αγορές ανησυχούσαν ότι η προσφορά δεν θα επαρκούσε για να καλύψει τη ζήτηση, ωστόσο οι φόβοι αυτοί εξασθενούν.Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αναλυτής της PVM Τάμας Βάργκα υποστήριξε ότι η κυρίαρχη εκτίμηση στις αγορές εξακολουθεί να είναι πως επίκειται υπερπροσφορά πετρελαίου. Ο Flynn προχώρησε ακόμη περισσότερο, προβλέποντας ότι η αγορά θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πλημμυρίδα» τόσο αργού όσο και διυλισμένων προϊόντων.Ενδεικτικό της βελτίωσης της προσφοράς είναι ότι η Saudi Aramco επανεκκίνησε την Παρασκευή τις φορτώσεις αργού από τον τερματικό σταθμό Ras Tanura στον Περσικό Κόλπο, έπειτα από διακοπή σχεδόν τεσσάρων μηνών. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, δύο υπερδεξαμενόπλοια τύπου VLCC, χωρητικότητας δύο εκατομμυρίων βαρελιών το καθένα, φόρτωσαν πετρέλαιο, ενώ τρίτο δεξαμενόπλοιο ανέμενε στην περιοχή.Η June Goh της Sparta Commodities απέδωσε το νέο κύμα ρευστοποιήσεων στην αύξηση των φορτίων που εξέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η κινεζική ζήτηση παραμένει υποτονική και δεν έχει ακόμη ανακάμψει.Η υποχώρηση των τιμών έρχεται μία ημέρα μετά το άλμα άνω του 2% που σημείωσαν οι δύο βασικοί δείκτες, όταν εμπορικό πλοίο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα κοντά στο Ομάν. Το περιστατικό οδήγησε τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) του ΟΗΕ στην αναστολή του προαιρετικού προγράμματος εκκένωσης της περιοχής.Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι το εμπορικό πλοίο δέχθηκε πυρά από το Ιράν καθώς επιχειρούσε να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι ιρανικές αρχές προειδοποίησαν ότι δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια πλοίων που κινούνται εκτός των καθορισμένων θαλάσσιων διαδρόμων.Την Παρασκευή η Τεχεράνη επανέλαβε ότι διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και προειδοποίησε τις χώρες του Κόλπου να μην ευθυγραμμιστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες.Σε μια παράλληλη εξέλιξη το Ομάν ενημέρωσε την Παρασκευή τους Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι δεν θεωρεί εφικτή την επιστροφή στο προπολεμικό καθεστώς που ίσχυε στα Στενά του Ορμούζ και ότι τα πλοία που διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό ενδέχεται να υποχρεωθούν στο μέλλον να καταβάλλουν ορισμένα τέλη, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη έδειξαν ότι οι αποστολές αργού μέσω των Στενών αυξήθηκαν αυτή την εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής σύγκρουσης με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Παρά τη βελτίωση μετά την εκεχειρία, η συνολική κίνηση παραμένει αισθητά χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα.Την ίδια ώρα, η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει για αρκετούς μήνες απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο TASS. Η χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα επάρκειας καυσίμων μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν ουκρανικές επιθέσεις με drones σε διυλιστήρια και ενεργειακές εγκαταστάσεις.