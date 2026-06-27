Συνεχίζει το ταξίδι προς Σούδα το πλοίο Κίσσαμος που προσάραξε στη Μήλο, τέλος στην ταλαιπωρία για τους 1.246 επιβάτες

Το πλοίο προσάραξε σε αβαθή ύδατα κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα έπειτα από μπλακ άουτ στις 3:30 τα ξημερώματα





Το συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν από τις 03:30, όταν το πλοίο προσάραξε σε αβαθή κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα, έπειτα από διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας (μπλακ άουτ).







Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς - Μήλος - Σούδα και επέβαιναν σε αυτό 1.184 επιβάτες και 103 μέλη πληρώματος.







Στο σημείο της



Οι λιμενικές αρχές προχωρούν στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας και η επακόλουθη προσάραξη, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους στο πλοίο μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων.



Κλείσιμο Η ανακοίνωση του Λιμενικού Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μήλου για προσάραξη του Επιβατηγού – Οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» σε αβαθή πλησίον του λιμένα Μήλου. Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Μήλου εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Σούδα με 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος, όταν παρουσίασε απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας (blackout), ενώ στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5-6 μποφόρ.



Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), στο σημείο κατέπλευσαν άμεσα ένα Περιπολικό Σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), ένα αλιευτικό σκάφος και ένα παραπλέον πλοίο. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια αποκόλλησης, διενεργήθηκε επιτόπιος υποβρύχιος έλεγχος των υφάλων από ιδιώτη δύτη. Στη συνέχεια, το πλοίο αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε αυτοδύναμα και με ασφάλεια στο λιμάνι της Μήλου, συνοδευόμενο από το ΠΛΣ.



Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος, ενώ το σύνολο των επιβατών παραμένει εντός του πλοίου. Παράλληλα, δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση ή εισροή υδάτων.



Από το Λιμεναρχείο Μήλου απαγορεύτηκε άμεσα ο απόπλους του πλοίου, το οποίο παραμένει προσδεδεμένο με ασφάλεια στον λιμένα. Στο «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» διενεργείται ενδελεχής επιθεώρηση σε όλους τους τομείς για τη διακρίβωση των αιτιών της βλάβης, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται νέος υποβρύχιος έλεγχος στα ύφαλά του εντός του λιμένα.



Κανονικά συνεχίζει πλέον το δρομολόγιό του προς τη Σούδα το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Κίσσαμος», καθώς ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο και εκδόθηκε το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας. Με την εξέλιξη αυτή έληξε και η πολύωρη αναμονή για τους επιβάτες που παρέμεναν στο πλοίο μετά το περιστατικό των πρώτων πρωινών ωρών.Το συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν από τις 03:30, όταν το πλοίο προσάραξε σε αβαθή κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα, έπειτα από διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας (μπλακ άουτ).Ακολούθως, το «Κίσσαμος» κατάφερε να αποκολληθεί με δικά του μέσα και να επιστρέψει με ασφάλεια στο λιμάνι της Μήλου, όπου παρέμεινε μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες επιθεωρήσεις.Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς - Μήλος - Σούδα και επέβαιναν σε αυτό 1.184 επιβάτες και 103 μέλη πληρώματος.Στο σημείο της προσάραξης έσπευσαν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα αλιευτικό σκάφος, καθώς και ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτούνταν.Οι λιμενικές αρχές προχωρούν στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας και η επακόλουθη προσάραξη, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους στο πλοίο μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων.Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μήλου για προσάραξη του Επιβατηγού – Οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» σε αβαθή πλησίον του λιμένα Μήλου. Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Μήλου εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Σούδα με 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος, όταν παρουσίασε απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας (blackout), ενώ στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5-6 μποφόρ.Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), στο σημείο κατέπλευσαν άμεσα ένα Περιπολικό Σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), ένα αλιευτικό σκάφος και ένα παραπλέον πλοίο. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια αποκόλλησης, διενεργήθηκε επιτόπιος υποβρύχιος έλεγχος των υφάλων από ιδιώτη δύτη. Στη συνέχεια, το πλοίο αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλευσε αυτοδύναμα και με ασφάλεια στο λιμάνι της Μήλου, συνοδευόμενο από το ΠΛΣ.Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος, ενώ το σύνολο των επιβατών παραμένει εντός του πλοίου. Παράλληλα, δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση ή εισροή υδάτων.Από το Λιμεναρχείο Μήλου απαγορεύτηκε άμεσα ο απόπλους του πλοίου, το οποίο παραμένει προσδεδεμένο με ασφάλεια στον λιμένα. Στο «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» διενεργείται ενδελεχής επιθεώρηση σε όλους τους τομείς για τη διακρίβωση των αιτιών της βλάβης, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται νέος υποβρύχιος έλεγχος στα ύφαλά του εντός του λιμένα.

Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή της Μήλου.



Τι περιγράφει επιβάτης του πλοίου Όπως περιέγραψε επιβάτης του πλοίου στην ΕΡΤ, οι ταξιδιώτες ενημερώθηκαν από τα μεγάφωνα ότι είχε παρουσιαστεί τεχνική βλάβη.



«Μας ενημέρωσαν για ένα τεχνικό πρόβλημα του πλοίου. Έγινε μπλακάουτ και βγήκαμε έξω κάποιοι επιβάτες. Είδαμε ότι βρισκόμασταν δίπλα σε μια βραχονησίδα και μας είπαν ότι θα γίνει άφιξη στο λιμάνι της Μήλου», ανέφερε.



«Έχουμε φτάσει έξω από το λιμάνι της Μήλου και περιμένουμε το Λιμενικό να κάνει την επιθεώρηση για το πρόβλημα. Παραμένουμε όλοι στο πλοίο», δήλωσε.



Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια της βλάβης που οδήγησε στην προσάραξη, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση των ελέγχων προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την ασφαλή αποβίβαση των επιβατών και τη συνέχιση του δρομολογίου.



Η ανακοίνωση της ANEK Lines Η ANEK Lines ενημερώνει ότι σήμερα 27 Ιουνίου 2026 στις 03:10, το πλοίο Κίσσαμος το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά προς Χανιά παρουσίασε τεχνική βλάβη κατόπιν του απόπλου του από το λιμάνι της Μήλου.



Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα μηχανοστασίου. Το πλοίο επέστρεψε με ίδια μέσα στο λιμάνι της Μήλου, όπου βρίσκεται δεμένο ασφαλώς και αναμένεται επιθεώρηση από τις αρμόδιες Αρχές. Στο πλοίο επιβαίνουν 1.184 επιβάτες και 103 μέλη του πληρώματος.



Η Εταιρία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη με νέα ανακοίνωση.