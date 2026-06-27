Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Αίγυπτος - Ιράν: Ο Ταρέμι κέρδισε πέναλτι αλλά ο Σουμπίρ το απέκρουσε -Βίντεο
Αίγυπτος - Ιράν: Ο Ταρέμι κέρδισε πέναλτι αλλά ο Σουμπίρ το απέκρουσε -Βίντεο
Ο Μεχντί Ταρέμι κέρδισε και εκτέλεσε πέναλτι κόντρα στην Αίγυπτο, ωστόσο ο Σουμπίρ απέκρουσε
Την ευκαιρία να βάλει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ και να ισοφαρίσει (προσωρινά) την Αίγυπτο είχε ο Μεχντί Ταρέμι. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού κέρδισε πέναλτι στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον ίδιο να αναλαμβάνει την εκτέλεση.
Ωστόσο, είδε τον Σουμπίρ να μαντεύει σωστά και να αποκρούει την εκτέλεσή του, κρατώντας εκείνη την ώρα το 1-0. Για καλή του τύχη όμως (σσ του Ταρέμι), λίγο αργότερα ο Ρασίν ισοφάρισε για τους Ιρανούς.
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πηγή: gazzetta
Ωστόσο, είδε τον Σουμπίρ να μαντεύει σωστά και να αποκρούει την εκτέλεσή του, κρατώντας εκείνη την ώρα το 1-0. Για καλή του τύχη όμως (σσ του Ταρέμι), λίγο αργότερα ο Ρασίν ισοφάρισε για τους Ιρανούς.
πηγή: gazzetta
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