Κόκκινα δάνεια: Άμεσα σε ισχύ η νέα ρύθμιση για τις μηνιαίες δόσεις

Τι ισχύει από σήμερα για τις μηνιαίες δόσεις και τους τόκους – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί σε ενεργές ρυθμίσεις του Νόμου Κατσέλη