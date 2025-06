Πώς η Ελλάδα γίνεται μαγνήτης για luxury real estate - Τι προτιμούν οι αγοραστές

Από ακίνητα εκατομμυρίων μέχρι ακίνητα και πέριξ των 100.000 ευρώ στο στόχαστρο των αγοραστών

Η Ελλάδα αναδεικνύεται σταθερά και κερδίζει συνεχώς έδαφος σε επενδυτικό προορισμό για διεθνείς πελάτες, Έλληνες της διασποράς αλλά και εγχώριους αγοραστές οι οποίοι αναζητούν ακίνητα υψηλής αισθητικής και υπεραξίας, είτε για ίδια χρήση είτε για επενδυτική αξιοποίηση, επισήμαναν ανώτερα διοικητικά στελέχη της BARNES International Realty που βρέθηκαν στην Αθήνα.Αναλυτικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα στη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης για τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς, η Αθήνα κατέκτησε την 16η θέση στον δείκτη BARNES City Index για το 2025, ανεβαίνοντας σημαντικά από την 33η θέση το 2024. Όπως επισημάνθηκε, υπάρχουν προοπτικές να βρεθεί σύντομα και μέσα στην πρώτη δεκάδα.Παράλληλα, η Αθήνα, μαζί με τα ελληνικά νησιά, συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στις αναδυόμενες επενδυτικές επιλογές, καταλαμβάνοντας από κοινού την 11η θέση στη σχετική κατάταξη. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη νέα δυναμική της Ελλάδας στον τομέα των πολυτελών ακινήτων, τόσο ως αστικό κέντρο όσο και ως τουριστικός και επενδυτικός προορισμός. Όπως επισήμανε μεταξύ άλλων η κ. Μητσοτάκη, το πελατολόγιο της εταιρίας και οι ξένοι αγοραστές με υψηλή περιουσία δεν αναζητούν απαραίτητα μόνο ακίνητα μεγάλης αξίας αλλά και πολύ μικρότερης που αισθητικά τους ταιριάζουν. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε παραδείγματα πώλησης ακινήτων στην Ελλάδα από 17 εκατ. ευρώ στη Σκιάθο μέχρι 150.000 ευρώ για μια εξοχική κατοικία στην Κάρπαθο.Όπως επισημάνθηκε, από το 2019, η BARNES Greece έχει αυξήσει τα έσοδά της σχεδόν 6 φορές, γεγονός που αποτυπώνει τη σταθερή ζήτηση και την ανάκαμψη της αγοράς. Η Ελλάδα παραμένει ελκυστικός προορισμός, κυρίως λόγω του προγράμματος Golden Visa, του φορολογικού καθεστώτος για μη φορολογικούς κατοίκους (non-Dom) και της ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης των ξένων συνταξιούχων. Το 50% των αγοραστών είναι διεθνές, με κύρια κίνητρα τον τρόπο ζωής, την επένδυση και τους δεσμούς καταγωγής.Τα ακίνητα με τη μεγαλύτερη ζήτηση περιλαμβάνουν παραθαλάσσιες βίλες σε νησιά, νεόδμητα ακίνητα στη Ριβιέρα της Αθήνας, ανακαινισμένα διαμερίσματα σε περιοχές όπως η Κυψέλη και το Παγκράτι, καθώς και επενδυτικές αγορές με στόχο την ανακαίνιση ή την απόκτηση άδειας διαμονής.Οι τιμές στη χώρα μας είναι ανοδικές, αλλά υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης καθώς η διαφορά με άλλες χώρες, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, είναι σημαντικές. Πρώτο με μεγάλη διαφορά στην παγκόσμια κατάταξη είναι το Μονακό όπου το τετραγωνικό φθάνει τα 100.000 ευρώ.Όπως επισημάνθηκε, στην Ελλάδα με 1 εκατ. ευρώ κάποιος μπορεί για παράδειγμα να αποκτήσει μεζονέτα 230 τ.μ. με κήπο και πισίνα στην Κηφισιά, διαμέρισμα 150 τ.μ. δίπλα στη θάλασσα στη Βούλα, κατοικία Art Deco 365 τ.μ. στην Κυψέλη ή κατοικία 140 τ.μ. με θέα στη θάλασσα στην Τήνο.Ανερχόμενες περιοχές, όπως ο Άγιος Δημήτριος, ο Νέος Κόσμος και η Κυψέλη, καθώς και λιγότερο γνωστά νησιά όπως η Τζια και τα Κύθηρα, προσελκύουν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από εγχώριους και διεθνείς αγοραστές. Την ίδια στιγμή, οι περιοχές υψηλής ζήτησης παραμένουν το κέντρο και τα παράλια της Αθήνας, όπως το Κολωνάκι, η Γλυφάδα και το Ψυχικό, καθώς και οι καθιερωμένοι νησιωτικοί προορισμοί όπως η Μύκονος, η Πάρος και η Κέρκυρα.Οι Έλληνες αγοραστές, όπως επισημάνθηκε, αποκτούν ξανά ενεργό ρόλο στην αγορά πολυτελών ακινήτων. Άτομα υψηλής καθαρής αξίας από όλο τον κόσμο, οι λεγόμενοι «πολίτες του Κόσμου», αναζητούν ποιοτικό τρόπο ζωής και επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα. Παράλληλα, αναπτύσσεται το "Back to Greece" κίνημα, με ομογενείς ή ξένους με ελληνική καταγωγή και συναισθηματικούς δεσμούς με τη χώρα να επενδύουν σε ακίνητα, με στόχο τη σύνδεση με τις ρίζες τους και την απόκτηση ελληνικής ή ευρωπαϊκής ιθαγένειας.Σημαντική είναι επίσης η παρουσία οικολογικά ευαισθητοποιημένων επενδυτών, οι οποίοι αναζητούν ενεργειακά αποδοτικά και περιβαλλοντικά φιλικά ακίνητα που εναρμονίζονται με τον τρόπο ζωής και τις αξίες τους. Η ζήτηση πλέον στρέφεται και σε γοητευτικά ακίνητα σε απρόσμενους προορισμούς, γεγονός που υποδηλώνει πως οι "out of the box" επιλογές διαμορφώνουν τις τάσεις του μέλλοντος.Στον διεθνή δείκτη BARNES City Index για το 2025, η Μαδρίτη σημειώνει αύξηση 40% στα έσοδα της BARNES, προωθώντας το πρότυπο της «πόλης των 15 λεπτών». Το Ντουμπάι καταγράφει αύξηση τιμών 13-15%, λόγω εισροής τεχνολογικών επαγγελματιών και διεθνών αγοραστών. Το Μαϊάμι ηγείται της αγοράς μίσθωσης πολυτελών ακινήτων στις ΗΠΑ, με περισσότερες από 200 εταιρείες να μεταφέρουν την έδρα τους εκεί το 2024. Το Μονακό συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρή ζήτηση και περιορισμένη προσφορά, με τιμές να ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το Μιλάνο συγκεντρώνει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον χάρη στο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και την ανάπτυξη νέων περιοχών.Στις νέες αναδυόμενες αγορές για το 2025, την κορυφαία πεντάδα καταλαμβάνουν το Λονδίνο, η Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη, η Βαρκελώνη και η Βουδαπέστη. Η Αθήνα και τα ελληνικά νησιά εμφανίζονται για πρώτη φορά στην 11η θέση της σχετικής κατάταξης, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση του brand "Greece" και την εδραίωσή του στην παγκόσμια αγορά πολυτελούς κατοικίας.