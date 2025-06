Η θλίψη (και η κατάντια) του μπάσκετ, τι και γιατί τραβάμε στα αεροδρόμια, οι νέοι πρέσβεις, 31 μνηστήρες για τα drones, η Εθνική «κόβει» από την Ασφαλιστική

-Η Εθνική διαψεύδει τα σενάρια προσέγγισης με την Interamerican, αλλά δεν θα μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Οι πηγές επιμένουν πως με την Interamerican δεν έχει κλείσει, αλλά οι σχετικές συζητήσεις είναι αρκετά προχωρημένες. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η Εθνική παράλληλα συζητά και με άλλες ασφαλιστικές. Οι διαπραγματεύσεις μαζί τους δεν είναι ώριμες, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι άβολο ενώ μιλάς για συνεργασία με κάποιες εταιρείες και ταυτόχρονα να κυκλοφορεί στην αγορά ότι προχωράς με την Ιnteramerican. Επιπλέον, σημειώστε ότι η Εθνική έχει στείλει RSP (Recommended Selling Price) και ζητά από ασφαλιστικές εταιρείες να κάνουν προσφορές για συνεργασία, ώστε να αντικαταστήσει την Εθνική Ασφαλιστική.Προχωρούν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Μοtor Oil-Προχωρεί καλά και σχεδόν έχει ολοκληρωθεί το deal Ηρωνα (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) με NRG (Μοtor Oil). Στη συμφωνία περιλαμβάνεται και η μονάδα παραγωγής που έχουν οι δύο όμιλοι στη Β. Ελλάδα με συμμετοχή 50-50. Ηρωνας και NRG ενοποιούνται στη λιανική του ρεύματος και δημιουργείται ένας ισχυρός πόλος. Οι πληροφορίες είναι ότι οι μετοχικές ισορροπίες στο νέο σχήμα θα είναι επίσης 50-50, αλλά επειδή η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εισφέρει στην κοινή εταιρεία μεγαλύτερες αξίες, με το κλείσιμο της συμφωνίας θα λάβει ένα ποσό που σύμφωνα με πληροφορίες αντιστοιχεί σε αυτές τις αξίες και το οποίο λέγεται πως υπερβαίνει σημαντικά τα 100 εκατ. ευρώ. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνει σήμερα, πριν από το άνοιγμα της αγοράς, αποτελέσματα Α' τριμήνου. Οι αναλυτές περιμένουν τζίρο της τάξης του 1 δισ. και προσαρμοσμένα ΕBIDTA στα 129 εκατ. ευρώ, νούμερα που αν επιβεβαιωθούν σήμερα θα μιλάμε για αυξήσεις της τάξης του 40% και 50% αντίστοιχα. Επίσης στις 11 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που θα κληθεί να αποφασίσει την αύξηση του μερίσματος χρήσης 2024 κατά +60% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, στα 0,40€ ανά μετοχή.Η ΔΕΗ μπαίνει στις τηλεπικοινωνίες κι αναστατώνει την αγορά-Θέμα χρόνου είναι πλέον η πλήρης εμπορική είσοδος της ΔΕΗ στα telecoms, ανεβάζοντας στα ύψη την πήχη του ανταγωνισμού στην οπτική ίνα, το πιο δυναμικό κομμάτι της αγοράς. Το ζήτημα είναι εάν αυτό θα γίνει στο επόμενο διάστημα ή μάλλον πιο πιθανό από Σεπτέμβριο - Οκτώβριο. Η FiberGrid, θυγατρική της Επιχείρησης, μέχρι σήμερα προσφέρει πιλοτική εμπορική διάθεση (δηλαδή, σε περιορισμένο αριθμό πελατών-beta testing) με δύο προϊόντα, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της Αττικής. Όμως απλώνει οπτική ίνα με ταχύτατους ρυθμούς και σε μικρότερο χρόνο από το παραδοσιακό μοντέλο των άλλων παρόχων, καθώς αφενός πληρώνει τους εργολάβους άμεσα, αφετέρου έχει μεγαλύτερη ευελιξία (δεν χρειάζεται να περάσει από την τάδε ή τη δείνα υφιστάμενη οπτική καμπίνα) και αξιοποιεί το υπάρχον δίκτυο στύλων παροχής ρεύματος. Πέραν της Αθήνας, όμως, το δίκτυο Fiber-to-the- home τρέχει και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, με αποτέλεσμα στο τέλος Μαρτίου 2025 να έχει ήδη φτάσει σε 948.000 νοικοκυριά/επιχειρήσεις, αριθμός πενταπλάσιος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και σημειώνοντας αύξηση 46% σε σχέση με το τέλος του 2024. Στόχος, το δίκτυο FTTH να φτάσει σε 1,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2025. Η επικείμενη είσοδος της ΔΕΗ στην παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων (όχι όμως και στην κινητή, όπως διαβεβαίωσε η διοίκηση) έχει θορυβήσει τους υφιστάμενους παρόχους, διότι εκτός του ότι πρόκειται για έναν όμιλο με βαθιές τσέπες που θα μπορεί να προσφέρει ελκυστικά συνδυαστικά πακέτα, πέραν των άλλων ξοδεύει λιγότερα για το δίκτυο οπτικών ινών ανά χιλιόμετρο απ’ ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί. Αναμένουν, λοιπόν, σφοδρό ανταγωνισμό στις τιμές και… όποιος αντέξει. Ήδη σε εμπορικό επίπεδο ο ΟΤΕ ξεκίνησε να στήνει αναχώματα, έπονται οι υπόλοιποι και η συνέχεια αναμένεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.Qualco: Φτιάχνει υπηρεσία Buy Know Pay Later για τη ΔΕΗ-Κι επειδή ο λόγος είναι για τη ΔΕΗ, να προσθέσω πως μια πολύ καλή δουλειά πήρε η Qualco από τη ΔΕΗ. Οι πληροφορίες είναι ότι η εταιρεία που πέρασε πρόσφατα τις πύλες του Χρηματιστηρίου ανέλαβε να φτιάξει σύστημα πληρωμών για λογαριασμό της ΔΕΗ και για τα δάνεια προς πελάτες του Κωτσόβολου. Η Qualco φτιάχνει για ΔΕΗ - Κωτσόβολο υπηρεσία Buy Know Pay Later. Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ έχει ζητήσει και εκκρεμεί να λάβει πιστοποίηση πληρωμών. Αντίθετα η Qualco που πήρε τη δουλειά διαθέτει πιστοποίηση.Στη ΜΕTLEN δεν άνοιξε ρουθούνι-Δεν πτοούνται στη METLEN από τις ανακοινώσεις Τραμπ για δασμούς που προκαλούν γενικευμένη αναταραχή. Πρόσφατα ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε νέα αναφορά για δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο για εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναστάτωσε τις αγορές. Στη METLEN δεν άνοιξε ρουθούνι, καθώς δεν έχει εξάγει ποτέ αλουμίνιο σε οποιαδήποτε μορφή στις ΗΠΑ και δεν έχει κανένα συμβόλαιο προς αυτή την κατεύθυνση στο μέλλον.Εκδόσεις ομολόγων: Έπεται συνέχεια-Πρόσφατα είχαμε τις εκδόσεις ομολόγων MREL από την Tράπεζα Πειραιώς και τη Eurobank, αλλά δεν τελειώνουμε εδώ γιατί έπεται συνέχεια. Σύμφωνα με πληροφορίες η Τράπεζα Πειραιώς ετοιμάζεται για άλλη μια έκδοση ομολόγων AT1, αυτή τη φορά ύψους μεταξύ 300 και 400 εκατ. ευρώ, ανάλογα συνθηκών της αγοράς.Οι πωλητές πήραν κεφάλι στο Χρηματιστήριο-Οι «διαπραγματεύσεις» Ρώσων και Ουκρανών στην Κωνσταντινούπολη, ολοκληρώθηκαν σε λιγότερο από μια ώρα ενώ οι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί συνεχίζονται. Το κουβάρι στη Μέση Ανατολή είναι πιο μπλεγμένο από κάθε άλλη φορά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώνει με άγχος για 8η φορά τα επιτόκιο του ευρώ, με στόχο όχι την ανάπτυξη αλλά την αποφυγή της οικονομικής επιβράδυνσης. Το χρυσάφι έχει ξεπεράσει τα 3.400 ευρώ αφού φαντάζει σαν το μοναδικό «ασφαλές καταφύγιο» μέσα στην καταιγίδα των δασμών και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Σε αυτό το κλίμα οι πωλητές είχαν τον πρώτο λόγο για τρίτη συναπτή μέρα στο ελληνικό χρηματιστήριο, συνεχίζοντας στη λογική του profit taking. Οι κλάδοι της ενέργειας και της βιομηχανίας πήραν τη «σκυτάλη» των απωλειών από τις τράπεζες, οι οποίες στάθηκαν στο ύψος τους με ώθηση από το +2,9% της Eurobank. Παρά τη νέα υποχώρηση, το ΧΑ κρατά σχεδόν ίσες αποστάσεις από το πρόσφατο υψηλό 15ετίας των 1.880 μονάδων και την περιοχή των 1.775-1.790 μονάδων που διαπραγματευόταν πριν από τρεις εβδομάδες. Ούτε χθες έλειψαν, πάντως, τα ρεκόρ για τις εισηγμένες, με τον ΟΤΕ να επανέρχεται δριμύτερος βάζοντας «πλώρη» για τα 17,5 ευρώ, μία τιμή που έχει να δει από τον Ιούνιο του 2022. Έκτη μέρα ανόδου για τον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος ανανέωσε το ιστορικό ρεκόρ του, φθάνοντας έως τα 3,28 ευρώ στα υψηλά ημέρας, ενώ παράλληλα έπιασε την αποτίμηση των 750 εκατ. ευρώ. «Ανάβαση» σε νέα κορυφή και για την Ίλυδα, η οποία άγγιξε τα 3 ευρώ για πρώτη φορά στα χρονικά.Η Piraeus «έκοψε νωρίς» το μέρισμα-Από σήμερα, οι μετοχές της Piraeus Bank διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση στις 14 Απριλίου. Η μετοχή έπεσε χθες -0.89% στα 5,82€ ενώ ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) είναι η αυριανή και η επιστροφή κεφαλαίου θα καταβληθεί την ερχόμενη Τρίτη 10 Ιουνίου. Το ποσό της επιστροφής κεφαλαίου είναι 0,29867057 ευρώ ανά μετοχή, χθες η μετοχή έχασε 0,0520€.Το πρωί στο Intercontinental, το βράδυ στα καταφύγιο-Μεθαύριο Πέμπτη, επιστρέφει η… γενναία ελληνική επιχειρηματική αποστολή στο Κίεβο. Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου με ανάρτησή του, ενημέρωσε ότι και τα 30 μέλη της αποστολής είναι καλά στην υγεία τους παρά το γεγονός ότι οι βραδινές αεροπορικές επιθέσεις των Ρώσων, τους αναγκάζουν να περνούν τη νύχτα στα καταφύγια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας όμως, επικρατεί ηρεμία στην ουκρανική πρωτεύουσα, θα έλεγε κανείς ότι η ζωή συνεχίζεται κανονικά. Στο ξενοδοχείο Intecontinental που έχουν καταλύσει οι εκπρόσωποι της ελληνικής επιχειρηματικότητας, πραγματοποιούνται πολλές διαδοχικές συναντήσεις με Ουκρανούς επιχειρηματίες, ενώ σε κυβερνητικό επίπεδο έχουν ήδη συμφωνηθεί δύο μεγάλα projects ένα σε οικονομικό – ενεργειακό επίπεδο κι ένα που προβλέπει συνεργασία στις υπηρεσίες Υγείας.Το δολάριο πέφτει, τα κρυπτονομίσματα ανεβαίνουν-Το δολάριο φέτος έχει ήδη χάσει 10% της αξίας του και οι αναλυτές των μεγάλων επενδυτικών τραπεζών προβλέπουν μια περαιτέρω διολίσθηση της τάξης του -10% μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Την ίδια ακριβώς περίοδο, τα αμοιβαία κεφάλαια κρυπτογράφησης καταγράφουν καθαρές εισροές ύψους 3,3 δισ. δολαρίων την εβδομάδα που έληξε στις 23 Μαΐου, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό εισροών φέτος. Το bitcoin απορρόφησε 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια και τα Αμοιβαία Κεφάλαια σε Ethereum ενισχύθηκαν με εισροές 326 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μια βδομάδα. Από το 2019, οι σωρευτικές καθαρές εισροές σε Αμοιβαία Κεφάλαια κρυπτογράφησης έχουν φτάσει στο επιβλητικό μέγεθος των 63 δισ δολαρίων. Ο κόσμος φαίνεται να χάνει την εμπιστοσύνη του προς το «ισχυρό δολάριο», βλέπουν τον Τραμπ να πιέζει για χαμηλότερα επιτόκια και -αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο- επιλέγουν τα Αμοιβαία Κεφάλαια σε κρυπτονομίσματα. Οι εισροές περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης έχουν διπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο. Υπάρχουν βέβαια και οι πιο παραδοσιακοί αποταμιευτές που βλέποντας το δολάριο να πέφτει αναζητούν νομίσματα ασφαλούς καταφυγίου, δηλαδή ιαπωνικά γιεν, ευρώ και ελβετικό φράγκο.Το γεν ανεβαίνει, η BoJ χάνει-Η στροφή των αποταμιευτών στο ιαπωνικό γεν όχι μόνον ισχυροποιεί την ισοτιμία του, αλλά επιπλέον ανεβάζει τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Η άνοδος των αποδόσεων των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων, οδηγεί την Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας (Bank of Japan) σε μεγάλες ζημιές. Προς το παρόν, οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες (λογιστικές αφού δεν έχουν ρευστοποιηθεί) της Τράπεζας της Ιαπωνίας από κρατικά ομόλογα έφτασαν στο ρεκόρ των 198 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το οικονομικό έτος 2024. Έναν χρόνο πριν οι ζημιές ήταν περίπου 66 δισεκατομμύρια δολάρια. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου της Ιαπωνίας διπλασιάστηκε σε έναν χρόνο, σε περίπου 1,5%. Η απόδοση του 30ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά περίπου 70 μονάδες βάσης, στο 2,5%. Τον Απρίλιο και τον Μάιο η άνοδος των αποδόσεων των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων επιταχύνεται. Οι ζημιές της BοJ αυξάνονται.Πηγή: www.newmoney.gr