Silicon Valley Bank: Η First Citizens εξετάζει την εξαγορά της

Μια προσφορά για την εξαγορά της Silicon Valley Bank εξετάζει η First Citizens BancShares, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.H τράπεζα με έδρα το Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας είναι μεταξύ των ελάχιστων πιθανών αγοραστών για την χρεοκοπημένη τράπεζα, αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα.Οι προσφορές αναμένονται σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η Federal Deposit Insurance θα αποφασίσει σήμερα εάν θα επιδιώξει πλήρη πώληση ή διάλυση, ανάλογα με το αν θα υπάρξουν προσφορές. Τουλάχιστον ένας άλλος «μνηστήρας» εξετάζει σοβαρά την SVP.Δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση και η First Citizens θα μπορούσαν να επιλέξουν να μην υποβάλουν προσφορά.Οι εκπρόσωποι των First Citizens και της FDIC δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό εκτός των κανονικών ωρών λειτουργίας.