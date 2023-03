First Republic Bank: Το παρασκήνιο της διάσωσης - Η ιδέα της Γέλεν, το σχέδιο του Ντίμον και οι 11 τραπεζίτες

Διαβάστε αναλυτικά στο

και η Τζάνετ Γέλεν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Τρίτη, όταν εκείνη είχε μια ιδέα: Τι θα γινόταν αν οι μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας κατέθεταν δισεκατομμύρια δολάρια στην First Republic Bank , την τράπεζα που βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού από τον πανικό φυγής των καταθετών.Ο διευθύνων σύμβουλος τηςπροσέγγισε τους επικεφαλής των επόμενων τριών μεγαλύτερων τραπεζών στις ΗΠΑ:Ολο τον μήνα, οι τραπεζικοί γίγαντες της χώρας μάζευαν καταθέσεις από νευρικούς πελάτες σε μικρότερες επιχειρήσεις – και τώρα αυτά τα μεγαθήρια θα έπαιρναν μερικά από τα δικά τους χρήματα και θα τα έδιναν σε μια τράπεζα του Σαν Φρανσίσκο που βρισκόταν σε κίνδυνο, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν μια διευρυνόμενη κρίση.Κατά τη διάρκεια ενός διημέρου τηλεφωνημάτων, συναντήσεων και κάποιων ανατροπών, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι 11 τραπεζών συμφώνησαν να ρίξουν συνολικάστην First Republic, υποσχόμενοι να αφήσουν τα χρήματα εκεί για τουλάχιστον 120 ημέρες.Η κίνηση έγινε με την ελπίδα ότι θα είναι αρκετά για να σώσουν την First Republic. Ηδη η διάσωση με επικεφαλής τον Ντίμον πυροδοτεί συγκρίσεις με τον «Μεγάλο Πανικό» του 1907, όταν ο J. Pierpont Morgan – ο οποίος δημιούργησε την εταιρεία που ηγείται τώρα ο Ντίμον – μάζεψε χρηματοδότες της Wall Street στην ιδιωτική του βιβλιοθήκη και τους έπεισε να στηρίξουν την Trust Company of America, επιδιώκοντας να σταματήσει μια σειρά bank run που απείλησαν να ανατρέψουν τον κλάδο.«Αν αυτό πετύχει, είναι ένα λαμπρό διπλό αποτέλεσμα», δήλωσε ο, ανώτερος συνεργάτης στο Richard Paul Richman Center for Business, Law, and Public Policy του Πανεπιστημίου Columbia.. Τώρα μπορούν να δείξουν ότι αποτελούν μέρος της λύσης, ενώ η κυβέρνηση Μπάιντεν ανησυχεί για μία τράπεζα λιγότερη, είπε.