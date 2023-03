Survivor All Star: Αποχαιρέτησε η Τζο Μαριδάκη, «el clasico» μεταξύ Μαρτίκα-Καραγκούνια - Δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cr80qie2ejht)

«Κράτησα την υπόσχεση που έδωσα στον εαυτό μου ότι, αν παραμείνω στο παιχνίδι, θα αφοσιωθώ κυρίως στον σκοπό για τον οποίο είμαι εδώ πέρα. Δεν κάνω παρέα ούτε με τους μεν ούτε με τους δεν. Δεν αράζω σε κανενός την παρέα γιατί οι μεν σχολιάζουν τους δεν και οι δεν σχολιάζουν τους μεν. Δεν θέλω να εμπλέκομαι σε μια τέτοια διαδικασία, προφανώς και δεν μπορώ να κάτσω με τον Μπάρτζη και με τον Σπύρο για ευνόητους λόγους αλλά ούτε και με την παρέα που είναι ο Μάριος για επίσης ευνόητους λόγους», δήλωσε στην κάμερα η Ελευθερία Ελευθερίου και συνέχισε «από MVP ριάλιτι παίκτρια κατέληξα σε MVP αγωνιστικά! Ενοχλήθηκα πάρα πολύ με το σχόλιο το οποίο άκουσα, πως δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο εδώ πέρα εκτός από ριάλιτι. Ήταν κακό, πάρα πολύ κακό και ο λόγος που βρίσκομαι στο Survivor All Star είναι για να αγωνιστώ. Δεν νομίζω ότι χαίρονται ιδιαίτερα που φέρνω πόντους, παρόλο που έχω πάει τα παιχνίδι στο 9-9 και στα flag race, γιατί δεν θα έχουν ποιον να ψηφίσουν μετά», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.Σε αντίθεση με την Ελευθερία που για την ώρα έχει βρει την ηρεμία της, οβρίσκεται στο στόχαστρο ορισμένων συμπαικτών του γιατί... αερίζεται. Ο 45χρος φαρμακοποιός θέλησε να απολογηθεί αφού την τελευταία φορά που το έκανε λίγο ο κλειστός χώρος, λίγο το ότι ένας ήταν δίπλα στον άλλον δεν έμειναν περιθώρια ώστε να μην γίνει αντιληπτός.«Σχεδόν τρεις μήνες και η βασική μας διατροφή είναι καρύδα. Είμαι δακτυλοδεικτούμενος σε ένα ολόκληρο συμβούλιο, απομονωμένος μόνος μου, να μην ξέρω τι να κάνω. Η ειλικρίνειά μου να παραδεχτώ τις αδυναμίες μου για μια στιγμή, με εξέθεσε. Δεν είμαι ο μόνος, μπορεί να συμβεί σε όλους. Αχ αυτή η καρύδα, σκοτώνει αυτή η τροφή», είπε ο Σπύρος Μαρτίκας για την συγκεκριμένη σκηνή που οι συμπαίκτες τους μόλις αντιλήφθηκαν ότι… του έφυγε, εξαφανιστήκαν από κοντά του.Το έπαθλο είχε πίτσα που δεν φέρνει αέρια, όμως οι Μπλε ήταν αυτοί που μπήκαν με φόρα και κατάφεραν να προηγηθούν με 5-1, με τον μοναδικό πόντο για τους Κόκκινους να τον φέρνει η Σταυρούλα.Ο Κόρο μείωσε σε 6-2 και ο Μαρτίκας έκανε το 6-3, όμως αυτό φάνηκε πως δεν έφτανε για τους Διάσημους για να επιστρέψουν στο παιχνίδι.Η Μελίνα, ο Γκότσης και ο Ασημακόπουλος πήγαν τον αγώνα στο ματς πόιντ για τους Μπλε κάνοντας το 9-3 και παρότι η Σταυρούλα με 2η νίκη θέλησε να ξυπνήσει την ομάδα της ο Αγόρου νίκησε τον Μπάρτζη γράφοντας το τελικόκαι έστειλε τους Μπλε για πίτσα.Μετά το τέλος του αγώνα, με τον 45χρονο φαρμακοποιό να δίνει τις απαντήσεις του στον 50χρονο μισθοφόρο ο οποίος τον αποκαλεί «πελάτη» του λόγω του ότι έχει μετρήσει περισσότερες νίκες στα ματσαρίσματά τους.Το «el clasico» του Μαρτίκα με τον Καραγκούνια συνεχίστηκε και στο συμβούλιο αποχώρησης με τον 50χρονο μισθοφόρο να αφήνει αιχμές για την ήττα του, ζητώντας ρεβάνς από τον φαρμακοποιό.ζήτησε από τον Γιώργο Λιανό να γίνει το ίδιο και με άλλους παίκτες και όταν τελειώνει ο αγώνας να υπάρχει και μια bonus αναμέτρηση, έτσι ώστε να του δοθεί η ευκαιρία να απαντήσει στη Νικόλ που ειρωνεύεται τον πανηγυρισμό του. Μάλιστα η παίκτρια των Κόκκινων σηκώθηκε και μιμήθηκε τον πανηγυρισμό του παίκτη της μπλε ομάδας, ο οποίος με τη σειρά του προσπάθησε να κάνει το ίδιο, όμως αντί για λάτιν του βγήκε ζεϊμπέκικο.Στη συνέχεια ο Γιώργος Λιανός ζήτησε το σχόλιο των Κόκκινων για το ποιος παίκτης θα τους συνέφερε να αποχωρήσει από τους υποψήφιους Τζο Μαριδάκη, Γιώργο Ασημακόπουλο, Κωνσταντίνο Βασάλο, Μελίνα Μεταξά και Παναγιώτη Κωνσταντινίδη.Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα της Παρασκευής, ο παρουσιαστής του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, κλήθηκε να ανακοινώσει σε παίκτες και τηλεθεατές τα αποτελέσματα της τελευταίας ψηφοφορίας του Survivor All Star, με τηνα ακούει το όνομά της και να αποχωρεί από τον Άγιο Δομίνικο.«Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, τόσο τον κόσμο όσο και τα παιδιά εδώ μέσα. Είναι τιμή μου που συμμετείχα στο All Star και είμαι περήφανη που μόλις στα 20 μου χρόνια έχω ζήσει αυτή την εμπειρία δύο φορές» τόνισε, μεταξύ άλλων, η πρώην παίκτρια του Survivor All Star αποχαιρετώντας τους παίκτες της μπλε και της κόκκινης ομάδας.