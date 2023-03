ΗΠΑ: Έντεκα τράπεζες στηρίζουν με 30 δισ. δολάρια τη First Republic Bank

Έντεκα αμερικανικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων οι Bank of America, Citigroup και JPMorgan, συμφώνησαν να χορηγήσουν συνολικά 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις στην First Republic, σε μια ένδειξη της «εμπιστοσύνης τους στο τραπεζικό σύστημα» των ΗΠΑ , όπως ανέφεραν στην κοινή ανακοίνωσή τους.«Αυτή η ενέργεια των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη τους στην First Republic και στις τράπεζες κάθε μεγέθους και καταδεικνύει τη γενικότερη δέσμευσή τους να βοηθήσουν τις τράπεζες να εξυπηρετούν τους πελάτες και τις κοινότητές τους» αναφέρεται στην ανακοίνωση.Το υπουργείο Οικονομικών, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα και ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC) επιβεβαίωσαν σε δική τους κοινή ανακοίνωση ότι οι 11 τράπεζες θα καταθέσουν 30 δισεκ. δολάρια στη First Republic Bank.Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ