Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Η Τζάσμιν, ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου της γειτονιάς μητέρα τριών αγοριών, παντρεμένη με έναν άντρα που την αγαπάει. Η Τζάσμιν η λαική, της γειτονιάς, του ενστίκτου και του αισθήματος που συμβουλεύεται χαρτορίχτρες. Η Τζάσμιν βασανίζεται από μια έντονη, σχεδόν ακατανόητη επιθυμία που δεν την αφήνει ήσυχη: να αποκτήσει ένα κορίτσι! Αυτό έχει καρφωθεί στο μυαλό της. Αυτή η αρχή. Η συνέχεια τόσο απίστευτη όσο και αληθινινή--top

Υπό τις ευλογίες της Ουάσιγκτον επιβάλλεται στη Βραζιλία σκληρή στρατιωτική δικτατορία επί είκοσι και πλέον χρόνια. Ανάμεσα στα θύματα πρώην βουλευτής του Εργατικού κόμματος Ρούμπεν Παίβα. Η σύζυγός του η Γιουνίς, υπόδειγμα μαχητικής αξιοπρέπειας. Ο Ρούμπες συλλαμβάνεται και στη συνέχεια «εξαφανίζεται». Ακόμα και τώρα οι ένοχοι δεν έχουν τιμωρηθεί—ρεσιτάλ από Φερνάντα Τόρες υποψήφια για Οσκαρ Α γυναικείου ρόλου, πρέπει να το πάρει!

Η επική ιστορία των τριών ωρών και τριάντα λεπτών που πρόκειται να μονομαχήσει για τα Οσκαρ με «Emilia Perez». Ο πρωτοπόρος αρχιτέκτονας Λάζλο Τοθ από Ουγγαρία καταφέρνει να διασωθεί από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και γύρω στα 1947 καταφθάνει στον επίγειο παράδεισο των ΗΠΑ. Μόνος σε μία ξένη χώρα, ο Λάζλο εγκαθίσταται στην Πενσιλβάνια, όπου ένας μεγιστάνας βιομήχανος αναγνωρίζει το ταλέντο του και του αναθέτει ένα τεράστιο έργο. Ο Λάζλο Τοθ προσεγγίζει το έργο με το όνειρο δημιουργίας ενός έργου που θα αλλάξει την εικόνα των ΗΠΑ. Όμως ο μεγιστάνας έχει άλλα σχέδια και άλλους σκοπούς. Το φινάλε σκέτη ανατροπή-must

Η διάρκεια αυτού του αριστουργήματος μόλις ογδόντα λεπτά. Όταν μια μεγάλη πλημμύρα καταστρέφει το σπίτι μιας γάτας , εκείνη βρίσκει καταφύγιο σε ένα έρημο (από ανθρώπινα όντα) σκάφος. Το οποίο επιπλέει και σουλατσάρει, παρασυρμένο από τα κύματα. Και στο οποίο βρίσκουν προσωρινό καταφύγιο διάφορα ζώα. Υπό κανονικές συνθήκες αυτά τα τρομαγμένα, λόγω συνθηκών, ζώα θα έπρεπε να ορμήσουν και να ξεσκίσουν την γάτα. Όμως ο βιβλικός κατακλυσμός τα αναγκάζει να αλλάξουν πλώρη και να συνεργαστούν μεταξύ τους. Ούτε άσπρη ούτε μαύρη γάτα. Σημασία έχει η επιβίωση και η σωτηρία--οπωσδήποτε

Εγώ ο «βλάσφημος» θα τολμήσω να πω ότι το ελληνικό «Arcadia» είναι ανώτερο από την «χαμένη λεωφόρο» του μακαρίτη Ντέιβιντ Λιντς. Η μία σκηνή αισθήσεων ζευγαρώνεται με μια άλλη στιγμή παραισθήσεων. Και ο θεατής αδυνατεί να διαχωρίσει το πραγματικό από το φανταστικό και τους ζωντανούς από τους νεκρούς—καθηλώθηκα

Από την Ινδία της πρωτοεμφανιζόμενης Παγιάλ Καπάντια. Το στόρι στη σημερινή Βομβάη όπου δύο γυναίκες με τις ελπίδες, τα όνειρα και την κρυμμένη γοητεία τους, απογειώνουν το βλέμμα του θεατή κοντά στ αστέρια. Κάθε σκηνή είναι ταυτισμένη με την ερωτική σχέση ανάμεσα στην ρουτίνα και τον έναστρο ουρανό-πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι

The Dark Side of the Moon. Η σκοτεινή πλευρά μιας γυναίκας ηλικίας πενήντα και φεύγα. Είναι μητέρα και παντρεμένη με καθιερωμένο σκηνοθέτη του θεάτρου. Αλλά πάνω απ όλα πετυχημένη CEO κερδοφόρας εταιρείας ρομποτικής. Σε μια στιγμή ομολογεί στον σύζυγο της «ούτε μια φορά αισθάνθηκα οργασμό μαζί σου». Και φυσικά πέφτει στο κρεβάτι με νεαρό των μισών της και πλέον χρόνων, έναν γοητευτικό μαθητευόμενο στη δική της εταιρεία. Εκείνος επιθυμεί να την ταπεινώσει. Και εκείνη, όπως τα σκυλάκια, πέφτει στα τέσσερα και γλείφει γάλα από το πιάτο. Ποιος εξουσιάζει ποιον; Μα φυσικά εκείνη---Από τις καλύτερες ερμηνείες της Νικόλ Κίντμαν

Με «θέμα» τόσο δύσκολο όσο είναι ο θάνατος δια της ευθανασίας χωρίς ίχνος μιζέριας, οίκτου και αθεράπευτης αλλά προσποιητής μελαγχολίας. Η ηρωίδα του η Μάρθα (Τίλντα Σουίντον) πορεύεται προς τον Αδη, με πιλότο την ευθανασία και με τη ψυχή και το σώμα της να ψιθυρίζουν: πεθαίνω με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια!—η τέχνη της απλότητας!

Μεγαλομαφιόζος καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό, προσλαμβάνει «ασήμαντη» δικηγορίνα με στόχο να τον βοηθήσει στην αλλαγή φύλου, ώστε έτσι να αποφύγει την σύλληψή του. Πράγματι μεταμορφώνεται σε Emilia Perez, η δικηγορίνα σε μόνιμη βοηθός της και έτσι αμφότερες ιδρύουν Μη κυβερνητική Οργάνωση που σκαλίζει υποθέσεις εκατό χιλιάδων «αγνοουμένων», δηλαδή δολοφονημένων του καρτέλ. Όμως με την εμφάνιση της τάχα χήρας του μεγαλομαφιόζου ο έλεγχος χάνεται και όλα έρχονται τούμπα Εξαιρετικό μείγμα δράματος, θρίλερ και μιούζικαλ—θα το ξαναδώ!

Η Ανι working girl σε διάσημο στριπτιζάδικο πέφτει πάνω σε ένα αρσενικό κούκλο με το όνομα Ιβάν. Εκείνος μόλις 21 ενώ εκείνη 23. Διαφορά ελάχιστη και διόλου απαγορευτική. Ο Ιβάν λοιπόν με τα ψευτοαγγλικά διαθέτει δύο προσόντα: είναι πελάτης σταθερός και το καλύτερο έχει πορτοφόλι τόσο παχουλό όσο από την Νέα Υόρκη μέχρι τη Μόσχα. Και μέσα στην πλάκα ο Ιβάν νυμφεύεται Ανι. Από εκεί και κάτω τρέλα—ξεκαρδιστικό!

Ο Τάκης διάγει βίο ανθόσπαρτο. Ολοι οι παράγοντες του «χωριού» στα πόδια του. Πλην ενός Ανάμεσα στους και ο αρχηγός του τοπικού αστυνομικού τμήματος. Ο Τάκαρος όμως έχει δύο προβλήματα. Το πρώτο ο αντίπαλός του κάποιος Κυριάκος. Ο γιδοβοσκός της περιοχής. Ο οποίος τον απειλεί κραδαίνοντας κυνηγητική καραμπίνα. Το δεύτερο πρόβλημά του ο γιόκας του ο Παύλος. Ο οποίος με καραμπίνα σκοτώνει τον Κυριάκο τον γιδοβοσκοπό. Τώρα τι γίνεται;--από τις top επιλογές

Σε δημοτικό σχολείο, οι γονείς δύο εξάχρονων παιδιών, μάχονται για την αλήθεια. Ο πρώτος εξάχρονος κατηγορείται για βιαιότητα και επίσης ότι έδειξε το όργανό του στον άλλο, τον φίλο του, επίσης εξάχρονο. Η διοίκηση του Σχολείου ακολουθεί διπλωματική διαδικασία. Όμως οι γονείς έχουν προηγούμενα. Αραγε το περιστατικό είναι αληθινό η πέτσινο;--θα το ξανάβλεπα

Το περιστατικό γνωστό. Η λεγόμενη «σφαγή του Μονάχου». Όταν στους Ολυμπιακούς του Μονάχου και του 1972 Αραβες τρομοκράτες όρμησαν αιχμαλώτισαν, δολοφόνησαν αθλητές από το Ισραήλ. Η καλύτερη ταινία γι αυτή την ιστορία το «Μόναχο» του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Μην το χάσετε! Εδώ λοιπόν το παρασκήνιο έχει να κάνει με τον τρόπο κάλυψης του γεγονότος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης—φως στο τούνελ

Θα της έδινα το αριστείο σουρεαλισμού. Ο Μάκης Παπαδημητρίου ως μικρο-επιχειρηματίας που τοποθετεί στα προπετάσματα της εθνικής, πλαστικά αυτοκόλλητα πουλιά. Η Στεφανία Σωτηροπούλου ως άστεγη ανάμεσα σε άστεγους που δεν πιστεύουν στην «πρόοδο» το χρήμα και άλλες τέτοιες μπούρδες. Όπως λένε. Κάπως έτσι ο Μάκης υποχωρεί, φλερτάρει, την ακολουθεί--Είναι το κάτι άλλο!

Ο εν λόγω Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης είχε υπογράψει «παράσιτα» και βρέθηκε στα Οσκαρ. Τι συμβαίνει; Κάποιος Μίκι Μπαρνς βρίσκεται εγκλωβισμένος στην εξωφρενική συνθήκη να δουλεύει για έναν εργοδότη που απαιτεί την απόλυτη αφοσίωση στο καθήκον, ακόμα και αν αυτό σημαίνει να πεθάνει για τα προς το ζην—Κάτι λέει

Στη συμβολή της Μαυρομιχάλη με τη Σόλωνος, το ομώνυμο καφενείο αποτελεί το καταφύγιο των απανταχού Αθηναίων σκακιστών από το 1991, συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκίνησε το 1885, όταν άνοιξε για πρώτη φορά σε άλλη τοποθεσία εκεί κοντά-ανάσα

Λίγο πριν το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Καρολίνε καθώς ο άντρας της δεν επιστρέφει από το μέτωπο καταλήγει ερωμένη ενός βιομηχάνου που της υπόσχεται γάμο αλλά η μητέρα του όχι μόνο αντιδρά αλλά και επιχειρεί να την εξαγοράσει ώστε η Καρολίνε να πουλήσει για υιοθεσία το μωρό της--Αλλοι θα το έκαναν μελόδραμα όμως ο Δανός σκηνοθέτης το κάνει δράμα με σάρκα και αίμα!

Ασπρόμαυρο και αληθινό «περιστατικό» που είχε συμβεί στα παιδικά χρόνια του συγγραφέας Γιάννη Ατζακά. Το 1949, ο μικρός γιος αντάρτη, ξεριζώνεται από το σπίτι του του στο χωριό, γιατί η γιαγιά του πείθεται να τον παραδώσει στις Παιδοπόλεις της Βασίλισσας Φρειδερίκης µε την ελπίδα ότι το εγγόνι της θα µάθει γράµµατα. Από εκεί και πέρα αρχίζει ο Γολγοθάς. Οι επιθυμίες μικρών παιδιών στα χέρια αυταρχικών οργάνων της Φρειδερίκης!—με καρδιά

Ο Γιάννης, μοναχικός σιδεράς, βρίσκει ευχαρίστηση στο κυνήγι και τη κατασκευή χειροποίητων κοσμημάτων. Ο διπλανός του γείτονας, ο Ηλίας, κακομεταχειρίζεται το μεγαλόσωμο σκύλο του. Ενόσω ο Ηλίας δουλεύει τα βράδια σεκιούριτι, ο σκύλος μένει κλειδωμένος στο μπαλκόνι και γαβγίζει ασταμάτητα. Ο Γιάννης δε μπορεί να κοιμηθεί. Όταν χάνει την από χρόνια αποξενωμένη μητέρα του, γεμίζει ενοχές και θυμό. Η σύγκρουση του με τον Ηλία μοιάζει αναπόφευκτη—το περίμενα καλύτερο



Σκληρή και ταυτόχρονα τρυφερή ιστορία του Ζαν-Κλοντ Γκρουμπέρ ζωγραφισμένη με χρώματα ακουαρέλας, γκρίζα, θολά, αποστειρωμένα, παγωμένα σαν το τοπίο και τους μελανούς καιρούς στη διάρκεια του Β πολέμου. Οπου η σύζυγος φτωχού ξυλοκόπου ανακαλύπτει εγκαταλειμμένο νεογέννητο δίπλα στις ράγες τραίνου με τα οποία μεταφέρονται προς εξαέρωση εκατομμύρια Εβραίων. Φυσικά το περιθάλπει και κάπως έτσι αποκαλύπτονται τα πάντα!—να το δεις!

Η διάρκειά του είναι αδικαιολόγητη. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μιμείται φωνή Μπομπ Ντίλαν. Η Μόνικα Μπάρμπαρο μιμείται τη φωνή της Τζόαν Μπαέζ και ο Εντουαρντ Νόρτον μοιάζει με καρικατούρα του Πιτ Σίγκερ. Δύο οι βασικές σκηνές. Είτε ο Σαλαμέ να τραγουδάει ως Μπομπ Ντίλαν, είτε ο Σαλαμέ, πάλι, να πηγαινοέρχεται μεταξύ Σιλβί (Ελ Φάνινγκ) και Τζόαν Μπαέζ ( Μόνικα Μπάρμπαρο). Με ενδιάμεσους σταθμούς την δισκογραφική του εταιρεία, τον ατζέντη του, κάποια πάρτι και στιγμές με την μοτοσυκλέτο—καλοφτιαγμένο πλην κουραστικό!

Animation όπου στην μεταγλωττισμένη εκδοχή ακούγονται οι φωνές Γιάννη Τσιμιτσέλη, Φώτη Πετρίδη, Χρύσας Διαμαντοπούλου και άλλων. Το χαριτωμένο αρκουδάκι Πάντινγκτον ανακαλύπτει ότι η αγαπημένη του Θεία Λούσι έχει εξαφανιστεί από τον Οίκο για Συνταξιούχες Αρκούδες. Ετσι έχοντας ως μοναδικό στοιχείο σημάδι σε έναν αινιγματικό χάρτη αποφασίζει να λύσει το μυστήριο--Ο, τι πρέπει για μικρά παιδιά!

Η τραγική περίπτωση του Νίκου Πλουμπίδη (1902-1954) Ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ στην εθνική αντίσταση. Στη συνέχεια από τη μια οι φυλακές για τα φρονήματά του και από την άλλη η κατηγορία της προδοσίας από τον Νίκο Ζαχαριάδη. Παρόλα αυτά δεν υπογράφει δήλωση με αποτέλεσμα να εκτελεστεί το 1954 ως αμετανόητος κομμουνιστοσυμμορίτης-τέτοια έκαναν και στο περιθώριο βρέθηκαν

Στιγμές από τη διαδρομή του Στελάρα του Καζαντζίδη. Φυσικά το story διασχίζει εκρηκτικές καταστάσεις τόσο με την Καίτη Γκρέυ όσο με την Κίτσα, δηλαδή την Μαρινέλλα. Ο Χρήστος Μάστορας φατσάρα και φωνάρα. Την παράσταση κλέβει η Κλέλια Ρένεση που υποδύεται την Καίτη Γκρέυ—θα σκίσει!

Καλοφτιαγμένο από Disney. Οπου ορφανό λιονταράκι περιπλανιέται στο πουθενά μέχρι που πέφτει πάνω σε καλόκαρδο λιοντάρι με το όνομα Τάκα, τον διάδοχο μιας βασιλικής οικογένειας—ό, τι πρέπει για την οικογένεια!



Τα παρασκήνια για την εκλογή νέου Πάπα αποκαλύπτουν ίντριγκες κάθε είδους εξουσίας. Πλήθος Καρδιναλίων απ όλες τις γωνιές της Υφηλίου συγκεντρώνονται υπό καθεστώς άκρας μυστικότητας και με τις πόρτες ερμητικά κλειστές. Οι ψηφοφορίες άκαρπες. Και στα διαλείμματα αποκαλύπτονται φάκελοι των βασικών υποψηφίων με μπόλικες βρομιές--Καλοφτιαγμένο και καλοπαιγμένο

Υποθαλάσσια περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής. Οπου δύτες βαθιάς κατάδυσης μάχονται με τα άγρια στοιχεία της φύσης για να σώσουν ένα μέλος του πληρώματός τους που έχει παγιδευτεί εκατοντάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού--συνηθισμένο

Πασίγνωστη ιστορία. Το πλαίσιο η μεσαιωνική Ευρώπη με την Αυστριακή Αυτοκρατορία να ορμάει για να υποτάξει την ελεύθερη Ελβετία. Ετσι ο Γουλιέλμος Τέλλου εξοπλισμένος με οργή αλλά και επιδεξιότητα μετατρέπεται σε θρύλο, εμπνέοντας ένα ολόκληρο έθνος να διεκδικήσει την ελευθερία του-- Ιστορικό έπος μετριότητας!

Το οδοιπορικό από τη ζωή στο θάνατο. Μια απόσταση τόσο δυσδιάκριτη αφού το αναπόφευκτο μπορεί σε όλους έτσι απότομα να συμβεί. Ο γιατρός Ογκουστίν Μασέ και ο διάσημος συγγραφέας Φαμπρίς Τουσέν σε μια σειρά συναντήσεων μέσα σε νοσοκομεία στα κρεβάτια μελλοθάνατων. Οπου κάθε ασθενής ξεχειλίζει από ποικίλα συναισθήματα. Εκτιμώ ότι πρόκειται για μια προετοιμασία του Κώστα Γαβρά για το ταξίδι χωρίς επιστροφή--Σεβασμός!

Περίεργο μείγμα θρίλερ με τρόμο. Οπου μια οικογένεια που έχει μετακομίσει σε καινούργια κατοικία, πέφτει πάνω στα ίχνη αόρατης θηλυκής οπτασίας η οποία ζητάει εκδίκηση για κάτι τρομερό που είχε συμβεί στο παρελθόν—με επιφυλάξεις!

Για τράβα μία Μπρίτζετ Τζόουνς μπας και βρούμε προκοπή. Μα η Ρένε Ζελβέγκερ κοντεύει τα εξήντα! Ε και; Δεν έχεις ακούσει τι τριάντα, τι σαράντα, τι πενήντα; Κάπως έτσι η μεγαλομπεμπέκα είναι χήρα, έχει να μεγαλώσει δύο τέκνα, ο πρώην Χιού Γκραντ στο πλάι της κι εκείνη βρίσκει παρηγοριά στο Αγόρι (The Boy) με τα μισά της χρόνια-- Οσα δεν πιάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια!

Μαρτυρίες και ντοκουμέντα από τα πρώτα, Αθηναικά χρόνια της Μαρίας Κάλλας του 1937. Το υλικό αυθεντικό, η πορεία αποκαλυπτική όμως ο κινηματογραφικός χειρισμός εντελώς τηλεοπτικός—μόνο για τηλεοπτική χρήση

Και οι τρεις συνέχειες εμπνευσμένες από τη σειρά βιντεοπαιχνιδιών «Sonic the Hedgehog». Περίπου εισπρακτικός θρίαμβος παγκοσμίως αφού μέχρι στιγμής έχει κάνει τζίρο 68 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κάρει και ο Κιάνου Ριβς που «δάνεισαν» τις φωνές τους, τρίβουν τα χέρια τους με τις αμοιβές τους. Και το στόρι, φυσικά γνωστό: Ο Σόνικ ο σκαντζόχοιρος με την παρέα του εναντίον Σάντοου που έχει βάλει σκοπό να αφανίσει το σύμπαν-- Καλοκουρδισμένο και διασκεδαστικό

Μεταγλωτισμένο Animation με τις φωνές της Μαρίνας Σάττι και του Μιχάλη Κουινέλη. Η πριγκίπισσα Βαϊάνα και ο ημίθεος Μάουι ξανασμίγουν για ένα νέο και μακρύ ταξίδι μαζί με ένα πλήρωμα αταίριαστων ναυτικών--Μόνο για μικρά πιτσιρίκια!

Ο, τι βάλει ο νους σας. Οπου μια μάγισσα παρέα με κυνηγό διασχίζουν όρη και βουνά να καταλήξουν στην απόκοσμη έρημο των Χαμένων Χωρών. Από πίσω τους οι σκοτεινές δυνάμεις να σκοτώσουν την μάγισσα. Λάθος τους. Ποιος μπορεί να απαλλαγεί από μια μάγισσα;-- Η επιτομή της ασυναρτησίας

Μεγάλη απογοήτευση. Επειδή ο Στέργιος Πάσχος είναι ο σκηνοθέτης του εξαιρετικού «τελευταίου ταξιτζή». Κρίμα. Το στόρι αρχίζει με τον υπέργηρο Αλέκο να είναι νεκρός και με την έφηβη εγγονή του να αρνείται πεισματικά να πάει στην κηδεία του προκειμένου να οργανώσει αυτοσχέδιο ξέφρενο πάρτι στο σπίτι. Η μοναδική στιγμή που αξίζει είναι η σχέση του Αλέκου με τον παλιό του έρωτα, τη Λούλα η οποία τώρα πάσχει από άνοια!--βαρέθηκα

Θρίλερ τρόμου Βασισμένο σε μια σύντομη ιστορία του Στίβεν Κινγκ. Όταν τα δίδυμα αδέρφια βρίσκουν μια μυστηριώδη μαϊμού - παιχνίδι, σε μια παλιά οικογενειακή σοφίτα, μια σειρά εξωφρενικών θανάτων διαλύει την οικογένειά τους. Είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, η μαϊμού ξεκινά ένα νέο φονικό ξεφάντωμα αναγκάζοντας τα αποξενωμένα αδέρφια να αντιμετωπίσουν το καταραμένο παιχνίδι-- Τι να πω; Ευχαριστώ εγώ δεν θα πάρω!

Μεγαλο-μεσίτης, κατόπιν εντολής πελάτη του, στέλνει υπάλληλό του να επισκεφτεί ιδιοκτήτη θηριώδους, ιστορικής, επαύλεως την οποία επιθυμεί να πουλήσει Ο υπάλληλος συναντάει τον κόμη Ντρακούλ σ αυτή την σχεδόν ερειπωμένη έπαυλη. Εκείνος, ο Ντρακούλ, βάζει όρο να μεταφερθεί στο Βίσμπουργκ της Γερμανίας του 1838 και φυσικά ο υπάλληλος δέχεται. Κάπως έτσι το απόλυτο κακό μετακομίζει στην Ευρώπη. Κάπως έτσι η αγαπημένη του υπαλλήλου μέσα στις ονειρώξεις της ηδονίζεται, υποφέρει, βασανίζεται και κάπως έτσι η ταινία ολοκληρώνει το αφήγημά της

Μια πρώην star του σινεμά, ξεχασμένη τώρα από θαυμαστές και παραγωγούς, μέσα στην απελπισία της δοκιμάζει ελιξληριο νεότητας προκειμένου να επανέλθει στο κέντρο του τηλεοπτικού και αρσενικού σύμπαντος Από το ελιξήριο αυτό προκύπτει ένα άλλο θηλυκό. Με τα μισά χρόνια της Ελίζαμπεθ Σπαρκλ, δηλαδή της Ντέμι Μουρ και με χορταστικές και σφριγηλές καμπύλες. Από που «προκύπτει» αυτή η νέα με το όνομα Σου; Από την πλάτη της Ελίζαμπεθ!—εμετός!

Ολες και όλοι μαύρου χρώματος. Ανάμεσά τους η Πάνσι, μια ευτραφής νοικοκυρά που είναι αγοραφοβική, υποχόνδρια και παρανοϊκή με όλους και όλα. Γλώσσα δεν βάζει μέσα. Αμάν τόση φλυαρία και τέτοια γραφικότητα σπανίως στο Αγγλικό σινεμά-- Χάρισμά σας!Ο Γιάννης Θεοδωράκης λοιπόν (1932-1996) ο μικρός αδερφός του Μίκη (1925-2021). Ο ρομαντικός ποιητής που έχει γράψει πλήθος τραγουδιών. Όπως Λιποτάκτες, όμορφη πόλη Δακρυσμένα μάτια, βάλε τα μαύρα πανιά, χάθηκα, νύχτα μαγική και πλήθος άλλων. Ο αμετανόητος κομμουνιστής--Για την μεγάλη καρδιά του Γιάννη!Μεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά. Η ιστορία ξεκινά με τον Τζετ, το ταχύτερο αεροπλάνο του κόσμου, που νιώθει να υστερεί από τους υπόλοιπους Super Wings. Η κατάσταση περιπλέκεται όταν ιδιοκτήτης εργοστασίου παιχνιδιών απαγάγει μια ομάδα ανθρώπων. Και τώρα;--για βρέφηΤο Β μέρος (1944-1960) αναφέρεται στις πρώτες εχθροπραξίες και συγκρούσεις του Δεκέμβρη του 1944 και κατόπιν στον εμφύλιο πόλεμο και στην έντονη συμμετοχή των γυναικών στους αγώνες αυτής της περιόδου είτε ως μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας είτε ως φυλακισμένες και εξόριστες--μνημόσυνο