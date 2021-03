Sundance Film Festival: To μεγαλύτερο φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου πραγματοποιήθηκε digital

Park City, Γιούτα - Το μη κερδοσκοπικό Ινστιτούτο Sundance, το οποίο δημιουργήθηκε από τον Robert Redford το 1981, ανακοίνωσε πληροφορίες και στατιστικά σχετικά με την παρακολούθηση του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance.

Φέτος ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για το φεστιβάλ καθώς οι περιορισμοί λόγω Covid-19 το “ανάγκασαν” να πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία διαδικτυακά, κάτι που θεωρήθηκε μεγάλο στοίχημα για έναν καθιερωμένο θεσμό με κοινό συνηθισμένο να το παρακολουθεί στα φυσικά σημεία πραγματοποίησης, στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το φετινό φεστιβάλ διήρκησε από τις 28 Ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου 2021. Παρ’ όλη τη μικρότερη διάρκεια, καθώς και την ύπαρξη λιγότερων ταινιών μεγάλου μήκους, μόλις 73 σε σχέση με τις 120 προβολές του κανονικού φεστιβάλ, η συνολική συμμετοχή του κοινού στο επταήμερο φεστιβάλ ήταν 2.7 φορές μεγαλύτερη, σε σύγκριση με το τυπικό 11-ημερο όλων των προηγούμενων ετών. Το κοινό του φεστιβάλ προήλθε από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ καθώς και από 120 διαφορετικές χώρες εκτός ΗΠΑ.

Τι περιελάμβανε το φετινό φεστιβάλ Sundance: Το Sundance Film Festival 2021 αποτελούνταν από ένα διαδικτυακό πρόγραμμα 73 ταινιών μεγάλου μήκους και 50 ταινιών μικρού μήκους, 4 Indie σειρές, 23 ομιλίες και εκδηλώσεις. Επίσης, το κοινό είχε την ευκαιρία να συμμετέχει στην έκθεση New Frontier, που περιελάμβανε 14 έργα, και εμφανίστηκε σε Satellite Screens σε ολόκληρη τη χώρα. Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για τις ταινίες μεγάλου μήκους καθορίστηκαν από τους παραγωγούς των ταινιών.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 251.331 προβολές ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ή των τηλεοπτικών εφαρμογών (TV apps). Με εκτιμώμενο μέσο όρο 2 ατόμων “ανά νοικοκυριό” για κάθε προβολή, αυτό αντιστοιχεί σε πάνω από 000 προβολές του κινηματογραφικού προγράμματος.

Το επίσημο πρόγραμμα δωρεάν συνομιλιών και εκδηλώσεων είχε συνολικό κοινό περίπου 66.000 ατόμων με βάση τις 33.267 προβολές, πολλαπλασιάζοντας πάλι με τον αριθμό 2 ατόμων ανά νοικοκυριό.

Πάνω από το 70% του προγράμματος ταινιών μεγάλου μήκους, προβλήθηκε σε 40 κινηματογραφικές οθόνες που διαχειρίστηκαν 20 συνεργαζόμενοι κινηματογράφοι και οργανισμοί. Τα πρώτα στοιχεία έδειξαν την παρουσία 000 παρευρισκόμενων στις drive-in προβολές καθώς και σε προβολές με θέσεις που τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας εντός ή εκτός των χώρων. (Στα drive-in υπολογίστηκαν περίπου 2.5 συμμετέχοντες ανά εισιτήριο αυτοκινήτου.)

Το αποτέλεσμα που είναι άκρως εντυπωσιακό, ήταν ότι σημειώθηκαν πάνω απο 600,000 προβολές — δηλαδή 2.7 φορές (168%) αύξηση σε σχέση με το 2020.

Επίσης έγινε δημογραφική ανάλυση του κοινού, η οποία είναι η παρακάτω:

Το 48% των συμμετεχόντων ήταν ηλικίας 18-34 ετών.





Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από περισσότερες από 120 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο καθώς και από τις 50 πολιτείες των Η.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων της Ουάσιγκτον, το Πουέρτο Ρίκο και των Παρθένων Νήσων Αμερικής.





Το 64% των θεατών επέλεξαν να παρακολουθήσουν τις πρεμιέρες και όλη τη διάρκεια του 3ώρου, το οποίο περιείχε εκτός από την προβολή της ταινίας, διαδραστικά στοιχεία συνομιλίας και ερωτοαπαντήσεων (Q&As).





Από το 85% των συνολικών εισιτηρίων που πουλήθηκαν τα 15$ ήταν ατομικά και τα υπόλοιπα άλλων ειδών (κυρίως ημερήσια ή συνολικά pass).





Το Φεστιβάλ προσέφερε ειδικές εκπτώσεις σε τουλάχιστον 20% των επισκεπτών προκειμένου να αυξήσει την συμμετοχή των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και των μικρότερων ηλικιακά θεατών. Επίσης, δόθηκαν εκπτώσεις σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που υποστηρίζουν καλλιτέχνες ή διοικούνται από BIPOC, όπως και σε γυναίκες, σε LGBTQ+ και σε άτομα με αναπηρίες. Το Φεστιβάλ προσάρμοσε το παλιό πακέτο εισιτηρίων Ignite στο τρέχον μοντέλο του Φεστιβάλ, διανέμοντας 1.000 εκπτωτικά εισιτήρια ελεύθερης εισόδου σε νέους (18-25 ετών) μέσω του προγράμματος Ignite.

Τύπος και Βιομηχανία: Το Φεστιβάλ διατήρησε και επέκτεινε τη ζωντανή παρουσία του στον Τύπο και τη βιομηχανία στην ψηφιακή του πλέον μορφή. 1800 μέλη του κλάδου και 1272 δημοσιογράφοι διαπιστεύθηκαν για να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ, αύξηση 5% από το προηγούμενο έτος. Η δυνατότητα συμμετοχής χωρίς να χρειάζεται να μεσολαβήσει το ταξίδι στη Γιούτα, έδωσε την ευκαιρία συμμετοχής σε πολλούς επαγγελματίες από όλο τον κόσμο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της παρουσίας των εκπροσώπων της βιομηχανίας από τις 26 χώρες (2020) σε 41 χώρες (2021). Ανάλογη αύξηση παρατηρήθηκε και στη δημοσιογραφική κάλυψη, από 33 χώρες (2020) σε 41 (2021).

«Είναι πολύ ικανοποιητικό να βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο οι θεατές ασχολούνται με το πρόγραμμα και την πλατφόρμα μας. Φυσικά χαιρόμαστε που όχι μόνο πετύχαμε το στόχο μας, αλλά τον ξεπεράσαμε. Στόχος μας ήταν να διευρύνουμε την απήχηση των ανεξάρτητων ταινιών σε αυτή τη δύσκολη χρονιά», δήλωσε στο Sundance Institute η Διευθύνων Σύμβουλος Keri Putnam. «Η ομάδα του Sundance με έχει εμπνεύσει. Στάθηκε άξια της πρόκλησης για την πραγματοποίηση του φεστιβάλ με ένα νέο τρόπο. Είμαι ευγνώμων στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνεργασία και την υποστήριξη καθώς και -όπως πάντα- στον Robert Redford που είναι ο φωτεινός οδηγός μας"

«Μιλήσαμε για το φετινό φεστιβάλ ως ένα μεγάλο πείραμα», πρόσθεσε η Διευθύντρια του Φεστιβάλ Tabitha Jackson «και τώρα βρισκόμαστε στη διαδικασία ανάλυσης των αποτελεσμάτων - ένα σημαντικό μέρος της ενημέρωσης για το Φεστιβάλ το 2022. Υπάρχουν πολλά ακόμη να μάθουμε, αλλά είμαστε χαρούμενοι που ένας συνδυασμός διαδικτυακής και προσωπικής συμμετοχής και καινοτόμων κοινωνικών χώρων κατάφερε να αυξήσει αλλά και να συνδέσει τους θεατές. Ήμασταν πολύ τυχεροί που φέτος καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας αυτό το έργο."

Τα διαδικτυακά στοιχεία παρουσιάστηκαν στη πλατφόρμα του Φεστιβάλ. Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από την ομάδα του Sundance, με σκοπό να μεταμορφώσει όσο πιο πιστά μπορούσε την παραδοσιακή εμπειρία του φεστιβάλ στο διαδίκτυο. Τεχνολογικά χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα online streaming με το όνομα Shift72. Η έκθεση New Frontier δημιουργήθηκε με την διαδραστική πλατφόρμα Active Theory.

Από την πλευρά της προώθησης του festival, χρησιμοποιήθηκαν οι πλατφόρμες Active Campaign και από πλευράς παρακολούθησης και reporting η βάση δεδομένων mongodb και το google data studio.





“Η ζήτηση που παρατηρήθηκε, οι κινήσεις των χρηστών της πλατφόρμας που καταγράφαμε και οι γενικότερες απαιτήσεις του έργου ήταν πρωτοφανείς και η επιτυχία βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην τεχνογνωσία όλων των εμπλεκόμενων αλλά και στο πως δουλέψαμε όλοι μαζί σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Ενδεικτικό είναι πως τα εισερχόμενα data έφτασαν στα όρια τους συστήματα όπως το Αctive Campaign και το Data Studio. Καθώς ήταν η πρώτη φορά που το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε online, δεν υπήρχε προηγούμενο κι έτσι η ευελιξία και τα γρήγορα αντανακλαστικά ενός growth marketer χρειάστηκαν πιο πολύ από ποτέ ” μας είπαν οι υπεύθυνοι από την πλευρά των agencies GrowthGirls και GrowthRocks, τα διεθνή Growth Marketing agencies με παρουσία στην Ελλάδα, στο Λονδίνο και στην Αμερική, τα οποία είχαν την ευθύνη του Growth Marketing και του Real-time reporting για το φετινό Festival.

The Sundance Film Festival®

Το Sundance Film Festival έχει παρουσιάσει παγκοσμίως μερικές από τις πιο πρωτοποριακές ταινίες των τελευταίων τριών δεκαετιών, συμπεριλαμβανομένων των:

Sundance Institute

Σαν πρωτοπόρος και επιμελητής ανεξάρτητων ταινιών για τη μεγάλη σκηνή και την οθόνη, το μη κερδοσκοπικό ινστιτούτο Sundance προσφέρει το χώρο που χρειάζονται οι καλλιτέχνες του κινηματογράφου, του θεάτρου, της σύνθεσης ταινιών και των ψηφιακών μέσων για να μπορούν να δημιουργούν και να αναδυθούν. Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1981 από τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τα signature Labs του Ινστιτούτου, τα προγράμματα επιχορήγησης και καθοδήγησης που είναι αφιερωμένα στην ανάπτυξη νέων έργων και λαμβάνουν χώρα καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους στις Η.Π.Α. και διεθνώς, υποστηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από δωρεές και χορηγίες.





Το Sundance Co//ab, μια πλατφόρμα ψηφιακής κοινότητας, ενώνει τους καλλιτέχνες με τους “Sundance Advisors” σε έναν δημιουργικό χώρο ώστε να μπορούν να δημιουργούν και να μοιράζονται τα έργα τους. Το Sundance Festival και άλλα ανοιχτά προγράμματα συνδέουν τους θεατές με τους καλλιτέχνες ώστε να γεννηθούν νέες ιδέες, να ανακαλυφθούν πρωτότυπες φωνές και να χτιστεί μια κοινότητα αφιερωμένη στην ανεξάρτητη αφήγηση. Το Sundance Institute έχει υποστηρίξει έργα όπως το Clemency, Never Rarely Sometimes Always, Zola, On The Record, Boys State, The Farewell, Honeyland, One Child Nation, The Souvenir, The Infiltrators, Sorry to Bother You, Won't You Be My Neighbor?, Hereditary, Call Me By Your Name, Get Out, The Big Sick, Mudbound, Fruitvale Station, City So Real, Top of the Lake, Between the World & Me, Wild Goose Dreams and Fun Home.