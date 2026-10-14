Φανί Αρντάν: Απήγγειλε Διονύσιο Σολωμό και Λόρδο Βύρωνα στο Μεσολόγγι

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«Έδωσα στην Ελλάδα/τον χρόνο μου,/την υγεία μου,/την περιουσία μου,/ Και τώρα της δίνω τη ζωή μου»: Τα παραπάνω, συγκινητικά λόγια που είπε οπριν πεθάνει αλλά και στίχους από τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» τουκαι από το ποίημα «Les Têtes du sérail» του, απήγγειλε, στα γαλλικά, η διάσημη Γαλλίδα ηθ, το περασμένο Σάββατο, στον Κήπο των Ηρώων, στο, σε μια βραδιά αφιερωμένη στακαι στον αγώνα για την ελευθερία.Και το κοινό τής χάρισε το πιο θερμό του χειροκρότημα για την συμμετοχή της στην μεγάλη αυτή ιστορική επέτειο. Την ξεχωριστή εκδήλωση διοργάνωσε το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα.Η δραματουργική διαδρομή συνέδεσε το άγαλμα του Διονυσίου Σολωμού με τον τύμβο των Ανώνυμων Πεσόντων, το μνημείο του Λόρδου Βύρωνα και τον τάφο του Μάρκου Μπότσαρη, περιλαμβάνοντας στάση στο μνημείο των Γάλλων αγωνιστών που έπεσαν στο Μεσολόγγι. Την επιμέλεια του περιεχομένου της εκδήλωσης είχε ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης και την καλλιτεχνική επιμέλεια ο Μιχαήλ Μαρμαρινός.Στους χαιρετισμούς που προηγήθηκαν αναδείχθηκαν οι ιστορικοί δεσμοί της Ελλάδας με τη Γαλλία, αλλά και η σημερινή σημασία της επετείου. Ο αντιδήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και αναφέρθηκε στη διεθνή διάσταση της θυσίας του Μεσολογγίου υπογραμμίζοντας ότι «Εδώ η ιστορία της πόλης συναντά την ιστορία της Ευρώπης».Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, ο πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των Γάλλων αγωνιστών. Στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή απήχηση της θυσίας του Μεσολογγίου και στη σημασία της για το παρόν. Υπογράμμισε ότι «η ελευθερία και οι δημοκρατικές αξίες δεν είναι ποτέ οριστικά κεκτημένες», τονίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο του πολιτισμού στη μετάδοσή τους στις επόμενες γενιές. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «η ελευθερία μπορεί να γίνει κοινή υπόθεση».«Αυτό κάνει η τέχνη. Φέρνει κόσμο από παντού. Για καλό.» με αυτή τη λιτή εισαγωγή ο σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου,, υπογράμμισε τη δύναμη της τέχνης, αναφερόμενος παράλληλα στον προσωπικό δεσμό του με το Μεσολόγγι και στη συνέχεια της φιλελληνικής παρουσίας στον τόπο.