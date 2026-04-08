Ελλάδας - Γεωργία: Οι πολιτιστικές συμπράξεις που θα γίνουν ανάμεσα στις δύο χώρες
Συμφωνήθηκαν κατά τη συνάντηση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη με την Γεωργιανή ομόλογό της Tinatin Rukhadze στην Αθήνα
Στη διοργάνωση σειράς κοινών δράσεων σε διάφορους πολιτιστικούς τομείς συμφώνησαν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η Γεωργιανή ομόλογός της Tinatin Rukhadze κατά τη συνάντηση που είχαν στο Μουσείο της Ακρόπολης, με την πρώτη να υπογραμμίζει πως «οι πολιτιστικές σχέσεις της Ελλάδας με τη Γεωργία έχουν βαθιές ιστορικές ρίζες και σημαντικές προοπτικές για το μέλλον».
Ανάμεσα στις κοινές πολιτιστικές δράσεις που προγραμματίζονται συγκαταλέγονται η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών, του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ) με το Ινστιτούτο Κλασικών, Βυζαντινών και Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών του Κρατικού Πανεπιστημίου Τιφλίδας αλλά και η πραγματοποίηση, στην Αθήνα, κοινής έκθεσης βυζαντινών χειρογράφων, προερχόμενων από τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και το Εθνικό Κέντρο Χειρογράφων της Γεωργίας.
Οι δύο Υπουργοί αναφέρθηκαν επίσης στην ανάπτυξη της αρχαιολογικής συνεργασίας μεταξύ των Εθνικών Αρχαιολογικών Μουσείων των δύο χωρών, καθώς και στη στήριξη ανασκαφών που αφορούν το κοινό ιστορικό παρελθόν, μέσω των Υπουργείων Πολιτισμού και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων των δύο χωρών. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στις ανασκαφές που διενεργεί ο καθηγητής Vakhtang Litcheli για τον εντοπισμό της αρχαίας ελληνικής αποικίας Φάσις, στο σημερινό Πότι, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.
Στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε τη σημασία της αμφίδρομης μετάφρασης λογοτεχνικών έργων, αξιοποιώντας το πρόγραμμα GreekLit του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού για την προώθηση της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό.
Από την πλευρά της, η κ. Rukhadze πρότεινε την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της μουσικής, του θεάτρου και του κινηματογράφου.
Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν ακόμη να ενδυναμώσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της UNESCO και του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως στον τομέα των Πολιτιστικών Διαδρομών, στις οποίες συμμετέχουν από κοινού σε πέντε διαδρομές. Στο πλαίσιο της διαδρομής του κρασιού Iter Vitis, συζητήθηκε η προοπτική συνεργασίας μεταξύ του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μουσείου της Γεωργίας. Η Λίνα Μενδώνη σημείωσε ότι σύντομα θα αποσταλεί πρόσκληση στον Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Μουσείου, επιφανή αρχαιολόγο David Lordkipanidze, να επισκεφθεί την Ελλάδα.
Η Υπουργός Πολιτισμού της Γεωργίας προσκάλεσε με τη σειρά της τη Λίνα Μενδώνη να πραγματοποιήσει προσεχώς επίσημη επίσκεψη στη Γεωργία, με στόχο την υπογραφή διμερούς μνημονίου συνεργασίας στον τομέα του πολιτισμού, το οποίο θα καλύπτει όλα τα προαναφερθέντα πεδία.
