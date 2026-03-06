Όταν ο Alice Cooper και η Bonnie Tyler τραγούδησαν στο Ηρώδειο για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Το ντοκιμαντέρ της μεγάλης συναυλίας του Desmond Child θα κάνει πρεμιέρα στις 13 Μαρτίου στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Ηρωδείου κατά τη διάρκεια της μεγάλης συναυλία του με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς εκστρατείας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, στην οποία συμμετείχαν διάσημοι ξένοι καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων ο Alice Cooper, Bonnie Tyler και η Rita Wilson.

Ο οικοδεσπότης της βραδιάς Desmond Child

Όλη η διαδρομή, από τη σύλληψη της ιδέας της ξεχωριστής αυτής συναυλίας μέχρι την επιτυχημένη πραγματοποίησή της έχει καταγραφεί στο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Desmond Child Rocks the Parthenon – The Live Concert Documentary» το οποίο θα προβληθεί στις 13 Μαρτίου, στο «Ολύμπιον», στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης παρουσία του ίδιου του Desmond Child ο οποίος θα βρίσκεται από την Κυριακή στην Ελλάδα.



Με έμπνευση από την αληθινή και διαχρονική αγάπη του για την Ελλάδα, ο Desmond Child οραματίστηκε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία, για την στήριξη του διεθνούς αιτήματος για τον επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα. Το όραμά του μοιράστηκε με τον στενό του φίλο και συνεργάτη, τον Έλληνα συνθέτη και επιτυχημένο παραγωγό Φοίβο. Οι δύο δημιουργοί ενώθηκαν από την κοινή τους πεποίθηση ότι η μουσική αποτελεί παγκόσμια γλώσσα, ικανή να γεφυρώνει πολιτισμούς και να ενώνει λαούς. Ο Φοίβος αγκάλιασε αμέσως την ιδέα και συνέβαλε καθοριστικά στη διοργάνωση της διεθνούς αυτής εκδήλωσης.

Ο Desmond Child με την Bonnie Tyler Κλείσιμο



Ο Desmond Child, δημιουργός με περισσότερες από 500 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ παγκοσμίως καθώς και δισεκατομμύρια streams και προβολές, ανεβαίνει στη σκηνή παρουσιάζοντας ένα εκρηκτικό medley παγκόσμιων επιτυχιών που έγραψε για τον Ricky Martin, όπως τα «Livin' La Vida Loca», «The Cup of Life», «Shake Your Bon Bon» και «She Bangs».

O Alice Cooper με τον Desmond Child στο Ηρώδειο Η βραδιά συνεχίζεται με τραγούδια από τις θρυλικές συνεργασίες του, μεταξύ άλλων τα «Livin' on a Prayer» και «You Give Love a Bad Name» των Bon Jovi, καθώς και τα «Dude (Looks Like a Lady)», «Angel» και «Crazy» των Aerosmith.



«Ο Παρθενώνας είναι μια προσευχή τυλιγμένη σε μάρμαρο. Αυτή η προσευχή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι να επιστραφούν όλα τα κομμάτια στη γενέτειρά τους... σε αυτόν τον τόπο» δήλωνε με νόημα ο διάσημος Αμερικανός συνθέτης και παραγωγός Desmond Child , τον Ιούνιο του 2022, από τη σκηνή τουκατά τη διάρκεια της μεγάληςτου με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς εκστρατείας για την, στην οποία συμμετείχαν διάσημοι ξένοι καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων οκαι ηΌλη η διαδρομή, από τη σύλληψη της ιδέας της ξεχωριστής αυτής συναυλίας μέχρι την επιτυχημένη πραγματοποίησή της έχει καταγραφεί στο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Desmond Child Rocks the Parthenon – The Live Concert Documentary» το οποίο θα προβληθεί στις 13 Μαρτίου, στο «Ολύμπιον», στο πλαίσιο τουπαρουσία του ίδιου του Desmond Child ο οποίος θα βρίσκεται από την Κυριακή στην Ελλάδα.Με έμπνευση από την αληθινή και διαχρονική αγάπη του για την Ελλάδα, ο Desmond Child οραματίστηκε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία, για την στήριξη του διεθνούς αιτήματος για τον επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα. Το όραμά του μοιράστηκε με τον στενό του φίλο και συνεργάτη, τον Έλληνα συνθέτη και επιτυχημένο παραγωγό Φοίβο. Οι δύο δημιουργοί ενώθηκαν από την κοινή τους πεποίθηση ότι η μουσική αποτελεί παγκόσμια γλώσσα, ικανή να γεφυρώνει πολιτισμούς και να ενώνει λαούς. Ο Φοίβος αγκάλιασε αμέσως την ιδέα και συνέβαλε καθοριστικά στη διοργάνωση της διεθνούς αυτής εκδήλωσης.Η sold-out συναυλία συγκέντρωσε στη σκηνή σπουδαία ονόματα της διεθνούς και ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως οι Alice Cooper, Bonnie Tyler, Rita Wilson, Σάκης Ρουβάς, Kip Winger, Γιώργος Λεμπέσης και The Rasmus, καθώς και τους Tabitha Fair, Chris Willis, Justin Benlolo, Andreas Carlsson, Leo Dante και Sheryl Cooper.Ο Desmond Child, δημιουργός με περισσότερες από 500 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ παγκοσμίως καθώς και δισεκατομμύρια streams και προβολές, ανεβαίνει στη σκηνή παρουσιάζοντας ένα εκρηκτικό medley παγκόσμιων επιτυχιών που έγραψε για τον Ricky Martin, όπως τα «Livin' La Vida Loca», «The Cup of Life», «Shake Your Bon Bon» και «She Bangs».Η βραδιά συνεχίζεται με τραγούδια από τις θρυλικές συνεργασίες του, μεταξύ άλλων τα «Livin' on a Prayer» και «You Give Love a Bad Name» των Bon Jovi, καθώς και τα «Dude (Looks Like a Lady)», «Angel» και «Crazy» των Aerosmith.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη εμβληματικές επιτυχίες όπως το «I Was Made for Lovin' You» των Kiss, το «I Hate Myself for Lovin' You» της Joan Jett, τα «Poison» και «Bed of Nails» του Alice Cooper, το «Waking Up in Vegas» της Katy Perry, καθώς και νεότερες παγκόσμιες επιτυχίες του Child, όπως το «Beautiful Now» του Zedd, το «Jezebel» των The Rasmus και ο πολυπλατινένιος ύμνος «Kings & Queens» της Ava Max.