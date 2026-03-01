ΥΠΠΟ: Αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας στους Φιλίππους 2025

Η ανασκαφική έρευνα ξεκίνησε με την ολοκλήρωση της ανασκαφής στη στοά που βρίσκεται στη νησίδα 7, νότια του νότιου decumanus – κύριου οδικού άξονα της πόλης