Μπράιαν Άνταμς: Η Αθήνα ανάμεσα στους σταθμούς της περιοδείας του
Πότε θα πραγματοποιηθεί η συναυλία του στην Ελλάδα και πότε ξεκινά η προπώληση των εισιτηρίων

Τρία χρόνια μετά την τελευταία του επίσκεψη στην Ελλάδα ο Μπράιαν Ανταμς προγραμματίζει να επιστρέψει στην Αθήνα για συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου του 2026, Telekom Center Athens (πρώην ΟΑΚΑ).
Καλλιτέχνης με διεθνή επιτυχία, υψηλές πωλήσεις και μεγάλες επιτυχίες η Μπράιαν Άνταμς έχει αποσπάσει πλήθος διακρίσεων μεταξύ των οποίων ένα Βραβείο Grammy, πολλά American Music Awards, τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ και πέντε για Χρυσή Σφαίρα, ενώ το πιο πρόσφατο album του με τίτλο «Roll With The Punches», είναι υποψήφιο για Βραβείο JUNO 2026 στην κατηγορία Rock Album of the Year.

Πέρα από τα 16 στούντιο άλμπουμ του, στο πλούσιο ρεπερτόριο του περιλαμβάνονται και τραγούδια  για τις ταινίες Spirit: Stallion of the Cimarron και Pretty Woman: The Musical.

Το 2024 ο Adams ίδρυσε τη δική του δισκογραφική εταιρεία Βad Records και πλέον δημιουργεί και κυκλοφορεί τα άλμπουμ του ως ανεξάρτητος καλλιτέχνης. Έκτοτε, έχει παρουσιάσει δύο box sets, το καθένα με τρία άλμπουμ, από τις ζωντανές εμφανίσεις του στο Royal Albert Hall, συνολικά έξι άλμπουμ μέσα σε μόλις δύο χρόνια.

Τον Αύγουστο του 2024, κυκλοφόρησε το «Roll With The Punches», το πρώτο του ολοκληρωμένο στούντιο άλμπουμ μετά το «So Happy It Hurts» (2021). Τα νέα τραγούδια βρίσκουν ήδη τη θέση τους στο πρόγραμμα της συναυλίας δίπλα σε διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «Summer of ’69», «Heaven», «Run to You» και «(Everything I Do) I Do It For You».
Η περιοδεία του με τίτλο «Roll With The Punches» ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 και αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, με τελευταία στάση την Αθήνα. 

Η προπώληση των εισιτηρίων για την αθηναϊκή συναυλία του θα ξεκινήσει στις 6 Μαρτίου ΕΔΩ 
