«Στάχτες και Όνειρα» Ένα μυθιστόρημα για τη Μικρασιατική Καταστροφή και την προσφυγιά

Το ιστορικό μυθιστόρημα «Στάχτες και Όνειρα» του Ιωάννη Δαλέζιου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελκυστής, αφορά ένα μυθιστόρημα για τη μνήμη, τη θυσία και τη δύναμη του ανθρώπου. Ακολουθεί ένα παιδί μέσα από τη φωτιά της Σμύρνης έως την Αμερική, αναζητώντας την αλήθεια και τη δικαίωση.Το «Στάχτες και Όνειρα» δεν είναι απλώς ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Είναι μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία ενηλικίωσης μέσα από τη φωτιά της Ιστορίας. Μια αφήγηση για τη δύναμη της μνήμης, το τραύμα της προσφυγιάς, αλλά και για την ελπίδα που επιμένει να επιβιώνει μέσα στις στάχτες.Στο επίκεντρο, η θυσία των γονιών. Ο Μανώλης και η Ελένη, που θυσιάστηκαν για να ζήσει το παιδί τους. Και η Ελίζα, η νοσοκόμα που έκανε τα πάντα για να το σώσει. Δύο γυναίκες και ένας άντρας, οι όψεις της ίδιας αγάπης.Βρισκόμαστε στη Σμύρνη, 1922. Η πόλη καίγεται. Ο κόσμος τρέχει πανικόβλητος ανάμεσα σε φλόγες και κραυγές. Ο δωδεκάχρονος Αλέξανδρος χάνει μέσα σε λίγες ώρες τα πάντα. Tην οικογένειά του, το σπίτι του, την πατρίδα του, την ίδια του την ταυτότητα.Ένας Τούρκος φίλος του πατέρα του, ο Μεχμέτ, και μια μυστηριώδης Ελληνοαμερικανίδα νοσοκόμα, η Ελίζα, τον σώζουν από βέβαιο θάνατο. Όμως η επιβίωση έχει βαρύ τίμημα.Ο Αλέξανδρος οδηγείται στο λοιμοκαθαρτήριο του Αργοσαρωνικού, έναν τόπο όπου οι πρόσφυγες δεν έχαναν μόνο τις περιουσίες τους, αλλά συχνά και το όνομά τους, την αξιοπρέπειά τους, ακόμα και τα παιδιά τους, αναγκασμένοι να τα δηλώσουν ορφανά για να τα σώσουν. Εκεί, η Ελίζα καλείται να πάρει μιααπόφαση που θα σημαδέψει για πάντα τη ζωή του μικρού. Να σβήσει το παρελθόν του για να του χαρίσει μέλλον.Από το λοιμοκαθαρτήριο, η διαδρομή συνεχίζεται στο Ellis Island, την πύλη εισόδου στην Αμερική, έναν τόπο ελπίδας αλλά και αποκλεισμού. Εκεί, ο Αλέξανδρος μεγαλώνει, γίνεται γιατρός και εξελίσσεται ως ανθρώπινη ύπαρξη. Όμως οι μνήμες δεν σβήνουν. Κι ένα μυστικό από το παρελθόν, μια προδοσία που στοίχισε τη ζωή της οικογένειάς του, τον αναγκάζει να ξαναγυρίσει στις στάχτες της Σμύρνης για να αναζητήσει την αλήθεια.Το βιβλίο φωτίζει μια ελάχιστα γνωστή πτυχή της προσφυγικής εμπειρίας. Τα λοιμοκαθαρτήρια. Τόποι όπου η επιβίωση δεν ήταν μόνο υπόθεση αντοχής, αλλά και υπόθεση ταπείνωσης. Και πάνω απ' όλα, μια ιστορία που μας θυμίζει πως η Ιστορία δεν είναι μόνο γεγονότα και ημερομηνίες. Είναι άνθρωποι. Με σάρκα και οστά. Με όνειρα που δεν πρόλαβαν να πραγματοποιηθούν. Με μνήμες που δεν έσβησαν ούτε με ασβέστη, ούτε με φωτιά.Το Στάχτες και Όνειρα είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα για την απώλεια, τον ξεριζωμό και την αναζήτηση της ταυτότητας, εμπνευσμένο από τη Μικρασιατική Καταστροφή και τη γενοκτονία των Ελλήνων συμπατριωτών μας της Ανατολής. Με φόντο τη βία της Ιστορίας και την ελπίδα που γεννά η αγάπη, παρακολουθούμε την πορεία ενός παιδιού που ενηλικιώνεται μέσα από τις στάχτες, αναζητώντας όχι μόνο τις ρίζες του, αλλά και τη θέση του στον κόσμο.«Το βιβλίο αυτό γράφτηκε από μια εσωτερική ανάγκη. Από την ανάγκη να φωνάξω όταν άκουσα τη λέξη "συνωστισμός" και ένιωσα ντροπή. Και από την ανάγκη να φωτίσω μια εποχή που μας διαμόρφωσε.*Καθώς έγραφα, σταματούσα πολλές φορές. Όχι γιατί δεν άντεχα εγώ, αλλά γιατί ένιωθα πως δεν είχα το δικαίωμα να γράψω ελαφρά για ανθρώπους που πέρασαν μέσα από την κόλαση. Ήθελα μόνο να σταθώ με σεβασμό απέναντί τους.Αν υπάρχει ένα πράγμα που θα ήθελα να κρατήσει ο αναγνώστης, είναι αυτό: οι στάχτες δεν είναι ποτέ μόνο τέλος. Είναι και η αρχή για κάτι καινούργιο.»