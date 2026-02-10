Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης μεταμορφώνεται και ζητάει τη γνώμη των παιδιών και των εφήβων

«Το Μουσείο Θέλω να Είναι…» 13ος Διεθνής Διαγωνισμός Ζωγραφικής





Πώς θέλεις να είναι το Μουσείο;



To Moυσείο Κυκλαδικής Τέχνης μεταμορφώνεται και ζητάει τη γνώμη των παιδιών και των εφήβων!



Με τίτλο «Το Μουσείο Θέλω να Είναι…», ο 13ος Διεθνής Διαγωνισμός Ζωγραφικής προσκαλεί φέτος παιδιά και εφήβους ηλικίας 4 έως 18 ετών να φανταστούν το μουσείο του αύριο. Ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του, μια «Μεταμόρφωση» που θα ανανεώσει τη φυσική του παρουσία αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του, το μουσείο ανοίγει διάλογο με παιδιά και εφήβους, δίνοντας χώρο στη φαντασία, στη δημιουργικότητα και για πρώτη φορά, στη φωνή τους!







Είσαι 4 έως 18 ετών; Θέλουμε τη γνώμη σου!



Τι θα ήθελες να είναι ένα μουσείο;







Σε ποιους θα ήθελες να απευθύνεται;



Πώς θα ήθελες να νιώθεις όταν βρίσκεσαι μέσα σε αυτό;



Κλείσιμο



Σκέψου και στείλε μας τη ζωγραφιά σου μέχρι τις 20 Μαΐου! Για πρώτη φορά επίσης, μπορείς προαιρετικά να μας στείλεις και σύντομο ηχητικό μήνυμα απαντώντας στην ερώτηση: «Τί θέλεις να είναι το Μουσείο;». Με τη φωνή σου αλλά και τις φωνές των άλλων παιδιών, δημιουργούμε φέτος τη μεγαλύτερη ηχητική βιβλιοθήκη παιδικών και εφηβικών ιδεών για ένα μουσείο!



Ο Διεθνής Διαγωνισμός Ζωγραφικής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης ξεκίνησε το 2013, με στόχο να φέρει τα παιδιά σε επαφή με το μουσείο και να ενισχύσει τη φαντασία και τη δημιουργική τους έκφραση. Έχει διεθνή χαρακτήρα, με συμμετοχές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και υποστηρίζεται από ελληνικές πρεσβείες, προξενεία και σχολεία του εξωτερικού. Απευθύνεται σε παιδιά 4 έως 15 ετών και σε μαθητές Ειδικών Σχολείων ενώ φέτος διευρύνεται για πρώτη φορά και σε μαθητές Λυκείου έως 18 ετών, ενισχύοντας τη συμμετοχή των εφήβων.



Τα παιδιά και οι έφηβοι συμμετέχουν ατομικά ή μέσω σχολείων, ενώ τα έργα αξιολογούνται από Κριτική Επιτροπή καταξιωμένων εκπροσώπων της τέχνης και του πολιτισμού. Φέτος, η Κριτική Επιτροπή θα είναι οι:



Δημήτρης Δασκαλόπουλος – Συλλέκτης Σύγχρονης Τέχνης & Ιδρυτής Πολιτιστικού Οργανισμού ΝΕΟΝ



Μαρία Καβογιάννη – Ηθοποιός



Στέλιος Κόης – Αρχιτέκτονας



Σάντρα Μαρινοπούλου – Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης



Γεωργία Σαγρή – Καλλιτέχνης & Καθηγήτρια ΑΣΚΤ



Στείλε τη ζωγραφιά σου και προαιρετικά ένα σύντομο ηχητικό μήνυμα και φτιάξε μαζί μας το μουσείο του μέλλοντος!Με τίτλο «Το Μουσείο Θέλω να Είναι…», οπροσκαλεί φέτος παιδιά και εφήβους ηλικίαςνα φανταστούν το μουσείο του αύριο. Ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του, μιαπου θα ανανεώσει τη φυσική του παρουσία αλλά και τον τρόπο λειτουργίας του, το μουσείο ανοίγει διάλογο με παιδιά και εφήβους, δίνοντας χώρο στη φαντασία, στη δημιουργικότητα και για πρώτη φορά, στη φωνή τους!Κάθε παιδί έχει μια πολύτιμη ιδέα για το τι μπορεί να είναι ένα μουσείο!Είσαι 4 έως 18 ετών; Θέλουμε τη γνώμη σου!Τι θα ήθελες να είναι ένα μουσείο;Πώς το οραματίζεσαι;Σε ποιους θα ήθελες να απευθύνεται;Πώς θα ήθελες να νιώθεις όταν βρίσκεσαι μέσα σε αυτό;Είναι χώρος Συμμετοχής; Έμπνευσης; Ψυχαγωγίας; Iστοριών; Eμπειριών;Σκέψου και στείλε μας τη ζωγραφιά σου! Για πρώτη φορά επίσης, μπορείς προαιρετικά να μας στείλεις και σύντομο ηχητικό μήνυμα απαντώντας στην ερώτηση:. Με τη φωνή σου αλλά και τις φωνές των άλλων παιδιών, δημιουργούμε φέτος τηξεκίνησε το 2013, με στόχο να φέρει τα παιδιά σε επαφή με το μουσείο και να ενισχύσει τη φαντασία και τη δημιουργική τους έκφραση. Έχει διεθνή χαρακτήρα, με συμμετοχές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και υποστηρίζεται από ελληνικές πρεσβείες, προξενεία και σχολεία του εξωτερικού. Απευθύνεται σε παιδιά 4 έως 15 ετών και σε μαθητές Ειδικών Σχολείων, ενισχύοντας τη συμμετοχή των εφήβων.Τα παιδιά και οι έφηβοι συμμετέχουν ατομικά ή μέσω σχολείων, ενώ τα έργα αξιολογούνται από Κριτική Επιτροπή καταξιωμένων εκπροσώπων της τέχνης και του πολιτισμού. Φέτος, η Κριτική Επιτροπή θα είναι οι:

Για πρώτη φορά επίσης, δημιουργείται η Youth Committee, τετραμελής επιτροπή εφήβων από παλαιότερους νικητές που θα συμμετέχουν ενεργά στο τελικό στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των έργων.



Τα έργα των παιδιών θα παρουσιαστούν σε μια ψηφιακή έκθεση στο πλαίσιο του 4ου Cycladic Kids Festival τον Σεπτέμβριο, ενώ οι θεματικές των βραβευμένων έργων θα αποτελέσουν τον πυρήνα των θεματικών δράσεων του Φεστιβάλ που θα επιλεχθούν! Με αυτό τον τρόπο, οι ιδέες και η φαντασία των παιδιών θα μετασχηματιστούν σε εργαστήρια και καλλιτεχνικά δρώμενα!



Δες τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό για σένα ή για την τάξη σου εδώ: kidscontest.cycladic.gr



Φέτος, οι σχολικές ή ατομικές συμμετοχές μπορούν να σταλούν είτε ταχυδρομικά είτε ψηφιακά. Για τις ταχυδρομικές συμμετοχές, η διεύθυνση του Μουσείου είναι:



Βασ. Σοφίας & Ηροδότου 1, 10674 Αθήνα.



Οι συμμετοχές γίνονται δεκτές μέχρι 20 Μαΐου 2026, ενώ η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 12 Ιουνίου 2026.

Στείλε τώρα τη ζωγραφιά σου και προαιρετικά ένα σύντομο ηχητικό μήνυμα! Φτιάξε μαζί μας το μουσείο του αύριο!