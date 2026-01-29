Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα ρίξει αυλαία με τη μετάδοση της τελετής των Όσκαρ
Και την προβολή του υποψήφιου ντοκιμαντέρ «Ο κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν»
«Ο κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν», είναι το υποψήφιο για βραβείο Όσκαρ ντοκιμαντέρ, το οποίο θα προβληθεί στο 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (5-15 Μαρτίου 2026), την τελευταία μέρα διεξαγωγής του. Μάλιστα, μετά τη λήξη του Φεστιβάλ, θα ακολουθήσει η ζωντανή, ολονύχτια μετάδοση της 98ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ
Το ντοκιμαντέρ «Ο κ. Κανένας εναντίον του Πούτιν» του Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν σε συν-σκηνοθεσία Πάβελ «Πάσα» Ταλάνκιν, είχε προβληθεί σε ειδική προβολή στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Η ταινία παρακολουθεί τον Πάβελ «Πάσα», δάσκαλο και διοργανωτή εκδηλώσεων σε ένα μικρό δημοτικό σχολείο μιας ρωσικής πόλης με πληθυσμό 10.000 κατοίκων. Αγαπητός μέντορας, γνωστός την αντισυμβατική του στάση ο Πάσα αναλαμβάνει, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έναν νέο, πιο επικίνδυνο ρόλο: να αποκαλύψει τις καταστροφικές συνέπειες της στρατιωτικοποίησης που παρεισφύει ακόμη και στα σχολεία.
Η αποστολή του τίθεται υπό αμφισβήτηση όταν μαθαίνει ότι οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν τη διοργάνωση καθημερινών εκδηλώσεων κρατικής προπαγάνδας. Προσπαθώντας να διαχειριστεί την ενοχή και την ανημποριά του, αποφασίζει να καταγράψει πώς ο πόλεμος αλλάζει το σχολείο του. Ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Μπόρενσταϊν βρέθηκε στο Φεστιβάλ τον Μάρτιο του 2025 και είπε, μεταξύ άλλων, πως προτεραιότητά του ήταν η ασφάλεια του Πάσα και πως η παραγωγός του ντοκιμαντέρ βρισκόταν συνέχεια σε επαφή με μεγάλα μέσα ενημέρωσης που έχουν εμπειρία στην προστασία ανθρώπων σε κίνδυνο. Επίσης, ανέφερε ότι ήταν συγκινητική η συσπείρωση της κοινότητας της πόλης, η οποία στήριξε τον δάσκαλο.
Φέτος, θα αποτελέσει την ταινία λήξης της διοργάνωσης. Αμέσως μετά, θα ξεκινήσει στα δύο καφέ και το φουαγιέ του Ολύμπιον, ένα οσκαρικό πάρτι, με dj set εμπνευσμένο από κινηματογραφικά σάουντρακ, props για τις φωτογραφίες των παρευρισκόμενων, θεματικό κοκτέιλ, μπίρες και ουίσκι. Το πάρτι θα συνεχιστεί μέσα στην αίθουσα, με την τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ σε απευθείας μετάδοση από το Λος Άντζελες, την Κυριακή 15 Μαρτίου (ξημερώματα Δευτέρας 16/3).
Άλλωστε, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ παγκοσμίως, έχει αναγνωριστεί από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ως Oscars Eligible Festival, γεγονός που επιτρέπει στη βραβευμένη ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος του Φεστιβάλ να συμμετέχει στη διαδικασία προεπιλογής για το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.
Η COSMOTE TV και φέτος έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης του θεσμού στην Ελλάδα και είναι το μοναδικό ελληνικό τηλεοπτικό δίκτυο που θα βρίσκεται στο κόκκινο χαλί της μεγάλης κινηματογραφικής βραδιάς.
