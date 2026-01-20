Με τους γερανούς στο λιμάνι σε «πρώτο πλάνο» η αφίσα του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Πρώτη γεύση από τα ντοκιμαντέρ

Λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποκτά νέα πνοή μέσα από το έργο του Αλέξανδρου Ψυχούλη, ο οποίος θα «ντύσει» φέτος το , που θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 15 Μαρτίου 2026.



«Μεγάλωσα μπροστά στο λιμάνι του Βόλου, κοιτώντας από το μπαλκόνι μου τους γιγάντιους γερανούς, που αργότερα συνάντησα και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Μεγάλωσα περιμένοντας τη στιγμή που οι δαγκάνες των γερανών έβγαιναν από τα αμπάρια των πλοίων, ανασύροντας κι αποκαλύπτοντας ένα μέρος από τα σωθικά τους, όπως τα ντοκιμαντέρ ανασύρουν από τη ζωή ένα κομμάτι της, που για λίγο θα αιωρηθεί πάνω από τα μάτια των θεατών», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δημιουργός της φετινής αφίσας του Φεστιβάλ.











Λίγα λόγια για τον Αλέξανδρο Ψυχούλη

Ο ψηφιακής πραγματικότητας αποτελεί και σήμερα κεντρικό άξονα της δουλειάς του, η οποία αποτελείται από εγκαταστάσεις στο χώρο, animation και ζωγραφική. Το 1997 τού απονέμεται το βραβείο Benesse για το έργο του Black Box, με το οποίο συμμετέχει στην 47η Biennale της Βενετίας. Ένα από τα πρώτα διαδραστικά ψηφιακά έργα σε παγκόσμιο επίπεδο που θέτει ζητήματα γλώσσας και επικοινωνίας. Έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων: Καταλογισμός, a.antonopoulou.art, Αθηνα (2024), Μια καλλιεργήσιμη έκσταση, a.antonopoulou.art, Αθήνα (2017), Alien Species, Διάτοπος, Λευκωσία (2011), Το δωμάτιο, a.antonopoulou.art, Αθήνα (2009), Θηλαστικά, Ζήνα Αθανασιάδου, Θεσσαλονίκη (2005), Body Milk, a.antonopoulou.art, Αθήνα (2003), Μίλα για τη ζωή σου σε υλικά χωρίς μνήμη, Lionheart, Βοστώνη (1999), Do you Want?, Cartwright Hall Art Gallery, Μπράντφορντ, Αγγλία (1998), Πουθενά δεν είναι αρκετά μακριά για να γλιτώσεις από τις εικόνες και τον πόνο που σου προκάλεσαν, Deitch Projects, Νέα Υόρκη (1998). Σήμερα είναι Καθηγητής Τέχνης και Τεχνολογίας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεταβιομηχανικός Σχεδιασμός». Έργα του βρίσκονται στις μόνιμες συλλογές του ΕΜΣΤ, της Εθνικής Πινακοθήκης Ελλάδος, της Tate Gallery, του Guggenheim Museum, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Σικάγο και αλλού.



Πρώτοι τίτλοι

Κλείσιμο πέντε ντοκιμαντέρ που αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές για προσωπικότητες, όπως η Κιμ Νόβακ, ο Ρόμπερτ Ουίλσον, η Μαριάν Φέιθφουλ, ο Ουίλιαμ Σ. Μπάροουζ, η Πάτι Σμιθ, ο Φρανκ Ζάπα και ο Ίρβιν Oυέλς.



Οι σκηνοθέτες Ίεν Φορσάιθ και Τζέιν Πόλαρντ παρουσιάζουν ένα τρυφερό πορτρέτο της



To Kim Novak’s Vertigo του Αλεξάντρ Ο. Φιλίπ αποκαλύπτει πτυχές της Κιμ Νόβακ, της μεγάλης σταρ του Χόλιγουντ που σφράγισε την ιστορία του σινεμά μέσα από τον εμβληματικό της ρόλο στο αριστούργημα του Άλφρεντ Χίτσκοκ Ο δεσμώτης του ιλίγγου. Στην ταινία η Κιμ Νόβακ ανοίγει το σπίτι της στον σκηνοθέτη και στους θεατές και μοιράζεται έργα, εμβληματικά κοστούμια από ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε, αλλά και αναμνήσεις από τη συνεργασία της με τον Χίτσκοκ. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει την πορεία της διάσημης Αμερικανίδας ηθοποιού, η οποία εγκατέλειψε το σινεμά, αφιερώθηκε στη ζωγραφική, αλλά θα είναι πάντα η απόλυτη σταρ του Vertigo.



Συγγραφέας του Trainspotting, του μυθιστορήματος που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή, ο Ίρβιν Ουέλς παραμένει μια ριζοσπαστική φωνή που δεν παύει να πειραματίζεται. Περιοδεύοντας στον Καναδά για την προώθηση του νέου του βιβλίου, θα διερευνήσει για μία ακόμα φορά τα όρια της συνείδησης, δοκιμάζοντας DMT σε ένα ειδικό θεραπευτικό κέντρο. Ό,τι ακολουθεί είναι ένα ψυχεδελικό, καλειδοσκοπικό τριπ που βάζει τον θεατή στο μυαλό ενός αδάμαστου δημιουργού. Λοξή προσωπογραφία ενός εμβληματικού συγγραφέα, αλλά και συλλογικό πορτρέτο της βρετανικής κοινωνίας και των διακυβευμάτων της επί τέσσερις και πλέον δεκαετίες, το Reality is Not Enough, η νέα ταινία του Πολ Σουνγκ, είναι ταυτόχρονα μια καταβύθιση στους μηχανισμούς της καλλιτεχνικής πράξης και ένα ισχυρό κάλεσμα για πολιτική επαγρύπνηση και μαχητικότητα. Το πορτρέτο του Ουέλς συμπληρώνουν αναγνώσεις αποσπασμάτων των έργων του από φανατικούς αναγνώστες του, μεταξύ άλλων από τον Νικ Κέιβ και τον Λίαμ Νίσον.



Το ντοκιμαντέρ του Χάουαρντ Μπρούκνερ Robert Wilson and the Civil Wars, το οποίο γυρίστηκε το 1984, θα προβληθεί στο Φεστιβάλ σε αποκατεστημένη κόπια. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τον θεατρικό σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ουίλσον, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, στην προσπάθειά του να δημιουργήσει μια επική όπερα διάρκειας 12 ωρών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984. Ο Μπρούκνερ, στενός φίλος του Ουίλσον, κατέγραψε με την κάμερά του την ιλιγγιώδη αυτή διαδικασία, καθώς έπαιρνε σάρκα και οστά μέσα από τη ματιά ενός πραγματικά σπουδαίου δημιουργού. Η ταινία παρέμεινε για πολύ καιρό άγνωστη, καθώς μέρος του υλικού της χάθηκε στη διάρκεια του τυφώνα Σάντι, το 2012. Επί 12 χρόνια, ο ανιψιός του σκηνοθέτη, Άαρον Μπρούκνερ, εργαζόταν στην αποκατάσταση της κόπιας, σε μια προσπάθεια να διασωθεί το πολύτιμο αυτό ντοκουμέντο για τη δημιουργική διαδικασία του Ουίλσον.



Στο Φεστιβάλ θα προβληθεί ακόμη μία ταινία από το σπάνιο αρχείο του Χάουαρντ Μπρούκνερ, το Nova ’78, το οποίο γυρίστηκε το 1978, αποκαταστάθηκε από τον ανιψιό του σκηνοθέτη και παρουσιάζεται με υλικό, μεγάλο μέρος του οποίου δεν είχε ξαναδεί μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας. Το ντοκιμαντέρ μάς μεταφέρει στο θρυλικό «Συνέδριο Νόβα 1978» (Nova Convention), ένα τριήμερο καλλιτεχνικό γεγονός που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 1978, ως φόρος τιμής στον Ουίλιαμ Σ. Μπάροουζ, με τη συμμετοχή θρυλικών μορφών της τέχνης, όπως της Πάτι Σμιθ, του Φρανκ Ζάπα, του Άλεν Γκίνσμπεργκ και του Φίλιπ Γκλας.