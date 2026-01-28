Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Μανώλης Μητσιάς: Τραγουδά στίχους του Νίκου Γκάτσου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Ο σπουδαίος ποιητής υπήρξε πατρική φιγούρα για τον ερμηνευτή
Στην πιο σημαντική και επιδραστική μορφή της καλλιτεχνικής του διαδρομής, στον σπουδαίο ποιητή Νίκο Γκάτσο, αφιερώνει ο Μανώλης Μητσιάς τις δύο συναυλίες που θα δώσει την Πέμπτη 5 και το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Η σχέση του Μανώλη Μητσιά με τον Νίκο Γκάτσο ήταν πατρική. Όταν είχε απορίες για κάτι, ρωτούσε «κύριε Γκάτσο, τι να κάνω;», κι εκείνος απαντούσε πάντα «μονάχος σου θα το βρεις» ή «εσύ ξέρεις».
Ο Μανώλης Μητσιάς ευτύχησε να ερμηνεύσει σε πρώτη εκτέλεση σχεδόν 100 τραγούδια με στίχους που ο Νίκος Γκάτσος έγραψε ειδικά για τη φωνή του. Έτσι βρέθηκε να συχνάζει στα μυθικά στέκια του ποιητή, αλλά και του Μάνου Χατζιδάκι, όπου γνώρισε κι άλλους σπουδαίους της τέχνης, οι οποίοι τον διαμόρφωσαν ερμηνευτικά και ως προσωπικότητα.
Στο πρώτο μέρος των συναυλιών, ο Μανώλης Μητσιάς θα παρουσιάσει για πρώτη φορά όλα τα τραγούδια του δίσκου «Θαλασσινά φεγγάρια», σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη, ενώ στο δεύτερο μέρος θα ερμηνεύσει τραγούδια από την πλούσια συνεργασία του με τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι.
