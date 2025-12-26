Γλυπτά του Παρθενώνα: Θα συνεχίσουν να εκτίθενται σε άλλο χώρο του Βρετανικού Μουσείου λόγω της ανακαίνισης που ξεκινά το 2026
Επαναπατρισμός αρχαιοτήτων μόνο σε όσες χώρες δέχονται δανεισμό για τρία χρόνια
Τη στιγμή που το Βρετανικό Μουσείο ξεκινά το νέο μοντέλο μακροχρόνιου δανεισμού, μέχρι τρία χρόνια, εκθεμάτων του, μεταξύ των οποίων και αρχαιότητες που προέρχονται από ξένες χώρες και διεκδικούνταν ο επαναπατρισμός τους, ξεκαθαρίζει πως τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα συνεχίσουν να εκτίθενται κανονικά στο Λονδίνο, παρά τη μεγάλη ανακαίνιση, συνολικού προϋπολογισμού 1 δις λιρών, που θα ξεκινήσει μέσα στο 2026.
To μεγάλο έργο της ανακαίνισης αφορά στη δυτική πτέρυγα του μουσείου στην οποία ανήκει και η αίθουσα Duveen, όπου φιλοξενούνται τα βιαίως αποσπασμένα από τον Λόρδο Έλγιν Παρθενώνεια Γλυπτά. Η συγκεκριμένη αίθουσα, μάλιστα, απαιτεί πολλές και εντατικές εργασίες καθώς, κατά το πρόσφατο παρελθόν, είχε παρουσιάσει έντονα προβλήματα υγρασίας τα οποία έθεταν σε κίνδυνο τα αρχαία ελληνικά αριστουργήματα.
Εξ αρχής η διοίκηση του μουσείου είχε ανακοινώσει πως θα παραμείνει εν λειτουργεία κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης και πως κάποια εκθέματα θα χρειαστεί να μεταφερθούν σε άλλους χώρους ενώ κάποια άλλα θα δανειστούν σε διάφορα σημεία του κόσμου στο πλαίσιο της πολιτικής των πολιτιστικών ανταλλαγών.
Απ΄ ότι φαίνεται τα Γλυπτά του Παρθενώνα δεν ανήκουν στην τελευταία κατηγορία καθώς θα είναι ανάμεσα στα εκθέματα που θα μεταφερθούν και θα συνεχίσουν να εκτίθενται στους επισκέπτες, σε διαφορετικό χώρο του μουσείου.
Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, διαμηνύει πως «υπάρχουν αντικείμενα που πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουν να εκτίθενται καθώς οι επισκέπτες έρχονται στο μουσείο προσδοκώντας να τα δουν» και ανάμεσα σε αυτά τα αντικείμενα συγκαταλέγονται και τα Γλυπτά του Παρθενώνα.
Προφανώς, παρά τις εκτεταμένες συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια με σκοπό να βρεθεί μια αμοιβαία επωφελής λύση έτσι ώστε τα Γλυπτά να επαναπατριστούν, η άρνηση της ελληνικής πλευράς να αποδεχτεί έναν δανεισμό, που συνεπάγεται με αναγνώριση της βρετανικής ιδιοκτησίας, οδήγησε στην απόφαση της μεταφοράς σε άλλο χώρο και συνέχισης της έκθεσής τους στο Βρετανικό Μουσείο.
Αντιθέτως άλλα πολύτιμα εκθέματα, όπως τα Μάρμαρα της Αμαραβάτι και το περίφημο διαμάντι Koh-i-Noor, το οποίο κοσμούσε το Στέμμα της Βασίλισσας Ελισάβετ, έχουν ήδη επιστρέψει στην Ινδία, απ΄ όπου προέρχονται, μετά από συμφωνία δανεισμού για τρία χρόνια σε μεγάλο ινδικό μουσείο.
Αντίστοιχες συμφωνίες επιχειρεί να κλείσει ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου και με άλλες χώρες τις οποίες επισκέφθηκε πρόσφατα η προγραμματίζει να επισκεφθεί σύντομα, όπως η Νιγηρία που διεκδικεί τον επαναπατρισμό των Χάλκινων του Μπενίν κ.α.
Παρότι ο Πρόεδρος του Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, δήλωνε, στις αρχές Δεκεμβρίου, αισιόδοξος σχετικά με μια συμφωνία με την Ελλάδα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, παραδεχόμενος ωστόσο πως αποτελούν το πιο δισεπίλυτο θέμα του μουσείου εδώ και δύο αιώνες, τα νέα μηνύματα που καταφθάνουν από το Λονδίνο υποδεικνύουν πως ο δανεισμός με αντάλλαγμα άλλες σημαντικές αρχαιότητες από ελληνικά μουσεία, αποτελεί, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, τη μοναδική πρόταση που αφήνει πλέον ανοιχτή στο τραπέζι η βρετανική πλευρά.
Όλα αυτά, βεβαίως, πιθανόν να επανεξεταστούν στο μέλλον καθώς η ανακαίνιση του Βρετανικού Μουσείου, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της οποίας έχει αναλάβει, μετά από διαγωνισμό, η πολυβραβευμένη Λιβανέζα Lina Ghotmeh, αναμένεται να διαρκέσει δέκα ολόκληρα χρόνια.
