Τζορτζ Όσμπορν: Παραμένω αισιόδοξος για μια συμφωνία με την Ελλάδα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα
Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου υποστήριξε ότι τα Γλυπτά είναι το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα του Μουσείου εδώ και 200 χρόνια - «Αν όλοι αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με ανοιχτό μυαλό, υπάρχει μια ζώνη προσγείωσης»
Αισιόδοξος για την πιθανότητα συμφωνίας με την Ελλάδα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν, προτάσσοντας ότι οι απαιτήσεις της Αθήνας είναι απολύτως κατανοητές.
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Μεγάλης Βρετανίας δήλωσε στους Times ότι τα Γλυπτά είναι το πιο «δυσεπίλυτο πρόβλημα» του Βρετανικού Μουσείου εδώ και 200 χρόνια. Η λύση που αναζητείται θα πρέπει να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές.
«Πάντα έλεγα ότι αυτό είναι το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα του Μουσείου εδώ και 200 χρόνια. Οπότε πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός όταν εμφανίζεσαι και λες ότι θα το λύσεις. Αλλά εξακολουθώ να είμαι αρκετά αισιόδοξος», είπε.
Σύμφωνα με τον Όσμπορν, το ζήτημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ανοιχτό μυαλό, προσθέτοντας ότι εφόσον υπάρξει λύση, μερικά σπουδαία αντικείμενα θα οδηγηθούν στο Βρετανικό Μουσείο.
«Αν όλοι αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με ανοιχτό μυαλό, υπάρχει μια ζώνη προσγείωσης που ικανοποιεί τις απολύτως κατανοητές απαιτήσεις του ελληνικού κράτους και τις δικές μας απαιτήσεις και νόμους. Και αν το πετύχουμε, θα έχουμε μερικά σπουδαία αντικείμενα να έρχονται εδώ», είπε.
Αναφερόμενος στη θητεία του, υποστηρίζει ότι η προεδρία του μουσείου είναι η καλύτερη δουλειά που έχει κάνει, ενώ υποστηρίζει ότι η πολιτική του εμπειρία είναι εφόδιο, που του επιτρέπει να διαχειρίζεται τη σχέση του μουσείου με την κυβέρνηση, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ανεξαρτησία του ιδρύματος.
Όταν ανέλαβε καθήκοντα, σημείωσε, το Μουσείο ήταν σε κακή κατάσταση λόγω Covid και του σκανδάλου κλοπής 2.000 αντικειμένων. Ωστόσο όπως είπε, το μουσείο έχει αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά.
